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BİM'e Kule Vantilatör Geliyor! 19 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Kule Vantilatör Geliyor! 19 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.06.2026 - 10:57
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19 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

  • Kumtel 3in1 Ayaklı Vantilatör 1.840 TL

  • Kumtel Soğutucu Buharlı USB Masaüstü Mini Fan 790 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı 4.900 TL

  • Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 2.500 TL

  • Kumtel Uzaktan Kumandalı Kule Vantilatör 1.990 TL

  • Heifer Mini Kanatsız Fan 2.990 TL

  • Heifer Kanatsız Fan 4.990 TL

  • Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü 149 TL

  • Fakir Exetrim Saç & Sakal Kesme Makinesi 690 TL

  • Trax Saç Sakal Kesme Makinesi 590 TL

  • Solar El Fanı 349 TL

  • Sinek Engelleyici Led Gece Lambası 119 TL

  • OLA Elektrikli Bisiklet 32.500 TL

  • Kumtel USB Mini Fan 249 TL

  • Kumtel Şarjlı El Fanı 199 TL

  • DJI Neo Single Drone 6.950 TL

  • Senna 55' Frameless 4K Ultra HD Google Tv 15.900 TL

  • Havit Katlanabilir Kulak Üstü Kulaklık 699 TL

  • Oppo A6X Cep Telefonu 9.990 TL

  • Magsafe Uyumlu Manyetik Telefon Kartlığı 399 TL

  • Piil Mini Abajur 119 TL

  • iMex Renkli Telefon Boyun Askısı 175 TL

  • Desenli Telefon Kılıfları 149 TL

  • Telefon Kılıf Süsleri 129 TL

  • Figürlü Kulaklık Kılıfları 175 TL

  • Adaptör ve Kablo Koruyucu Set 139 TL

  • Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıf 449 TL

  • Su Geçirmez Kılıf 149 TL

  • Telefon Askısı 249 TL

  • Kablo Toparlayıcı Klips Set 139 TL

  • Kırılmaz Ekran Filmi 175 TL

  • Kamera Lens Koruyucular 99 TL

  • Yüzüklü Telefon Tutucu 119 TL

  • Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti 199 TL

  • Tablet Kalemi 549 TL

  • Akıllı Saat Charm Setleri 175 TL

Minderli Oturma Grubu 2'li 4.150 TL

Minderli Oturma Grubu 2'li 4.150 TL

  • Plaj Sandalyesi 349 TL

  • Katlanabilir Sehpa 599 TL

  • Tek Fiyat Organizer Çeşitleri 65 TL

  • Rookie 2 Tekerlekli Metal Scooter 3.299 TL

  • Telefon Tutucu 15 TL

  • Tekli Ayakkabı Rampası 32 TL

  • Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık 189 TL

  • Sintut Orta Boy Karasinek Tuzağı 199 TL

  • Şeffaf Su Kovası 89 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 89 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 119 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 35 TL

  • Pedallı Temizlik Seti 299 TL

Tulu Porselen Rimli Desenli Porselen Kahve Fincan Takımı 2'li 229 TL

Tulu Porselen Rimli Desenli Porselen Kahve Fincan Takımı 2'li 229 TL

  • Glass in love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 129 TL

  • Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 389 TL

  • Tulu Porselen Rimli Desenli Porselen Çay Tabağı 6'lı 249 TL

  • Benante Bambu Servis Kaşıklı Kesme Tahtası 159 TL

  • Benante Bambu Bölmeli Organizer Kutu 239 TL

  • Yuvarlak Kapaklı Kase Seti 3'lü 179 TL

  • Kase Seti 6+1 119 TL

  • Paşabahçe Cam Kulplu Bardak 2'li 75 TL

  • LAV Eda Çay Bardağı 6'lı 139 TL

  • LAV Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL

  • LAV Lal Su Bardağı 3'lü 99 TL

  • LAV Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 69 TL

  • LAV Kapaklı Saklama Kabı 580 cc 49 TL

  • LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 109 TL

  • LAV Vega Saklama Kabı 2370 cc 169 TL

  • LAV Cam Kase 390 cc 39 TL

  • LAV Cam Kase 620 cc 49 TL

  • Rooc Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 75 TL

  • Çekmee İçi Kaşıklık 139 TL

  • 4 Katlı Tekerlekli Organizer 299 TL

Dagi Erkek Şort Takım 579 TL

Dagi Erkek Şort Takım 579 TL

  • Kiğılı Dynamic Erkek Pantolon 719 TL

  • Dagi Erkek Şort Takım 519 TL

  • Kiğılı Dynamic Erkek Polo Piko Tshirt 369 TL

  • Kiğılı Dynamic Erkek Kısa Kol Gömlek 499 TL

  • Kadın Dokuma Pantolon 279 TL

  • Erkek Triko Ayakkabı 599 TL

  • Kappa Erkek Terlik 199 TL

  • Erkek Saat & Bileklik Set 349 TL

  • Erkek Çanta 449 TL

  • Kilim 80x150 cm 159 TL

  • Kapitoneli Banyo Paspas Seti 519 TL

  • Lüks Kapitoneli Yastık 269 TL

  • Yüz Havlusu 149 TL

  • El Havlusu 69 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 79 TL

  • Kiğılı Dynamic Kemer 199 TL

  • Kiğılı Dynamic Erkek Pamuklu Soket Çorap 2'li 139 TL

  • Kiğılı Dynamic Erkek Desenli Boxer 149 TL

  • Kiğılı Dynamic Erkek Atlet 149 TL

  • Kadın / Erkek Patik Çorap Çeşitleri 69 TL

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Barbie Saç Tasarımı ve Aksesuarları 990 TL

Barbie Saç Tasarımı ve Aksesuarları 990 TL
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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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