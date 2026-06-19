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ŞOK'a Klima Geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Klima Geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.06.2026 - 15:37
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ŞOK 20 - 23 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

20 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 23 Haziran  2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 599 TL

Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 599 TL

  • Altın Rimli Cam Kase Seti 349 TL 

  • Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 219 TL 

  • Figürlü Seramik Kupa 299 TL 

  • Best You Mottolu Seramik Kupa 269 TL 

  • Fiyonk Figürlü Seramik Kupa 269 TL 

  • Gold Kulplu Seramik Kupa 199 TL 

  • Çekmeceli Düzenleyici Organizer 749 TL 

  • Kırmızı Metal Süzgeç 129 TL 

  • Fırın Tepsisi Çeşitleri 199 TL 

  • 12'li Muffin Kabı 249 TL 

  • Kek Kalıbı Çeşitleri 299 TL 

  • Desenli Cam Kesme ve Sunum Tahtası 149 TL 

  • 3'lü Kesim Panosu Seti 149 TL 

  • Gold Metal Sunum Tepsisi Çeşitleri 50 TL 

  • 10'lu Kavanoz Kapağı 39,95 TL

Altınyıldız Erkek Comfort Fit Polo Yaka T-Shirt 499 TL

Altınyıldız Erkek Comfort Fit Polo Yaka T-Shirt 499 TL

  • Altınyıldız Erkek Slim Fit Polo Yaka Tişört 499 TL 

  • Altınyıldız Erkek Cüzdan 399 TL 

  • Altınyıldız Erkek Kemer 249 TL 

  • Erkek Şortlu Takım 449 TL 

  • Slazenger Erkek Kargo Cepli Şort 449 TL 

  • Slazenger Erkek Polo Yaka Modal Tişört 449 TL 

  • Slazenger Erkek Şort 399 TL 

  • Slazenger Erkek Terlik 349 TL 

  • Erkek Ham Bez Tek Alt 349 TL 

  • Erkek Ham Bez Şort 279 TL 

  • Erkek Ham Bez Kargo Cepli Şort 279 TL 

  • Erkek Çift Bant Terlik 249 TL 

  • Erkek Yüksek Taban Terlik 149 TL 

  • Erkek Havlu Bel Boxer 100 TL 

  • Erkek Boxer 100 TL

LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL

LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL

  • LG 55QNED86A6A 4K Ultra HD 55' 140 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart QNED Evo MiniLED TV 48.999 TL

  • SAMSUNG Odyssey G4 25' Full HD IPS LED Monitör 6.699 TL

  • JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör IP67 Siyah/Mavi 2.999 TL

  • LG 65QNED86T6A 4K Ultra HD 65' 165 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart QNED TV 59.999 TL

  • LG 75QNED86T6A 4K Ultra HD 75' 190 Ekran webOS Smart QNED TV 74.999 TL

Seçili televizyonlarda Dünya Kupasına özel sepette %5 net indirim fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

ALK 1260 12000 BTU Duvar Tipi Klima 24.999 TL

ALK 1260 12000 BTU Duvar Tipi Klima 24.999 TL

  • Altus AL 445 NIX Bulaşık Makinesi 16.999 TL

  • AL 362 NE Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 23.499 TL

  • Altus AL CM 81050 Çamaşır Makinesi 17.499 TL

İndirimli klima ve vantilatör modellerine buradan göz atabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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