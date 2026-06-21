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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.06.2026 - 09:08
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Haziran ayının bu döneminde, kullanıcıların internet alışverişlerinde en çok ilgi gösterdiği ve sepetlerini doldurduğu haftanın en çok satan ürünleri belirlendi. Kişisel bakımdan hazır giyime, sporcu takviyelerinden ev teknolojilerine ve kitaplara kadar geniş bir yelpazede öne çıkan, haftalık sipariş listelerinde liderliği göğüsleyen en popüler alternatifleri sizin için tek bir yerde topladık.  

Bu içerik 21.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Yaz seyahatlerinin ve tatil bavullarının temel ihtiyacı Siveno bitkisel sivrisinek kovucu sprey bu hafta listenin başında!

Yaz seyahatlerinin ve tatil bavullarının temel ihtiyacı Siveno bitkisel sivrisinek kovucu sprey bu hafta listenin başında!

%100 doğal içeriğiyle öne çıkan bu sivrisinek ve kene kovucu sprey losyon, 349,90 TL olan önceki fiyatından yılın en düşük fiyatı kampanyası kapsamında 249,90 TL'ye gerilemesiyle bu hafta en çok sipariş verilen koruyucu ürün oldu.

Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey Losyon 50 ml

Spor rutinlerini destekleyen Protein Ocean Fitness Paketi bu hafta en çok sipariş verilen ürün!

Spor rutinlerini destekleyen Protein Ocean Fitness Paketi bu hafta en çok sipariş verilen ürün!

İçeriğinde 400 gram Whey Protein, 120 gram BCAA ve 120 gram Creatine barındıran bu avantajlı sporcu takviye setinin yanında, pratik kullanım sunan Pocket Shaker da hediye olarak yer alıyor.

Sepette %10 indirimli ''onedio'' koduyla!

Protein Ocean Fitness Paketi

Süvari siyah regular desenli bisiklet yaka erkek tişört çeşitlerinde çok al az öde kampanyası!

Süvari siyah regular desenli bisiklet yaka erkek tişört çeşitlerinde çok al az öde kampanyası!

Pamuklu esnek dokusu ve rahat regular kesimiyle günlük kombinler için tercih edilen bu siyah desenli erkek tişört modeli, sepet aşamasında geçerli olan 1 alana 1 bedava fırsatıyla sunuluyor.

Süvari Siyah Regular Desenli Bisiklet Yaka Tişört

Günlük yürüyüşlerde ve sporda konfor sunan New Balance 408 unisex spor ayakkabı!

Günlük yürüyüşlerde ve sporda konfor sunan New Balance 408 unisex spor ayakkabı!

Retro esintili şık tasarımıyla öne çıkan bu unisex sneaker modeli, haftanın ayakkabı kategorisinde en çok sipariş verilen ürünleri arasında yer alıyor.

Ayrıca sepette uygulayacağınız ''Onedio25'' koduyla ekstra indirimi kaçırmayın!

New Balance 408 Unisex Spor Ayakkabı

Kendi kategorisinde çok satanlarda birinci sırada yer alan Anthony Jackson ultra hafif valiz seti bu hafta da lider!

Kendi kategorisinde çok satanlarda birinci sırada yer alan Anthony Jackson ultra hafif valiz seti bu hafta da lider!

Siyah renkli tasarımı, darbelere karşı dayanıklı ABS malzeme kalitesi ve ultra hafif gövde yapısıyla öne çıkan bu büyük, orta ve kabin boy 3lü bavul seti, seyahat planı yapanların sepetinde ilk sırada.

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz TRION Siyah 3lü Set

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Gelişmiş ağız bakımı teknolojisi sunan Oral-B iO2 siyah şarjlı diş fırçası avantajlı fiyatıyla!

Gelişmiş ağız bakımı teknolojisi sunan Oral-B iO2 siyah şarjlı diş fırçası avantajlı fiyatıyla!

Kutu içeriğinde 1 adet fırça başlığı ve seyahat kabı barındıran, tek şarj ile 4 haftaya varan uzun ömürlü bir kullanım vaat eden bu şarjlı diş fırçası, 2.669 TL fiyatıyla haftalık elektronik bakım listelerinde üst sırada yer alıyor.

Oral-B iO2 Siyah Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası

Hem aydınlatma hem de serinleme ihtiyacını yer kaplamadan çözen uzaktan kumandalı tavan vantilatörü!

Hem aydınlatma hem de serinleme ihtiyacını yer kaplamadan çözen uzaktan kumandalı tavan vantilatörü!

Ayarlanabilir renk sıcaklığı, kısılabilir fan lambası özelliği, kademeli fan hızı ayarları ve zamanlayıcı desteği sunan bu A enerji sınıfı uzaktan kumandalı tavan vantilatörü, yaz ayları için en çok sipariş verilen ev çözümleri arasında.

E27 LED Işıklı Sessiz Tavan Vantilatörü

Hem sakal şekillendirme hem de vücut temizliğinde kullanılan Philips OneBlade elektrikli tıraş makinesi en çok satanlarda!

Hem sakal şekillendirme hem de vücut temizliğinde kullanılan Philips OneBlade elektrikli tıraş makinesi en çok satanlarda!

Islak ve kuru kullanım özelliğine sahip olan, cildi tahriş etmeden pürüzsüz bir düzeltme performansı sunan bu hibrit tıraş cihazı, erkek kişisel bakım kategorisinde haftanın en çok satan ürünlerinden biri.

Philips OneBlade QP2724/20 Elektrikli Tıraş Makinesi

Yaşlanma karşıtı cilt bakım rutinleri için tercih edilen Frankly Pdrn bounce ball somon DNA içeren serum!

Yaşlanma karşıtı cilt bakım rutinleri için tercih edilen Frankly Pdrn bounce ball somon DNA içeren serum!

İçeriğindeki somon DNA bileşenleri sayesinde cildin elastikiyetini artırmayı, bariyeri yenilemeyi ve gözenekleri sıkılaştırmayı hedefleyen 30 ml'lik bu serum, tüm cilt tiplerine uygun yapısıyla bu haftanın en çok sipariş verilen serumları arasında.

Frankly Pdrn Bounce Ball Serum 30 ml

Günlük spor şıklığı tamamlayan Mavi MV baskılı interlok ekru tişört modeli!

Günlük spor şıklığı tamamlayan Mavi MV baskılı interlok ekru tişört modeli!

Kaliteli interlok dokusu, ekru renk tonu ve göğüs kısmındaki şık MV baskı detayıyla öne çıkan bu kısa kollu bisiklet yaka tişört, giyim kategorisinde bu haftanın popüler ve en çok sipariş verilen erkek üst giyim tercihleri arasında yer alıyor.

Mavi MV Baskılı İnterlok Ekru Tişört

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Edebi derinliği olan eserleri okumaktan keyif alanlar için Muhabbet romanı listemizde!

Edebi derinliği olan eserleri okumaktan keyif alanlar için Muhabbet romanı listemizde!

Üç farklı dalda prestijli Goodreads Okur Ödülleri finalisti olma başarısı gösteren bu dikkat çekici kitap, sürükleyici kurgusuyla kitaplığında yeni bir başyapıta yer açmak isteyen okurların bu hafta en çok talep ettiği eser oldu.

Muhabbet - Virginia Evans

Matt Haig imzalı Gece Yarısı Treni romanı bu hafta da yerini koruyor!

Matt Haig imzalı Gece Yarısı Treni romanı bu hafta da yerini koruyor!

Yazarın insanın kendi seçimlerini ve yaşamı keşfetmesini sürükleyici bir dille ele aldığı bu popüler eser, haftanın en çok sipariş verilen ve elden ele gezen kurgu kitapları listesindeki yerini koruyor.

Gece Yarısı Treni Matt Haig

Makyaj uygulamalarında homojen bir dağılım sunan So Fly Cosmetics ultra yumuşak makyaj süngeri!

Makyaj uygulamalarında homojen bir dağılım sunan So Fly Cosmetics ultra yumuşak makyaj süngeri!

Poff Poff Sponge serisine ait olan bu ultra soft yapılı makyaj süngeri, 550 TL olan normal satış fiyatı üzerinden son 10 günün en düşük fiyatı kampanyası dahilinde 386,89 TL'ye gerileyerek bu haftanın en çok satan makyaj aksesuarları arasına girdi.

So Fly Cosmetics Poff Poff Sponge Ultra Soft Makyaj Süngeri

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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