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Dünyanın En Güzel Kadınlarından Barbara Palvin'in Kız Kardeşi Ortaya Çıktı: Birbirlerine Hiç Benzemiyorlar!

Dünyanın En Güzel Kadınlarından Barbara Palvin'in Kız Kardeşi Ortaya Çıktı: Birbirlerine Hiç Benzemiyorlar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 18:44
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Dünyanın en güzel kadınları denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Barbara Palvin, güzelliğiyle yıllardır hepimizi kendine hayran bırakıyor. Henüz kariyerinin ilk yıllarında doğal yüz hatları ve duru güzelliğiyle dikkat çeken ünlü model, şimdilerde hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 

Geçtiğimiz haftalarda Victoria's Secret podyumuna dönüşüyle yine bütün bakışları üzerine çeken Palvin, bu kez çok daha farklı bir nedenle konuşuluyor! Ünlü modelin gözlerden uzak tuttuğu aile hayatından gelen yeni karelerde, pek sık görmediğimiz bir isim dikkat çekti. 

Barbara'yla yan yana görüntülenen kız kardeşini görenlerin ise ilk bakışta kardeş olduklarını anlaması pek kolay değil! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Modellik dünyasına adım attığı ilk günden beri güzelliğiyle kendine hayran bırakan Barbara Palvin, yıllardır dünyanın en güzel kadınları arasında gösteriliyor.

Modellik dünyasına adım attığı ilk günden beri güzelliğiyle kendine hayran bırakan Barbara Palvin, yıllardır dünyanın en güzel kadınları arasında gösteriliyor.

O masum yüzü, doğal güzelliği ve kendine has havasıyla tanıdığımız ünlü model, artık bir de anne! Henüz 13 yaşındayken keşfedilen Macar model Barbara Palvin, kısa sürede moda dünyasının en çok aranan yüzlerinden biri haline geldi. Podyumlardan dergi kapaklarına, dünyaca ünlü markaların kampanyalarından Victoria's Secret defilelerine kadar uzanan kariyerinde en çok konuşulan özelliklerinden biri de hep doğal güzelliği oldu.

Özellikle iri mavi gözleri, dolgun dudakları ve duru yüz hatlarıyla yıllardır güzellik listelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Palvin, zaman zaman makyajsız görüntüleriyle bile gündeme gelmeyi başardı. Özel hayatında da bir o kadar ilgi gören ünlü model, 2018 yılında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Dylan Sprouse'la Temmuz 2023'te Macaristan'da dünyaevine girmişti.

Birbirlerine olan sevgilerini saklamayan ve her fırsatta verdikleri pozlarla beğeni toplayan çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. 7 Eylül 2026'da Sylvie adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan ikili, böylece ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 

Yani yıllardır podyumlarda izlemeye alıştığımız Barbara Palvin, şimdilerde hayatının yepyeni bir döneminde!

Barbara Palvin, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show 2026 defilesinde de bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Barbara Palvin, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show 2026 defilesinde de bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Üstelik ünlü model, doğumunun üzerinden yalnızca altı hafta geçmişken podyuma çıkarak bir kez daha adından söz ettirdi! 18 Ekim'de Los Angeles'ta gerçekleşen Victoria's Secret defilesi, birbirinden ünlü modellerin podyum performanslarıyla moda dünyasının en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu. Gigi Hadid ve Paloma Elsesser gibi isimlerin de yer aldığı gecede gözlerin çevrildiği modellerden biri ise hiç kuşkusuz Barbara Palvin'di.

Kısa süre önce anne olan Palvin, pembe tonlardaki romantik tasarımıyla podyuma çıktığında hem güzelliği hem de kendinden emin yürüyüşüyle dikkat çekti. Defileyi ön sıradan izleyen eşi Dylan Sprouse'un ona verdiği destek de gecenin en tatlı anlarından biriydi. Ünlü oyuncu, eşini ayakta alkışlayarak sevincini gösterdi. Palvin'in Victoria's Secret'ın resmi sosyal medya hesabında paylaşılan podyum görüntüleri de dikkat çekti. Doğumdan yalnızca altı hafta sonra podyuma dönmesi, ünlü modelin performansını daha da konuşulur hale getirdi.

Barbara ise bu kadar kısa sürede podyuma dönebilmesinde aldığı desteğin önemli bir payı olduğunu anlattı ve doğum sonrası iyileşme sürecinin hala devam ettiğini de saklamadı. Palvin, hem kariyerindeki başarısıyla hem de yeni anne olarak çıktığı podyumdaki performansıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Ancak bu kez Barbara Palvin'in gündeme gelme nedeni ne podyumdaki güzelliği ne de eşiyle verdiği romantik pozlar! Ünlü model, daha önce pek sık görmediğimiz kız kardeşiyle yürüyüş yaparken görüntülendi.

Ancak bu kez Barbara Palvin'in gündeme gelme nedeni ne podyumdaki güzelliği ne de eşiyle verdiği romantik pozlar! Ünlü model, daha önce pek sık görmediğimiz kız kardeşiyle yürüyüş yaparken görüntülendi.

İkilinin birbirlerine benzememesi ise fotoğrafların en dikkat çeken ayrıntısı oldu. Barbara Palvin, özel hayatını zaman zaman takipçileriyle paylaşsa da aile üyelerini çok sık göz önünde görmeye alışık değiliz. Bu yüzden ünlü modelin kız kardeşiyle birlikte görüntülendiği yeni kareler, Palvin'in aile hayatına dair merak uyandıran bir ayrıntıyı da ortaya çıkardı.

Günlük kıyafetleriyle oldukça rahat görünen iki kardeş, yanlarındaki arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Barbara'nın siyah tişörtü, taytı ve dağınık bırakılmış saçlarıyla her zamanki doğal halini koruduğu fotoğraflarda, kız kardeşi de siyah üstü ve kot pantolonuyla dikkat çekti. Ancak yan yana yürüyen iki kadının kardeş olduğunu bilmeyenlerin aralarındaki benzerliği hemen fark etmesi pek kolay görünmüyor!

Yüz hatlarından genel görünümlerine kadar birbirlerinden oldukça farklı duran ikili, kardeşlerin her zaman birbirlerinin kopyası olmak zorunda olmadığını bir kez daha hatırlattı. Hatta insanın aklından, ailenin güzellik genleri Barbara'ya biraz fazla mı cömert davranmış acaba, diye geçmiyor değil! Tabii güzellik tamamen göreceli; iki kardeşin birbirlerine hiç benzememesi de işin asıl şaşırtıcı tarafı.

Peki sizce Barbara Palvin ve kız kardeşi birbirlerine benziyor mu, yoksa yan yana görseniz kardeş olduklarını hiç tahmin etmez miydiniz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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