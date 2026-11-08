Evinizi Baştan Aşağı Değiştirecek Japandi Stili Nedir?
Gittiğiniz evleri gözünüzde canlandırın. Son zamanlarda evlerin çoğunun dekorasyonunun sade olduğunu göreceksiniz. Çünkü işlevsellik ve doğallık ön plana çıktı! Evin sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip olabilmesi için minimalist dekorasyona yönelmeye başladı insanlar.
Japon ve İskandinav tarzının birleşimiyle oluşan Japandi stilini inceleyelim!
Japon ve İskandinav tarzının buluşması!
Doğal malzemeler vazgeçilmezdir.
Dekorasyonu biraz daha incelediğimizde doğadan ilham alındığını görürüz. Ahşap, bambu, rattan, keten, pamuk, taş ve seramik gibi malzemeler bu stilin karakterini oluşturuyor! Mobilyalarda ahşap yüzeyler tercih edilerek ortama sıcak bir hava katılıyor. Tekstil ürünlerinde de keten ve pamuk gibi doğal dokular kullanılıyor. Peki, süs eşyaları? Seramik vazolar, el yapımı kaseler ya da taş görünümlü aksesuarlarla doğal görünüm pekiştiriliyor.
Kısacası yapay görünümden uzaklaşarak doğayla bağlantı kurulabilen bir atmosfer oluşturulmak isteniyor.
Nötr ve sakin renkler tercih edilir.
Sıcak bir minimalizm vardır.
Mobilyalarda işlevsellik önemlidir.
Doğal ışık ve aydınlatma unutulmamalıdır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın