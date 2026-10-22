Dünyanın En Güzel Kadınlarından Barbara Palvin'in Kız Kardeşi Ortaya Çıktı: Birbirlerine Hiç Benzemiyorlar!

Dünyanın en güzel kadınları denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Barbara Palvin, güzelliğiyle yıllardır hepimizi kendine hayran bırakıyor. Henüz kariyerinin ilk yıllarında doğal yüz hatları ve duru güzelliğiyle dikkat çeken ünlü model, şimdilerde hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Victoria's Secret podyumuna dönüşüyle yine bütün bakışları üzerine çeken Palvin, bu kez çok daha farklı bir nedenle konuşuluyor! Ünlü modelin gözlerden uzak tuttuğu aile hayatından gelen yeni karelerde, pek sık görmediğimiz bir isim dikkat çekti.

Barbara'yla yan yana görüntülenen kız kardeşini görenlerin ise ilk bakışta kardeş olduklarını anlaması pek kolay değil! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.