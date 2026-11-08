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52 Orduspor-Sakaryaspor Maçının Sevimli Bir Misafiri Vardı

52 Orduspor-Sakaryaspor Maçının Sevimli Bir Misafiri Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 18:59
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Futbol sahalarında zaman zaman farklı canlıları görmek herkesi mutlu ediyor. Stadyum etrafındaki sevimli dostlarımızın işleri bir adım ileri götürerek maç anında sahaya girmeleri ise hem bir kriz hem de gülümseten anlara neden oluyor. Bunun son örneği Ordu'da 52 Orduspor-Sakaryaspor maçında yaşandı.

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Sevimli köpeğin girdiği anlar izleyenleri gülümsetti.

Köpeğin sahaya girdiği anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Köpeğin sahaya girdiği anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Bu sıcak anlar sosyal medyada da en çok paylaşılan videolardan biri haline geldi. Kalecinin yardımı ve sevgisiyle kenara gelen köpeğin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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