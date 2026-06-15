article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
23 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 23 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
15.06.2026 - 13:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

23 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 279 TL

Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 279 TL

  • Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 189 TL

  • Asperox Sparx Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 69 TL

  • Nicky Kedi Kumu 10 Litre 165 TL

  • Nicky Kedi Püre Mama 85 gr 19 TL

  • Felix Party Mix Kedi Ödül Maması 45 TL

  • Bestpet Kedi Yaş Mama 79 TL

  • Velora Kısırlaştırılmış Kuru Kedi Maması 1 kg 175 TL

  • Powerdent Shine Diş Fırçası 55 TL

  • Oral-B Perfection Diş Macunu 50 ml 79 TL

  • Airwick Elektrikli Oda Kokusu Kit 215 TL

  • Airwick Elektrikli Oda Kokusu Yedek 145 TL

  • Airwick Oda Kokusu Decosphere 235 TL

  • Airwick Stick Up 109 TL

  • Persil Sık Yıkananlar Toz Deterjan 9 kg 345 TL

  • Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 135 TL

  • Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 4 Litre 229 TL

  • Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 79 TL

  • Hypo Jel Lavabo Açıcı 560 ml 57,50 TL

  • Güldal Kıvamlı Klasik Çamaşır Suyu 4 Litre 119 TL

  • Alley Çok Amaçlı Temizleyici 5 Litre 99 TL

  • Fakir Halı Şampuanı 75 TL

  • Karayel Kolonya 89 TL

  • Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 379 TL

  • Kotex Hijyenik Ped Natural Gece 139 TL

  • Uni Baby Aile Islak Havlu 3x52'li 69 TL

  • Prize Body Mist 250 ml 99 TL

  • Silver Rose Parfümlü Sprey Kolonya 100 ml 59 TL

  • Dushy Duş Köpüğü 200 ml 299 TL

  • Repute Saç Köpüğü 200 ml 79 TL

  • Repute Saç Spreyi 200 ml 79 TL

  • Repute Fön Suyu 200 ml 89 TL

  • Dalin Bebek Kolonyası 150 ml 85 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 900 ml 169 TL

  • Dalin Kolay Tarama 200 ml 149 TL

  • Felix Kedi Çorbası 48 gr 15 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Bonfilet Dana Kıyma 1000 gr 645 TL

Bonfilet Dana Kıyma 1000 gr 645 TL

  • Yörsan %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 37,50 TL

  • Ramiz Dana İnegöl Köfte 500 gr 359 TL

  • Banvit Çıtır Tavuk Burger 720 gr 249 TL

  • Pınar Hindi Uzun Sosis 430 gr 89 TL

  • İçim Pesto Fesleğenli Krema 200 ml 49,50 TL

  • İçim %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 179 TL

  • Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 gr 129 TL

  • Pınar Hindi Salam 1000 gr 149 TL

  • Banvit Piliç Salam 60 gr 14,50 TL

  • Namet Macar Salam 2x50 gr 59 TL

  • Yörsan Labne 3x180 gr 149 TL

  • Yörsan Süzme Yoğurt 900 gr 129 TL

  • Yörsan Ayran 2 Litre 79 TL

  • Teksüt Tereyağı 700 gr 399 TL

  • Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 109 TL

  • Eker Probiyotik Yoğurt 4x100 gr 79,50 TL

  • Sek Çilekli Milkshake 285 ml 45 TL

  • Peysan Tulum Peyniri 400 gr 199 TL

  • Peysan Tava Peyniri 2x250 gr 129 TL

  • Teksüt Çeçil Peyniri 750 gr 299 TL

  • Sümeli Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 399 TL

  • Superfresh Milföy Hamuru 1 kg 139 TL

  • Superfresh Pizza Napoliten 445 gr 285 TL

  • Superfresh Frulove 170 gr 239 TL

  • Algida Oreo Milka Stick 82 ml 50 TL

  • İçim Çilekli Süt 6x180 ml 79,50 TL

  • İçim Çikolatalı Süt 6x180 ml 79,50 TL

  • İçim %1,5 Yağlı Süt 6x200 ml 79,50 TL

Haribo Mega Mix Karışık Yumuşak Şeker 360,5 gr 129 TL

Haribo Mega Mix Karışık Yumuşak Şeker 360,5 gr 129 TL

  • Daphne Kuvertür Çikolata 200 gr 99 TL

  • New Yorkers Yumuşak Kurabiye Çeşitleri 175 gr 89 TL

  • Nut Master Şeker İlavesiz Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 69 TL

  • Gorilla Enerji İçeceği 500 ml 34 TL

  • Karlıtepe Limonlu Tuzlu Mineralli Gazlı İçecek 6x200 ml 59,50 TL

  • Lipton Şeftali Aromalı Buzlu Çay 4x1 Litre 175 TL

  • Kristal Gazlı İçecek Kola 2,5 Litre 65 TL

  • Doğanay Limonata 2 Litre 69,50 TL

  • Mimosa Karamelli Bisküvi 128 gr 39 TL

  • Wafer Master Çizmeci Gofret Çeşitleri 20 gr 5 TL

  • Raffaello Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Top Gofret 40 gr 41,50 TL

  • Ferrero Rocher Çikolata Kaplı Fındıklı Top Gofret 37,5 gr 54 TL

  • Züber Protein Bar 40 gr 45 TL

  • Fropie Probiyotik Bar 35 gr 39 TL

  • Yayla Kuru Meyve Çeşitleri 15 gr 75 TL

  • Patito Patates Cipsi 200 gr 50 TL

  • Star Krak Mısır Çerezi 150 gr 32,50 TL

  • Çerezza Mısır Çerezi 42,50 TL

  • Party Mısır Cipsi 200 gr 33 TL

  • Torku Kıtrak Jalapeno Zeytin Çeşnili Kraker 55 gr 16 TL

  • Party Mısır Cipsi & Mısır Çerezi 130 gr 45 TL

  • Doritos Twist Mısır Cips 115 gr 45 TL

  • Kinder Süt Dilimi 4x28 gr 66 TL

  • Sweeto Çilek ve Vanilya Aromalı Marshmallow 40x10 gr 149 TL

24 Haziran Çarşamba BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

24 Haziran Çarşamba BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

24 Haziran Çarşamba BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

24 Haziran Çarşamba BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın