Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Haziran ayının bu döneminde, kullanıcıların internet alışverişlerinde en çok ilgi gösterdiği ve sepetlerini doldurduğu haftanın en çok satan ürünleri belirlendi. Kişisel bakımdan hazır giyime, sporcu takviyelerinden ev teknolojilerine ve kitaplara kadar geniş bir yelpazede öne çıkan, haftalık sipariş listelerinde liderliği göğüsleyen en popüler alternatifleri sizin için tek bir yerde topladık.
Bu içerik 21.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Yaz seyahatlerinin ve tatil bavullarının temel ihtiyacı Siveno bitkisel sivrisinek kovucu sprey bu hafta listenin başında!
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Spor rutinlerini destekleyen Protein Ocean Fitness Paketi bu hafta en çok sipariş verilen ürün!
Süvari siyah regular desenli bisiklet yaka erkek tişört çeşitlerinde çok al az öde kampanyası!
Günlük yürüyüşlerde ve sporda konfor sunan New Balance 408 unisex spor ayakkabı!
Kendi kategorisinde çok satanlarda birinci sırada yer alan Anthony Jackson ultra hafif valiz seti bu hafta da lider!
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Gelişmiş ağız bakımı teknolojisi sunan Oral-B iO2 siyah şarjlı diş fırçası avantajlı fiyatıyla!
Hem aydınlatma hem de serinleme ihtiyacını yer kaplamadan çözen uzaktan kumandalı tavan vantilatörü!
Hem sakal şekillendirme hem de vücut temizliğinde kullanılan Philips OneBlade elektrikli tıraş makinesi en çok satanlarda!
Yaşlanma karşıtı cilt bakım rutinleri için tercih edilen Frankly Pdrn bounce ball somon DNA içeren serum!
Günlük spor şıklığı tamamlayan Mavi MV baskılı interlok ekru tişört modeli!
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Edebi derinliği olan eserleri okumaktan keyif alanlar için Muhabbet romanı listemizde!
Matt Haig imzalı Gece Yarısı Treni romanı bu hafta da yerini koruyor!
Makyaj uygulamalarında homojen bir dağılım sunan So Fly Cosmetics ultra yumuşak makyaj süngeri!
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