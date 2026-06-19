ŞOK'a Klima Geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 20 - 23 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
20 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 23 Haziran 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 599 TL
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Altınyıldız Erkek Comfort Fit Polo Yaka T-Shirt 499 TL
LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL
ALK 1260 12000 BTU Duvar Tipi Klima 24.999 TL
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