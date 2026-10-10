MEB Kesin Kararını Açıkladı: Bu Okullara Türk Öğrenci Alınmayacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milletlerarası özel okullara Türk vatandaşı öğrenci kaydı yapılmaması için illere yeni bir yazı gönderdi. Bu okulların yalnızca yabancı uyruklu öğrencilere eğitim vermek üzere açıldığı hatırlatılan yazıda, kayıt sırasında öğrencinin yabancı uyruklu olduğunu gösteren resmi belgelerin dikkatle incelenmesi istendi. Kuralı çiğneyen kurumlara ağır yaptırımlar uygulanacak.
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MEB'ten 'milletlerarası okullara' Türk öğrenci yasağı.
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İhlal eden okula 660 bin 600 TL ceza geliyor, ruhsat iptal edilebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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