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1000 TL Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürün Önerileri

etiket 1000 TL Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürün Önerileri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.06.2026 - 17:26
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Amazon’un fırsat günlerinde radara takılan, hem fiyatıyla cüzdan dostu olan hem de işlevselliğiyle 'iyi ki almışım' dedirten en popüler pratik ürünleri bir araya getirdik. Düzenleyicilerden kamp malzemelerine, teknolojik küçük dokunuşlardan akıllı ev çözümlerine kadar 1000 TL altına kapabileceğiniz bu gizli kahramanlara gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 16.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sahilde çocuklar için alabileceğiniz kurtarıcı: Bestway Çadır

Sahilde çocuklar için alabileceğiniz kurtarıcı: Bestway Çadır

Kurulumu son derece pratik olan bu tek boyutlu çadırı alıp bagajınıza hemen atın.

Linkini buraya bıraktım.

Zamansız Bir Klasik ve Gerçek Ses Kalitesi: JBL C100SI Kulak İçi Kulaklık

Zamansız Bir Klasik ve Gerçek Ses Kalitesi: JBL C100SI Kulak İçi Kulaklık

Kablosuz kulaklıkların şarj dertlerinden, kopma problemlerinden sıkılanlar veya her zaman çantada bir B planı bulundurmak isteyenler için efsaneleşen model. 

JBL kalitesindeki o derin basları ve net ses çıkışını bu fiyata kaçırmayın.

Linki burada.

Boyun ağrılarına elveda diyoruz!

Boyun ağrılarına elveda diyoruz!

Saatlerce bilgisayar başında çalışmaktan boynu ve sırtı ağrıyanların acilen edinmesi gereken o minimalist ürün.

Taşınabilir yapısı sayesinde çantanıza atıp kafede, ofiste veya evde ekranı göz hizanıza getirebilir, duruşunuzu anında düzeltebilirsiniz.

Linkini buraya bıraktım.

Mevsim geçişlerinde yorganları, montları ve kazakları nereye sığdıracağını bilemeyenlerin evi ferahlatan favorisi.

Mevsim geçişlerinde yorganları, montları ve kazakları nereye sığdıracağını bilemeyenlerin evi ferahlatan favorisi.

Vakum sayesinde giysilerinizin hacmini minimuma indirerek dolaplarınızda resmen %80'e varan devasa bir yer açıyor.

Kaçırmadan sepetinize buradan ekleyin.

Günün tüm yorgunluğunu unutturan masaj aletini kendinize hediye edin.

Günün tüm yorgunluğunu unutturan masaj aletini kendinize hediye edin.

Günün stresini ve kas tutulmalarını evinizin konforunda çözmenin en ekonomik yolu.

Şarjlı yapısı sayesinde kablo derdi olmadan boyun, omuz ve sırt bölgenizi rahatlatarak kendinizi şımartmanızı sağlıyor.

Buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Hem evde ani elektrik kesintilerinde hayat kurtaran hem de yaz akşamları balkonda, bahçede veya çadırda loş, estetik bir ortam yaratan şarjlı lamba.

Hem evde ani elektrik kesintilerinde hayat kurtaran hem de yaz akşamları balkonda, bahçede veya çadırda loş, estetik bir ortam yaratan şarjlı lamba.

Kablo çekme derdi olmadan dilediğiniz yere asıp kullanabilirsiniz.

Linki burada.

Spordan sonra kasları bayram ettiren o ürün👇

Spordan sonra kasları bayram ettiren o ürün👇

Özellikle spor yapanların veya yoğun fiziksel aktivite sonrası kas ağrısı çekenlerin elinden düşürmediği o meşhur masaj tabancası.

Farklı başlıkları ve güçlü titreşim modlarıyla derin doku masajı yaparak kan dolaşımını hızlandırıyor.

Linki burada.

Televizyon karşısında kahve içmeyi, bir şeyler atıştırmayı seven ama dökme korkusu yaşayanlar için şahane tasarım.

Televizyon karşısında kahve içmeyi, bir şeyler atıştırmayı seven ama dökme korkusu yaşayanlar için şahane tasarım.

Koltuğun kolçak kısmına sabitlenen bu şık tepsi sayesinde kupanız ve atıştırmalıklarınız her an elinizin altında sabit duruyor.

Linki burada.

Gün içinde vitaminlerini, takviyelerini veya ilaçlarını almayı unutanlar ya da yanında ekstra kutu taşımaktan sıkılanlar için harika bir tasarım.

Gün içinde vitaminlerini, takviyelerini veya ilaçlarını almayı unutanlar ya da yanında ekstra kutu taşımaktan sıkılanlar için harika bir tasarım.

Şişenin yanındaki entegre hap kutusu sayesinde suyunuz ve ilaçlarınız tek bir yerde toplanıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Banyo tezgahının üzerindeki o dağınık kablo görüntüsünü sıfırlayan, fön makinelerini ve maşaları jilet gibi düzene sokan duvara monte organizer.

Banyo tezgahının üzerindeki o dağınık kablo görüntüsünü sıfırlayan, fön makinelerini ve maşaları jilet gibi düzene sokan duvara monte organizer.

Linki burada.

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Airfryer, kahve makinesi veya stand mikser gibi ev aletlerini tezgahın arkasına doğru itmek ya da öne çekmek tam bir eziyete dönüşebiliyor.

Airfryer, kahve makinesi veya stand mikser gibi ev aletlerini tezgahın arkasına doğru itmek ya da öne çekmek tam bir eziyete dönüşebiliyor.

Bu küçük ama dahi tasarım yapışkanlı tekerlekleri cihazların altına sabitlediğiniz an, en ağır mutfak aletlerini bile tek bir parmağınızla çaba harcamadan pürüzsüzce kaydırabilirsiniz.

Linki burada.

Yaz aylarının en büyük kabusu olan sivrisinek vızıltılarına karşı sessiz ve etkili teknolojik koruma.

Yaz aylarının en büyük kabusu olan sivrisinek vızıltılarına karşı sessiz ve etkili teknolojik koruma.

Dijital göstergeli ve mor ışıklı bu öldürücü, sinekleri kendine çekerek geceleri kesintisiz ve rahat bir uyku çekmenizi sağlıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Klasik, katlanması dert olan ve sürekli vantuzları düşen oto güneşliklerini tamamen unutun.

Klasik, katlanması dert olan ve sürekli vantuzları düşen oto güneşliklerini tamamen unutun.

Tıpkı bir şemsiye gibi saniyeler içinde açılıp ön cama oturan bu inovatif güneşlik, direksiyonun ve koltukların alev almasını engelliyor. Üstelik yanında gelen katlanabilir numaratör sayesinde, aracınızı kısa süreli bıraktığınızda numara yazma derdini de ortadan kaldıran harika bir set.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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