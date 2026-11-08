Evinizi Baştan Aşağı Değiştirecek Japandi Stili Nedir?

Japon dekorasyonunun dingin karakterini, İskandinav tasarımının ise işlevsel yaklaşımını bir araya getiren bir stil. Japon stilindeki minimalizm, doğayla bağlantı ve ayrıntılardan arınma var. Aynı zamanda İskandinav stilindeki konforu, işlevselliği ve aydınlığı görüyorsunuz.

İki farklı kültürün bir araya gelerek oluşturduğu bu tasarım, hem sadeliği hem de yaşanmışlık hissini veren sıcaklığı bizlere sunuyor.