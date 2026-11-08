52 Orduspor-Sakaryaspor Maçının Sevimli Bir Misafiri Vardı

Futbol sahalarında zaman zaman farklı canlıları görmek herkesi mutlu ediyor. Stadyum etrafındaki sevimli dostlarımızın işleri bir adım ileri götürerek maç anında sahaya girmeleri ise hem bir kriz hem de gülümseten anlara neden oluyor. Bunun son örneği Ordu'da 52 Orduspor-Sakaryaspor maçında yaşandı.