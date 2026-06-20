İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Haziran Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 26 Haziran 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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20 - 26 Haziran 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 85 TL
Turco Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 59,50 TL
Raid ve OFF! ürünlerinde %22'ye varan indirim
Doğuş çay ürünlerinde %30'a varan indirim
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Nescafe soğuk kahvelerde %21 indirim!
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Kahvaltının Yıldızları
Tadım kuruyemişlerde %15 indirim
25 Haziran 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
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Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.999 TL
Toshiba 55" 4K UHD VIDAA Tv 30.999 TL
Samsung Galaxy A16 Cep Telefonu 10.999 TL
Samsung 12.000 BTU Klima 30.999 TL
Asos Oyuncu Koltuğu 3.699 TL
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Schafer Prochef Master Stand Mikser 4.399 TL
Volta VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL
Hascevher Düdüklü Tencere 999 TL
Büyük Boy ABS Valiz 1.299 TL
Jüt Görünümlü Naturel Halı 120x180 cm 999 TL
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Kiwi Şarjlı Havuz Temizleme Makinesi 9.990 TL
Oyuncak Pedallı Römorklu Traktör 1.999 TL
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26 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL
JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.690 TL
Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL
25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL
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North Pacific Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL
Berlin Aşure Tenceresi 849 TL
ŞOK 20 - 23 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 599 TL
Altınyıldız Erkek Comfort Fit Polo Yaka T-Shirt 499 TL
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LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL
ALK 1260 12000 BTU Duvar Tipi Klima 24.999 TL
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