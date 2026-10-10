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MEB Kesin Kararını Açıkladı: Bu Okullara Türk Öğrenci Alınmayacak

MEB Kesin Kararını Açıkladı: Bu Okullara Türk Öğrenci Alınmayacak

Eğitim MEB
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 09:28
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milletlerarası özel okullara Türk vatandaşı öğrenci kaydı yapılmaması için illere yeni bir yazı gönderdi. Bu okulların yalnızca yabancı uyruklu öğrencilere eğitim vermek üzere açıldığı hatırlatılan yazıda, kayıt sırasında öğrencinin yabancı uyruklu olduğunu gösteren resmi belgelerin dikkatle incelenmesi istendi. Kuralı çiğneyen kurumlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

Kaynak: Türkiye gazetesi/Esma Altın

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MEB'ten 'milletlerarası okullara' Türk öğrenci yasağı.

MEB'ten 'milletlerarası okullara' Türk öğrenci yasağı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, illere yazı gönderdi. Yazıda milletlerarası okulların kuruluş amacı bir kez daha vurgulandı. Bu okullar yalnızca yabancı uyruklu çocukların eğitim alması için faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla Türk vatandaşlarının bu kurumlara ilk kez kaydedilmesi, okulun hangi adla çalıştığına bakılmaksızın yasak.

Yazıda valiliklerden, kayıt aşamasında öğrencinin yabancı uyruklu olduğunu ortaya koyan resmi belgelerin titizlikle kontrol edilmesi istendi. Kaydı yapılmadığı halde bir öğrenciye eğitim verilmesinin de mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Yani 'kaydı yok ama derse giriyor' uygulaması da kural ihlali sayılacak.

İhlal eden okula 660 bin 600 TL ceza geliyor, ruhsat iptal edilebilir.

İhlal eden okula 660 bin 600 TL ceza geliyor, ruhsat iptal edilebilir.

Temmuz ayında duyurulan düzenlemeye göre, Türk vatandaşı öğrenci kaydeden ya da bu öğrencilere eğitim veren okullara aylık brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası kesiliyor. Güncel rakamlarla bu tutar 660 bin 600 lirayı buluyor. Para cezasıyla da yetinilmiyor; kurumun açılış izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da iptal edilebiliyor.

Yaptırımlar yalnızca yeni kayıtlarla sınırlı değil. Yabancı uyruklu olarak okula başlayan bir öğrenci sonradan Türk vatandaşlığına geçerse ve yasal olarak tanınan süreden uzun bir süre okulda kalırsa, aynı işlemler uygulanıyor. Bu nedenle okul yönetimlerinin öğrencilerin vatandaşlık durumunu da takip etmesi gerekiyor.

Talimatla birlikte, milletlerarası okulları Türk çocukları için alternatif bir seçenek gibi gören ailelerin bu kurumlara kayıt yaptıramayacağı da netleşmiş oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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