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Ömür Boyu Garantili Stanley Termoslar Amazon Prime Day'e Özel İndirimde!

etiket Ömür Boyu Garantili Stanley Termoslar Amazon Prime Day'e Özel İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.06.2026 - 14:35
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Sosyal medyada fırtınalar estiren Quencher modellerinden dağ bayır dinlemeyen klasik serilere kadar elinizin her an gittiği o popüler modeller, Amazon Prime Day'e özel kaçırılmayacak fiyatlarla indirime girdi. Kendinize ömürlük bir yatırım yapmak ve yaz boyu serin kalmak için sepetleri doldurmanın tam zamanı!

Bu içerik 22.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Sosyal medyanın ikonikleşen, araç bardaklıklarına tam uyumlu alt tabanı ve gün boyu su içme alışkanlığı kazandıran ergonomik saplı ve pipetli popüler modeli.

%23 indirimiyle 1.249 TL'ye düşmüş. 

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Ofiste veya günlük şehir koşuşturmasında kahvesini/çayını her an yanında taze tutmak isteyenlerin favorisi.

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Stanley yalıtım kalitesinden ödün vermeden %33 daha hafif üretilen, çantanızda ağırlık yapmayan tüy gibi hafif ve sızdırmaz yeni nesil spor şişesi.

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Zorlu doğa şartlarına ve darbelere karşı ekstra dirençli gövdesiyle, nesilden nesile aktarılan o zamansız, ikonik yeşil dev klasik.

1 litrelik isteyenler için %27 indirimle burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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