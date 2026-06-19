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BİM'e Sinek Kovucu Bileklik Saat Geliyor! 26 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Sinek Kovucu Bileklik Saat Geliyor! 26 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.06.2026 - 11:41 Son Güncelleme: 19.06.2026 - 11:43
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26 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL

  • LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima 29.990 TL

  • Fantom Du 2000 Kablolu Dikey Süpürge 1.990 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL

  • Philips Şarjlı Süpürge 10.990 TL

  • Onvo Yeni Mekanik Tost Makinesi 2.590 TL

  • Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL

  • Dijital Mutfak Tartısı 290 TL

  • Oral-B Pro Clean Şarjlı Diş Fırçası 999 TL

  • Oral-B Pro Çocuk Şarjlı Diş Fırçası 999 TL

İndirimli klima ve vantilatör modellerine buradan göz atabilirsiniz.

JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.690 TL

JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.690 TL

  • Segway C2 Lite DE Elektrikli Çocuk Scooter 9.490 TL

  • Senna 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED Tv 7.990 TL

  • Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL

  • Tecno Spark Go 2 Cep Telefonu 8.290 TL

  • Polosmart Karaoke Mikrofon 990 TL

  • Autoware Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.250 TL

  • Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 1.190 TL

  • Prolone TWS Bluetooth Kulaklık 549 TL

  • Havit Gaming Mouse 790 TL

  • Havit Gaming Kulaklık 1.490 TL

  • Havit Gaming Klavye 890 TL

  • Sinek Kovarlı Tavan Vantilatörü 690 TL

  • Ampul 15W 49,50 TL

  • Filament Ampul 4W 79 TL

  • Sivrisinek Kovar Led Ampul 9W 79 TL

  • Sinek Kovucu Bileklik Saat 290 TL

Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL

Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL

  • Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL

  • Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

  • Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

  • Monty Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Mounty Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL

  • North Pacific Plaj Şemsiye 949 TL

  • Çelik Termos 829 TL

25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL

25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL

  • Kullan - At Plastik Ürünler 25 TL

  • Katlanır Piknik Sepeti 479 TL

  • Musluklu Piknik Termos 399 TL

  • Buzluk Termos 11 Litre 659 TL

  • Buzluk Termos 60 Litre 2.190 TL

  • Buz Aküsü 25 TL

  • Cricket Çakmak 2'li 59 TL

  • Kav Kibrit 10'lu 55 TL

  • Masa Örtüsü 10'lu 39 TL

  • Emaye Közmatik / Tepsi 109 TL

  • Pipetli Bardak 35 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 129 TL

  • Mutfak Gereçleri 75 TL

  • Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 99 TL

  • Melamin Ekmeklik 89 TL

  • Melamin Kase 75 TL

  • Melamin Dikdörtgen Çerezlik 45 TL

  • Esnek Taşıma Çantası 159 TL

  • Salata Kurutucusu 139 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 65 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 3'lü 29 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 3'lü 39 TL

  • Glass in love Limon Figürlü Pipet Seti 129 TL

North Pacific Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL

North Pacific Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL

  • North Pacific Termo Piknik Çantası 15 Litre 179 TL

  • North Pacific Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL

  • Termo İzolasyonlu Çanta 25 Litre 399 TL

  • Valiz Organizer Set 6'lı 129 TL

  • North Pacific Kadın Spor Çanta 549 TL

  • Kadın Hasır Kol Çantası 299 TL

  • Piknik Hasırı 120x180 cm 249 TL

  • Piknik Hasırı 150x210 cm 359 TL

  • Sandalye Minderi 89 TL

  • Kadın Merserize Çanta 149 TL

  • Kep 89 TL

  • Kadın - Erkek Bermuda Şapka 89 TL

  • Dizüstü Biker Tayt 99 TL

  • Erkek Şort 299 TL

  • Kadın Pantolon 259 TL

  • Puffy Pike Seti 759 TL

  • Minions Çocuk T-Shirt 179 TL

  • Minions Çocuk Deniz Şortu 239 TL

  • Minions Plaj Havlusu 349 TL

  • Rakle Desenli Çocuk Bardağı 49 TL

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Berlin Aşure Tenceresi 849 TL

Berlin Aşure Tenceresi 849 TL

  • Chef's Karnıyarık Tencere 479 TL

  • Chef's Derin Tencere 599 TL

  • 3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 139 TL

  • Pirge Soyacak 159 TL

  • Çelik Sütlük 199 TL

  • Oval Çelik Sunum Tepsisi 65 TL

  • Espresso Fincan Takımı 6'lı 199 TL

  • Lav Gravürlü Cam Kase 330 cc 30 TL

  • Lav Gravürlü Cam Kase 2150 cc 149 TL

  • Glass in love Cam Kupa Seti 6'lı 179 TL

  • Glass in love Cam Latte Kupası 3'lü 169 TL

  • Borcam Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepsisi 219 TL

  • Paşabahçe Leia Su Bardağı 3'lü 119 TL

  • Paşabahçe Leia Meşrubat Bardağı 3'lü 129 TL

  • Paşabahçe Saklama Kabı Seti 3'lü 299 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Saklama Kabı 75 TL

  • Katlanır Çocuk Küveti 599 TL

  • Katlanır Su Kovası 229 TL

  • Katlanır Maşrapa 85 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 349 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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