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İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Haziran Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Haziran Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.06.2026 - 09:01
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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 26 Haziran 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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20 - 26 Haziran 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 85 TL

Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 85 TL

  • Birşah Sade Kefir 1 L 55 TL

  • Birşah Meyveli Yoğurt 500 g 49,50 TL

  • Peysan Tereyağı 1 Kg 469 TL

  • Milkten Krem Peynir 500 g 95 TL

  • Milkten Kaymak 200 g 85 TL

  • Pınar Labne 180 g 79,50 TL

  • Pınar Beyaz Sürülebilir Taze Peynir 180 g 85,50 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 g 179 TL

  • Danone Bitkisel Yağlı Krema 200 ml 24,50 TL

  • Sana Bitkisel Yağlı Krema 200 ml 24,50 TL

  • Danone Süprix Çilek Aromalı Yoğurt 90 g 44,50 TL

  • Danone Çilek ve Vanilyalı Milkshake 188 ml 34,50 TL

  • Danone Kıtırlı Meyveli Yoğurt 90 g 23,50 TL

  • Danone Hüpper Puding 70 g 32,50 TL

  • Danino Meyveli Taze Peynir 6x45 g 59,50 TL

  • Activia Shot Probiyotik İçecek 80 ml 29,50 TL

  • Danone Süt 180 ml 14,50 TL

  • Sütaş Süt 200 ml 13,50 TL

Turco Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 59,50 TL

Turco Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 59,50 TL

  • Dove Güzellik Sabunu 90 g 46,50 TL

  • Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L 189 TL

  • Bingo Toz Deterjan 10 Kg 399 TL

  • Miss Arap Sabunu 1 L 57,50 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 L 79,90 TL

  • Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 62,50 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 75 TL

  • Calgon Kireç Önleyici 250 g 125 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 179 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg 199 TL

  • Sea Color Saç Boyası 105 TL

  • Mistral Perforeli Dev Kağıt Havlu 115 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 84,90 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 250 ml 84,90 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml 84,90 TL

Raid ve OFF! ürünlerinde %22'ye varan indirim

Raid ve OFF! ürünlerinde %22'ye varan indirim

Doğuş çay ürünlerinde %30'a varan indirim

Doğuş çay ürünlerinde %30'a varan indirim
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Nescafe soğuk kahvelerde %21 indirim!

Nescafe soğuk kahvelerde %21 indirim!

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Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

Tadım kuruyemişlerde %15 indirim

Tadım kuruyemişlerde %15 indirim

25 Haziran 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

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Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.999 TL

Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.999 TL

Toshiba 55" 4K UHD VIDAA Tv 30.999 TL

Toshiba 55" 4K UHD VIDAA Tv 30.999 TL

  • Toshiba 55' 4K UHD VIDAA Tv 30.999 TL

  • Toshiba 50' 4K Ultra HD VIDAA Tv 18.999 TL

  • Onvo 43' Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 11.999 TL

  • Onvo 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.999 TL

  • Iffalcon 55' 4K HDR Google Tv 21.999 TL

Samsung Galaxy A16 Cep Telefonu 10.999 TL

Samsung Galaxy A16 Cep Telefonu 10.999 TL

  • Thull Gaming Mouse 249 TL

  • Thull Gaming Klavye 699 TL

  • Thull Gaming Hoparlör 599 TL

  • Thull Bluetooth Hoparlör 699 TL

  • Thull Kulaküstü Gaming Kulaklık 499 TL

  • Thull Kablosuz Gaming Kulaklık 399 TL

  • Thull Kablosuz Şarj Standı 399 TL

Samsung 12.000 BTU Klima 30.999 TL

Samsung 12.000 BTU Klima 30.999 TL

  • Fujiplus 18.000 BTU Klima 33.999 TL

  • SEG 12.000 BTU Inverter Klima 24.499 TL

  • SEG 18.000 BTU Inverter Klima 33.499 TL

  • Dijitech Air CW15000 Cool Wi-fi Klima 24.499 TL

  • Dijitech Air CW18000 Cool Wi-fi Klima 33.499 TL

İndirimli klima ve vantilatör modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Asos Oyuncu Koltuğu 3.699 TL

Asos Oyuncu Koltuğu 3.699 TL
  • Oyuncu Masası 2.399 TL
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Schafer Prochef Master Stand Mikser 4.399 TL

Schafer Prochef Master Stand Mikser 4.399 TL

  • Kiwi Sirkülasyonlu Vantilatör 1.399 TL

  • Sinbo Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.199 TL

  • English Home Kişisel Blender 1.699 TL

  • Kiwi Şarjlı Pervanesiz Fan 249 TL

Volta VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

Volta VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

  • ReVolt RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

  • Volta YIDE SEO3 Max Elektrikli Moped 39.990 TL

  • OLA Adventure Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

  • Piranha Katlanabilir Elektrikli Scooter 15.490 TL

Hascevher Düdüklü Tencere 999 TL

Hascevher Düdüklü Tencere 999 TL

  • Hascevher Metal Saplı Sos Tenceresi 339 TL

  • Amboss Mini Kek Kalıbı Çeşitleri 129 TL

  • Akordiyon Katlanır Su Bidonu 149 TL

  • Saklama Kabı Seti 5'li 129 TL

Büyük Boy ABS Valiz 1.299 TL

Büyük Boy ABS Valiz 1.299 TL

  • Orta Boy ABS Valiz 1.099 TL

  • ABS Makyaj Çantası 599 TL

  • Orta Boy Valiz Kılıfı 159 TL

  • Büyük Boy Valiz Kılıfı 179 TL

  • Kabin Boy Valiz Kılıfı 139 TL

  • 3 Katlı Kurutmalık 1.199 TL

Jüt Görünümlü Naturel Halı 120x180 cm 999 TL

Jüt Görünümlü Naturel Halı 120x180 cm 999 TL

  • Jüt Görünümlü Naturel Halı 80x150 cm 599 TL

  • Dokuma Halı 1.149 TL

  • Tek Kişilik Alez 349 TL

  • Çift Kişilik Alez 449 TL

  • Yastık Alezi 99,50 TL

  • Su Emici Banyo Paspas Takımı 249 TL

  • Karakter Lisanslı Banyo Havlusu 249 TL

  • Taraftar Lisanslı Banyo Havlusu 249 TL

  • Plaj Havlusu 159 TL

  • Peştamal 149 TL

  • Tam Yüz Maske 699 TL

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Kiwi Şarjlı Havuz Temizleme Makinesi 9.990 TL

Kiwi Şarjlı Havuz Temizleme Makinesi 9.990 TL

  • Çok Amaçlı Depolama Sandığı 679 TL

  • Nergiz Saksı 179 TL

  • Fil Modelli Çiçek Sulama Kabı 75 TL

  • Uzayan Bahçe Hortum Seti 299 TL

  • Bahçe Hortumu 25m 155 TL

  • Sineek Öldürücü Raket 149 TL

  • Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL

  • 19' Takım Çantası 449 TL

  • Bahçe Seti 3'lü 69 TL

  • Slim Organizer 199 TL

  • Budama Makası 1.099 TL

  • Elit Rattan Tabure 149 TL

Oyuncak Pedallı Römorklu Traktör 1.999 TL

Oyuncak Pedallı Römorklu Traktör 1.999 TL

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26 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL

  • LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima 29.990 TL

  • Fantom Du 2000 Kablolu Dikey Süpürge 1.990 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL

  • Philips Şarjlı Süpürge 10.990 TL

  • Onvo Yeni Mekanik Tost Makinesi 2.590 TL

  • Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL

  • Dijital Mutfak Tartısı 290 TL

  • Oral-B Pro Clean Şarjlı Diş Fırçası 999 TL

  • Oral-B Pro Çocuk Şarjlı Diş Fırçası 999 TL

İndirimli klima ve vantilatör modellerine buradan göz atabilirsiniz.

JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.690 TL

JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.690 TL

  • Segway C2 Lite DE Elektrikli Çocuk Scooter 9.490 TL

  • Senna 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED Tv 7.990 TL

  • Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL

  • Tecno Spark Go 2 Cep Telefonu 8.290 TL

  • Polosmart Karaoke Mikrofon 990 TL

  • Autoware Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.250 TL

  • Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 1.190 TL

  • Prolone TWS Bluetooth Kulaklık 549 TL

  • Havit Gaming Mouse 790 TL

  • Havit Gaming Kulaklık 1.490 TL

  • Havit Gaming Klavye 890 TL

  • Sinek Kovarlı Tavan Vantilatörü 690 TL

  • Ampul 15W 49,50 TL

  • Filament Ampul 4W 79 TL

  • Sivrisinek Kovar Led Ampul 9W 79 TL

  • Sinek Kovucu Bileklik Saat 290 TL

Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL

Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL

  • Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL

  • Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

  • Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

  • Monty Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Mounty Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL

  • North Pacific Plaj Şemsiye 949 TL

  • Çelik Termos 829 TL

25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL

25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL

  • Kullan - At Plastik Ürünler 25 TL

  • Katlanır Piknik Sepeti 479 TL

  • Musluklu Piknik Termos 399 TL

  • Buzluk Termos 11 Litre 659 TL

  • Buzluk Termos 60 Litre 2.190 TL

  • Buz Aküsü 25 TL

  • Cricket Çakmak 2'li 59 TL

  • Kav Kibrit 10'lu 55 TL

  • Masa Örtüsü 10'lu 39 TL

  • Emaye Közmatik / Tepsi 109 TL

  • Pipetli Bardak 35 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 129 TL

  • Mutfak Gereçleri 75 TL

  • Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 99 TL

  • Melamin Ekmeklik 89 TL

  • Melamin Kase 75 TL

  • Melamin Dikdörtgen Çerezlik 45 TL

  • Esnek Taşıma Çantası 159 TL

  • Salata Kurutucusu 139 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 65 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 3'lü 29 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 3'lü 39 TL

  • Glass in love Limon Figürlü Pipet Seti 129 TL

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North Pacific Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL

North Pacific Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL

  • North Pacific Termo Piknik Çantası 15 Litre 179 TL

  • North Pacific Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL

  • Termo İzolasyonlu Çanta 25 Litre 399 TL

  • Valiz Organizer Set 6'lı 129 TL

  • North Pacific Kadın Spor Çanta 549 TL

  • Kadın Hasır Kol Çantası 299 TL

  • Piknik Hasırı 120x180 cm 249 TL

  • Piknik Hasırı 150x210 cm 359 TL

  • Sandalye Minderi 89 TL

  • Kadın Merserize Çanta 149 TL

  • Kep 89 TL

  • Kadın - Erkek Bermuda Şapka 89 TL

  • Dizüstü Biker Tayt 99 TL

  • Erkek Şort 299 TL

  • Kadın Pantolon 259 TL

  • Puffy Pike Seti 759 TL

  • Minions Çocuk T-Shirt 179 TL

  • Minions Çocuk Deniz Şortu 239 TL

  • Minions Plaj Havlusu 349 TL

  • Rakle Desenli Çocuk Bardağı 49 TL

Berlin Aşure Tenceresi 849 TL

Berlin Aşure Tenceresi 849 TL

  • Chef's Karnıyarık Tencere 479 TL

  • Chef's Derin Tencere 599 TL

  • 3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 139 TL

  • Pirge Soyacak 159 TL

  • Çelik Sütlük 199 TL

  • Oval Çelik Sunum Tepsisi 65 TL

  • Espresso Fincan Takımı 6'lı 199 TL

  • Lav Gravürlü Cam Kase 330 cc 30 TL

  • Lav Gravürlü Cam Kase 2150 cc 149 TL

  • Glass in love Cam Kupa Seti 6'lı 179 TL

  • Glass in love Cam Latte Kupası 3'lü 169 TL

  • Borcam Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepsisi 219 TL

  • Paşabahçe Leia Su Bardağı 3'lü 119 TL

  • Paşabahçe Leia Meşrubat Bardağı 3'lü 129 TL

  • Paşabahçe Saklama Kabı Seti 3'lü 299 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Saklama Kabı 75 TL

  • Katlanır Çocuk Küveti 599 TL

  • Katlanır Su Kovası 229 TL

  • Katlanır Maşrapa 85 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 349 TL

ŞOK 20 - 23 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 599 TL

Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 599 TL

  • Altın Rimli Cam Kase Seti 349 TL 

  • Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 219 TL 

  • Figürlü Seramik Kupa 299 TL 

  • Best You Mottolu Seramik Kupa 269 TL 

  • Fiyonk Figürlü Seramik Kupa 269 TL 

  • Gold Kulplu Seramik Kupa 199 TL 

  • Çekmeceli Düzenleyici Organizer 749 TL 

  • Kırmızı Metal Süzgeç 129 TL 

  • Fırın Tepsisi Çeşitleri 199 TL 

  • 12'li Muffin Kabı 249 TL 

  • Kek Kalıbı Çeşitleri 299 TL 

  • Desenli Cam Kesme ve Sunum Tahtası 149 TL 

  • 3'lü Kesim Panosu Seti 149 TL 

  • Gold Metal Sunum Tepsisi Çeşitleri 50 TL 

  • 10'lu Kavanoz Kapağı 39,95 TL

Altınyıldız Erkek Comfort Fit Polo Yaka T-Shirt 499 TL

Altınyıldız Erkek Comfort Fit Polo Yaka T-Shirt 499 TL

  • Altınyıldız Erkek Slim Fit Polo Yaka Tişört 499 TL 

  • Altınyıldız Erkek Cüzdan 399 TL 

  • Altınyıldız Erkek Kemer 249 TL 

  • Erkek Şortlu Takım 449 TL 

  • Slazenger Erkek Kargo Cepli Şort 449 TL 

  • Slazenger Erkek Polo Yaka Modal Tişört 449 TL 

  • Slazenger Erkek Şort 399 TL 

  • Slazenger Erkek Terlik 349 TL 

  • Erkek Ham Bez Tek Alt 349 TL 

  • Erkek Ham Bez Şort 279 TL 

  • Erkek Ham Bez Kargo Cepli Şort 279 TL 

  • Erkek Çift Bant Terlik 249 TL 

  • Erkek Yüksek Taban Terlik 149 TL 

  • Erkek Havlu Bel Boxer 100 TL 

  • Erkek Boxer 100 TL

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LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL

LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL

  • LG 55QNED86A6A 4K Ultra HD 55' 140 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart QNED Evo MiniLED TV 48.999 TL

  • SAMSUNG Odyssey G4 25' Full HD IPS LED Monitör 6.699 TL

  • JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör IP67 Siyah/Mavi 2.999 TL

  • LG 65QNED86T6A 4K Ultra HD 65' 165 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart QNED TV 59.999 TL

  • LG 75QNED86T6A 4K Ultra HD 75' 190 Ekran webOS Smart QNED TV 74.999 TL

Seçili televizyonlarda Dünya Kupasına özel sepette %5 net indirim fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

ALK 1260 12000 BTU Duvar Tipi Klima 24.999 TL

ALK 1260 12000 BTU Duvar Tipi Klima 24.999 TL

  • Altus AL 445 NIX Bulaşık Makinesi 16.999 TL

  • AL 362 NE Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 23.499 TL

  • Altus AL CM 81050 Çamaşır Makinesi 17.499 TL

İndirimli klima ve vantilatör modellerine buradan göz atabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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