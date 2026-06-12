BİM'e Kule Vantilatör Geliyor! 19 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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19 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
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Minderli Oturma Grubu 2'li 4.150 TL
Tulu Porselen Rimli Desenli Porselen Kahve Fincan Takımı 2'li 229 TL
Dagi Erkek Şort Takım 579 TL
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Barbie Saç Tasarımı ve Aksesuarları 990 TL
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