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Evinizi Baştan Aşağı Değiştirecek Japandi Stili Nedir?

etiket Evinizi Baştan Aşağı Değiştirecek Japandi Stili Nedir?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
08.11.2026 - 10:31
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Gittiğiniz evleri gözünüzde canlandırın. Son zamanlarda evlerin çoğunun dekorasyonunun sade olduğunu göreceksiniz. Çünkü işlevsellik ve doğallık ön plana çıktı! Evin sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip olabilmesi için minimalist dekorasyona yönelmeye başladı insanlar. 

Japon ve İskandinav tarzının birleşimiyle oluşan Japandi stilini inceleyelim!

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Japon ve İskandinav tarzının buluşması!

Japon ve İskandinav tarzının buluşması!

Japon dekorasyonunun dingin karakterini, İskandinav tasarımının ise işlevsel yaklaşımını bir araya getiren bir stil. Japon stilindeki minimalizm, doğayla bağlantı ve ayrıntılardan arınma var. Aynı zamanda İskandinav stilindeki konforu, işlevselliği ve aydınlığı görüyorsunuz. 

İki farklı kültürün bir araya gelerek oluşturduğu bu tasarım, hem sadeliği hem de yaşanmışlık hissini veren sıcaklığı bizlere sunuyor.

Doğal malzemeler vazgeçilmezdir.

Dekorasyonu biraz daha incelediğimizde doğadan ilham alındığını görürüz. Ahşap, bambu, rattan, keten, pamuk, taş ve seramik gibi malzemeler bu stilin karakterini oluşturuyor! Mobilyalarda ahşap yüzeyler tercih edilerek ortama sıcak bir hava katılıyor. Tekstil ürünlerinde de keten ve pamuk gibi doğal dokular kullanılıyor. Peki, süs eşyaları? Seramik vazolar, el yapımı kaseler ya da taş görünümlü aksesuarlarla doğal görünüm pekiştiriliyor. 

Kısacası yapay görünümden uzaklaşarak doğayla bağlantı kurulabilen bir atmosfer oluşturulmak isteniyor.

Nötr ve sakin renkler tercih edilir.

Nötr ve sakin renkler tercih edilir.

Renk paletine baktığımızda sakin ve doğal tonları görürüz. Beyaz, bej, krem, açık gri, kum ya da toprak tonları çok sık kullanılır. Burada Japon estetiğinin etkileri görülür. Koyu kahverengi, antrasit ve siyaha yakın tonlar da kullanılır. İskandinav etkisi daha çok açık renklerle kendisini gösterir. 

Tamamen renksiz bir dekorasyondan bahsetmiyoruz! Zeytin yeşili, kiremit, koyu mavi ve sıcak toprak tonlarıyla da etrafa dokunuşlar yapılabilir. Burada önemli olan renklerin sakin ve dengeli bir şekilde dağılması.

Sıcak bir minimalizm vardır.

Sıcak bir minimalizm vardır.

Aklınıza hemen az eşya kullanılması gerektiği gelebilir. Buradaki minimalizm gereksiz tüketimi ve göz yoran kalabalığı sevmez. Ama ev tamamen boş ve kişiliksiz olmalı gibi bir durum yoktur. Sevdiğiniz seramik objeler, birkaç kitap ve doğal bir tablo kullanabilirsiniz. 

Önemli noktalardan biri, az eşya kullanılsa da evin sıcaklığını koruyabilmek! Yani az ve öz yaklaşımı bu stili tam olarak anlatır diyebiliriz.

Mobilyalarda işlevsellik önemlidir.

Mobilyalarda işlevsellik önemlidir.

Mobilyaların sadece güzel görünmesi yeterli olmaz. Kullanışlı ve rahat olması gerekir. İskandinav tasarımı işlevsellik anlayışını burada çok net gösterir. Sade yapıda olan, fazla süslemeye gerek olmayan mobilyalar tercih edilir. Alçak ve doğal ahşap mobilyalar Japon dekorasyonunun etkisini gösterir. 

Kaliteli ve zamansız parçalara yönelmek, Japandi felsefesinin örtüştüğü bir anlayış!

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Doğal ışık ve aydınlatma unutulmamalıdır.

Doğal ışık ve aydınlatma unutulmamalıdır.

Japandi stilinin atmosferini belirleyen en önemli unsurlardan biri aydınlatmadır. Gün ışığından fazlaca yararlanarak mekanın ferah ve huzurlu görünmesi sağlanır. Bu yüzden pencerelerin önünde gereksiz mobilyalar olmaz ya da ağır perdeler kullanılmaz. 

Yapay aydınlatmada ise soğuk beyaz ışıklar yerine daha sıcak tonlar tercih edilir. Aydınlatma ürünleri ahşap, kağıt, bambu ya da kumaş detaylı olarak seçilir!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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