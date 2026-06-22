Yılın Beklenen Günü Geldi: Binlerce Üründe Yer Alan Amazon Prime Day İndirimleri Başladı!
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Her yıl dünya genelinde alışveriş severlerin büyük bir merakla beklediği Amazon Prime Day indirimleri resmi olarak başladı. Teknolojiden modaya, ev yaşam ürünlerinden süpermarket stoklarına kadar binlerce popüler üründe geçerli olan sepet kuponlarını, çok al az öde kampanyalarını ve son 30 günün en iyi fiyat etiketine sahip olan öne çıkan fırsatları sizin için tek bir listede bir araya getirdik.
Bu içerik 22.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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