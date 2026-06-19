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20 - 26 Haziran 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 20 - 26 Haziran 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.06.2026 - 18:30
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20 - 26 Haziran 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Haziran 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 85 TL

Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 85 TL

  • Birşah Sade Kefir 1 L 55 TL

  • Birşah Meyveli Yoğurt 500 g 49,50 TL

  • Peysan Tereyağı 1 Kg 469 TL

  • Milkten Krem Peynir 500 g 95 TL

  • Milkten Kaymak 200 g 85 TL

  • Pınar Labne 180 g 79,50 TL

  • Pınar Beyaz Sürülebilir Taze Peynir 180 g 85,50 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 g 179 TL

  • Danone Bitkisel Yağlı Krema 200 ml 24,50 TL

  • Sana Bitkisel Yağlı Krema 200 ml 24,50 TL

  • Danone Süprix Çilek Aromalı Yoğurt 90 g 44,50 TL

  • Danone Çilek ve Vanilyalı Milkshake 188 ml 34,50 TL

  • Danone Kıtırlı Meyveli Yoğurt 90 g 23,50 TL

  • Danone Hüpper Puding 70 g 32,50 TL

  • Danino Meyveli Taze Peynir 6x45 g 59,50 TL

  • Activia Shot Probiyotik İçecek 80 ml 29,50 TL

  • Danone Süt 180 ml 14,50 TL

  • Sütaş Süt 200 ml 13,50 TL

Turco Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 59,50 TL

Turco Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 59,50 TL

  • Dove Güzellik Sabunu 90 g 46,50 TL

  • Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L 189 TL

  • Bingo Toz Deterjan 10 Kg 399 TL

  • Miss Arap Sabunu 1 L 57,50 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 L 79,90 TL

  • Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 62,50 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 75 TL

  • Calgon Kireç Önleyici 250 g 125 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 179 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg 199 TL

  • Sea Color Saç Boyası 105 TL

  • Mistral Perforeli Dev Kağıt Havlu 115 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 84,90 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 250 ml 84,90 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml 84,90 TL

Raid ve OFF! ürünlerinde %22'ye varan indirim

Raid ve OFF! ürünlerinde %22'ye varan indirim

Doğuş çay ürünlerinde %30'a varan indirim

Doğuş çay ürünlerinde %30'a varan indirim

Nescafe soğuk kahvelerde %21 indirim!

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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