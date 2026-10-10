MEB Kesin Kararını Açıkladı: Bu Okullara Türk Öğrenci Alınmayacak

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, illere yazı gönderdi. Yazıda milletlerarası okulların kuruluş amacı bir kez daha vurgulandı. Bu okullar yalnızca yabancı uyruklu çocukların eğitim alması için faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla Türk vatandaşlarının bu kurumlara ilk kez kaydedilmesi, okulun hangi adla çalıştığına bakılmaksızın yasak.

Yazıda valiliklerden, kayıt aşamasında öğrencinin yabancı uyruklu olduğunu ortaya koyan resmi belgelerin titizlikle kontrol edilmesi istendi. Kaydı yapılmadığı halde bir öğrenciye eğitim verilmesinin de mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Yani 'kaydı yok ama derse giriyor' uygulaması da kural ihlali sayılacak.