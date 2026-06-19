BİM'e Sinek Kovucu Bileklik Saat Geliyor! 26 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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26 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL
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JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.690 TL
Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL
25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL
North Pacific Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL
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Berlin Aşure Tenceresi 849 TL
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