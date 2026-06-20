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Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 11:58
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Yaz aylarında cilt ve vücut bakım rutinlerini güncel tutmak isteyenlerin en çok tercih ettiği kozmetik ürünleri bu hafta listelerde öne çıkıyor. Güneşin olumsuz etkilerine karşı koruma sağlayan filtrelerden, pratik makyaj ürünlerine ve yenileyici vücut bakım maskelerine kadar en çok sipariş verilen popüler alternatifleri sizin için tek bir yerde topladık. Alışveriş sepetinizi onaylamadan önce bu güncel listeyi inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 20.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Cilt tonunu eşitlerken yüksek koruma sağlayan Skinsensual BB krem çeşitlerinde 2. ürün 1 TL kampanyası!

Cilt tonunu eşitlerken yüksek koruma sağlayan Skinsensual BB krem çeşitlerinde 2. ürün 1 TL kampanyası!

Leke karşıtı formülü, aydınlık bitişi ve SPF50 PA++++ değeriyle cildi UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyan 30 ml'lik bu BB krem, markanın en çok satanlar kategorisindeki tüm ürünlerde geçerli kıldığı ikinci ürünü sadece 1 TL'ye getiren sepet avantajıyla bu hafta listenin başında yer alıyor.

Skinsensual BB Krem Light 30 ml SPF50

Ayak tabanındaki sertleşmiş dokuları arındıran MjCare soyulan ayak peeling maskesi %45 indirimle haftanın en çok satanı!

Ayak tabanındaki sertleşmiş dokuları arındıran MjCare soyulan ayak peeling maskesi %45 indirimle haftanın en çok satanı!

Yumuşak ve pürüzsüz bir ayak derisi görünümü sağlamayı hedefleyen bu 2li Soft Miracle peeling paketi, sepet aşamasına özel tanımlanan net %45 fiyat düşüşü avantajıyla bu haftanın en çok sipariş verilen vücut bakım ürünü oldu.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack 2li

Güneş lekelerine karşı yüksek filtre koruması sunan Bioderma Photoderm Spot yüz ve vücut güneş kremi büyük boyuyla!

Güneş lekelerine karşı yüksek filtre koruması sunan Bioderma Photoderm Spot yüz ve vücut güneş kremi büyük boyuyla!

Leke eğilimli ciltler için özel olarak geliştirilen, cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korurken mevcut leke görünümünü azaltmaya yardımcı olan bu SPF50+ korumalı 150 ml'lik dev boy krem, yaz çantalarının bu hafta en popüler koruyucu ürünlerinden biri.

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı Güneş Kremi 150 ml

Günlük vücut ve saç temizliğinde pratik kullanım sunan Old Spice Captain erkek duş jeli bu hafta en çok stoklanan ürün!

Günlük vücut ve saç temizliğinde pratik kullanım sunan Old Spice Captain erkek duş jeli bu hafta en çok stoklanan ürün!

Ferah ve kalıcı maskülen kokusuyla öne çıkan, hem duş jeli hem de şampuan işlevini bir arada barındıran 1000 ml'lik bu Ekstra XL büyük boy paket, uzun süreli bütçe dostu bir kullanım arayanların bu hafta sepetine eklediği temel ihtiyaçların başında geliyor.

Old Spice Captain Erkekler İçin Duş Jeli ve Şampuan 1000 ml

Gelişmiş cilt bakım teknolojisiyle gözenekleri sıkılaştırmayı hedefleyen Celimax Retinal Shot booster krem!

Gelişmiş cilt bakım teknolojisiyle gözenekleri sıkılaştırmayı hedefleyen Celimax Retinal Shot booster krem!

Gelişmiş cilt bakım teknolojisiyle gözenekleri sıkılaştırmayı hedefleyen Celimax Retinal Shot booster krem listelerde öne çıkıyor!

Celimax Retinal Shot Tightening Booster Krem 15 ml

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Cilde doğal ve ıslak bitişli bir canlılık kazandıran LOreal Paris Glotion all in one aydınlatıcı losyon!

Cilde doğal ve ıslak bitişli bir canlılık kazandıran LOreal Paris Glotion all in one aydınlatıcı losyon!

902 Light Glow renk tonuyla öne çıkan, tek başına tüm yüze uygulanabileceği gibi makyaj bazı olarak da tercih edilebilen bu çok fonksiyonlu doğal ışıltı losyonu, yaz makyajı rutinlerinde hafif ve canlı bir ten görünümü arayanların bu hafta en çok sipariş verdiği ürünlerden biri.

LOreal Paris Glotion All In One Doğal Işıltı Aydınlatıcı Losyon

Kişisel bakım rutinlerinin vazgeçilmezi Siveno %100 doğal kadın roll on deodorant bu hafta da yerini koruyor!

Kişisel bakım rutinlerinin vazgeçilmezi Siveno %100 doğal kadın roll on deodorant bu hafta da yerini koruyor!

Bitkisel ve temiz içeriği sayesinde kıyafetlerde leke bırakmadan ter kokusunu güvenle önleyen bu 50 ml'lik vegan koltuk altı deodorantı, doğal koruma arayan tüketicilerin bu hafta en çok sipariş verdiği kişisel bakım ürünleri listesindeki yerini koruyor.

Siveno %100 Doğal Roll On Kadın Deodorant 50 ml

Çok fonksiyonlu makyaj çözümü sunan Cream Co. nemlendirici formüllü glow tint bu hafta sepetlerin favorisi!

Çok fonksiyonlu makyaj çözümü sunan Cream Co. nemlendirici formüllü glow tint bu hafta sepetlerin favorisi!

Dusty Rose gülkurusu renk tonuyla öne çıkan; içeriğindeki hyaluronik asit ve peptit desteğiyle cildi nemlendirirken göz, dudak ve yanaklara doğal bir renk veren bu hibrit makyaj ürünü, pratik ve eforsuz bir yaz şıklığı isteyenlerin sepetinde.

Cream Co Glow Tint Dusty Rose Nemlendirici Allık Ruj Göz Farı

Gül özlerinin yenileyici gücünü ileri teknolojiyle buluşturan Misbahçe gül kök hücreli biotonik!

Gül özlerinin yenileyici gücünü ileri teknolojiyle buluşturan Misbahçe gül kök hücreli biotonik!

İçeriğindeki gül kök hücresi, eksozom ve saf gül mayası bileşenleri sayesinde cildi sıkılaştırmayı, leke görünümünü hafifletmeyi ve gözenekleri derinlemesine arındırmayı hedefleyen bu doğal tonik, cilt bakım rutinini bir üst seviyeye taşımak isteyenlerin tercihi.

Misbahçe Sıkılaştırıcı ve Leke Karşıtı Gül Kök Hücreli & Eksozom Gül Mayası Bio Tonik 100 mL

Hassas ve normal ciltlerin günlük temizlik ihtiyacını karşılayan Bioderma Sensibio temizleme jeli büyük boyuyla en çok satanlarda!

Hassas ve normal ciltlerin günlük temizlik ihtiyacını karşılayan Bioderma Sensibio temizleme jeli büyük boyuyla en çok satanlarda!

Micellar teknolojisiyle geliştirilen, cildi ve makyaj kalıntılarını bariyerine zarar vermeden nazikçe temizleyen bu 500 ml'lik durulanan yüz temizleme jeli, kuruluk hissi yaratmayan nemlendirici formülüyle haftanın en çok satan temel cilt temizleme ürünü oldu.

Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas ve Normal Ciltler Yüz Temizleme Jeli 500 ml

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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