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Yılın Beklenen Günü Geldi: Binlerce Üründe Yer Alan Amazon Prime Day İndirimleri Başladı!

etiket Yılın Beklenen Günü Geldi: Binlerce Üründe Yer Alan Amazon Prime Day İndirimleri Başladı!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 12:18
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Her yıl dünya genelinde alışveriş severlerin büyük bir merakla beklediği Amazon Prime Day indirimleri resmi olarak başladı. Teknolojiden modaya, ev yaşam ürünlerinden süpermarket stoklarına kadar binlerce popüler üründe geçerli olan sepet kuponlarını, çok al az öde kampanyalarını ve son 30 günün en iyi fiyat etiketine sahip olan öne çıkan fırsatları sizin için tek bir listede bir araya getirdik.

Bu içerik 22.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Öne Çıkan İndirimler👇🏽

Öne Çıkan İndirimler👇🏽

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 L

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 L

1.763,29 TL'den %9 indirimle 1.599 TL'ye geriledi.

Burada

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz TRION Antrasit 3'lü Set

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz TRION Antrasit 3'lü Set

3.710,16 TL'den %6 indirimle sepette 3.484 TL'ye düşüyor.

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Next 58GFSG8 58 İnç 147 Ekran 4K Ultra HD QLED Google Smart TV

Next 58GFSG8 58 İnç 147 Ekran 4K Ultra HD QLED Google Smart TV

23.999 TL'den Prime Day dönemine özel %23 indirimle 17.999,20 TL'ye geriledi.

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Apple iPhone 16 Pro Max Akıllı Telefon

Apple iPhone 16 Pro Max Akıllı Telefon

170.599 TL'den %2 indirimle sepet aşamasında 166.899TL'ye düştü.

Buraya tıklayarak ulaşın

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Philips All-in-One Trimmer 7000 Series 16'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips All-in-One Trimmer 7000 Series 16'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti

3.812,00 TL'den %29 indirimle 2.699,00 TL'ye düştü.

Buradan ulaşın

Sony PlayStation 5 Digital Slim Sürüm Oyun Konsolu

Sony PlayStation 5 Digital Slim Sürüm Oyun Konsolu

Prime fırsatıyla 43.999 TL.

Julius Meinl Premium Collection Espresso Arabica Çekirdek 500 g

Julius Meinl Premium Collection Espresso Arabica Çekirdek 500 g

1.095,00 TL'den %40 indirimle 659,90 TL'ye düştü.

Burada

Crocs Crocband Unisex Yetişkin Terlik

Crocs Crocband Unisex Yetişkin Terlik

2.390,64 TL'den %21 indirimle 1.899,66 TL'ye düştü.

Buradan ulaşın

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti Yedek Mop Hediyeli

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti Yedek Mop Hediyeli

2.569,32 TL'den %42 indirimle 1.486 TL'ye geriledi.

Buradan ulaşın

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Samsonite Qibyte Notebook Sırt Çantası 15.6 İnç Antrasit

Samsonite Qibyte Notebook Sırt Çantası 15.6 İnç Antrasit

3.199 TL'den %12 net indirimle 2.795,22 TL'ye düştü.

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Philips 8000 Serisi Azur Buharlı Ütü 3000W

Philips 8000 Serisi Azur Buharlı Ütü 3000W

4.959 TL'den %9 sepet indirimiyle 90 günün en düşük fiyatı olan 4.534, TL'ye geriledi.

Buradan ulaşın

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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