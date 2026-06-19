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Bugün İndirimde Neler Var? 19 Haziran 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 19 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.06.2026 - 13:05
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Haziran ayının üçüncü haftasını geride bırakırken, cuma gününe özel hazırlanan giyim, teknoloji, kozmetik, ev yaşam ve gıda kampanyaları listemizde yer alıyor. Büyük markaların sepet aşamasında sunduğu net fiyat indirimlerini, çok al az öde fırsatlarını ve özel ekstra kupon kodlarını sizin için tek bir yerde topladık.  

Bu içerik 19.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Selpak el ve yüz havlularında 2 Al 1 öde kampanyasını kaçırmayın!

Selpak el ve yüz havlularında 2 Al 1 öde kampanyasını kaçırmayın!

Kutulu tasarımı ve Z katlama özelliği sayesinde pratik bir kullanım sunan 80 yapraklı bu el ve yüz havlusu paketi, markanın el ve yüz havlularında geçerli kıldığı 2 al 1 öde kampanyasıyla listemizde.

Selpak Kaşmir Özlü Kutulu Z Katlama El ve Yüz Havlusu

Dudaklara nemlendirici ve parlak bir görünüm kazandıran Flormar Sheer Up ruj sepet indirimiyle!

Dudaklara nemlendirici ve parlak bir görünüm kazandıran Flormar Sheer Up ruj sepet indirimiyle!

013 Gaia renk seçeneğiyle öne çıkan bu nemlendirici etkili parlak ruj ürünü, markanın tüm kozmetik alışverişlerinde başlattığı 1.200 TL ve üzerine anında 400 TL net sepet indirimi avantajıyla sunuluyor.

Flormar Nemlendirici Parlak Ruj Sheer Up Lipstick 013 Gaia

Penti plaj giyimde 2 alana 2 hediye kampanyası başladı!

Penti plaj giyimde 2 alana 2 hediye kampanyası başladı!

Sienna serisine ait olan, hafif yapısıyla plaj giyiminde konfor sunan bu beyaz renkli kadın gömlek modeli, markanın tüm plaj ürünleri kategorisinde başlattığı 2 alana 2 hediye fırsatıyla sepetinizde yer alıyor.

Penti Beyaz Sienna Gömlek

Samsung Galaxy A37 akıllı telefon yılın en düşük fiyatıyla!

Samsung Galaxy A37 akıllı telefon yılın en düşük fiyatıyla!

256 GB dahili hafıza, 8 GB RAM, lavanta moru renk seçeneği, üçlü arka kamera sistemi ve 6 nesil işletim sistemi güncelleme garantisi sunan bu geniş ekranlı model, %4 indirim avantajıyla 22.374 TL'ye geriliyor.

Samsung Galaxy A37 5G 256GB Lavanta Moru

Ayak sağlığını ve kalitesini önemseyen erkekler için Camper sneaker son 90 günün en düşük fiyatıyla listede!

Ayak sağlığını ve kalitesini önemseyen erkekler için Camper sneaker son 90 günün en düşük fiyatıyla listede!

Anatomik taban yapısı ve dayanıklı malzeme kalitesiyle öne çıkan bu siyah renkli erkek spor ayakkabı modeli, 5.843,75 TL olan önceki fiyatından sepet aşamasında %32 net bir düşüş sağlayarak 3.999,50 TL'ye geriliyor.

CAMPER Erkek Sneaker Spor Ayakkabı

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Yaz aylarında konforlu kullanım sunan orijinal Crocs yetişkin terlik modeli yılın en düşük fiyatıyla!

Yaz aylarında konforlu kullanım sunan orijinal Crocs yetişkin terlik modeli yılın en düşük fiyatıyla!

Winter White Multi renk tasarımıyla öne çıkan Bayaband Clog serisi bu unisex terlik, 4.638,36 TL olan normal satış fiyatı üzerinden sepet aşamasında uygulanan %47 net indirimiyle birlikte 2.445,37 TL'ye düşüyor.

Crocs Unisex Yetişkin Bayaband Clog Terlik

Evde kendi taze kahvesini hazırlamayı sevenler için Tchibo Colombia çekirdek kahve yılın en düşük fiyatıyla!

Evde kendi taze kahvesini hazırlamayı sevenler için Tchibo Colombia çekirdek kahve yılın en düşük fiyatıyla!

Dengeli gövdesi ve yoğun aromasıyla öne çıkan 1000 gramlık bu Colombia orijinli Barista Caffè Crema çekirdek kahve paketi, %30 tasarruf oranıyla birlikte 1.399 TL fiyat etiketiyle mutfak stokları için listemizde.

Tchibo Barista Caffè Crema Colombia Çekirdek Kahve 1000 g

Günlük erkek kombinlerinde tercih edilen Buratti polo yaka tişört ONEDIO20 koduyla sepetinizde!

Günlük erkek kombinlerinde tercih edilen Buratti polo yaka tişört ONEDIO20 koduyla sepetinizde!

Pamuklu dokusu, antresit renk tasarımı ve düğmeli polo yaka kesimiyle öne çıkan bu regular fit erkek tişört modeli, sepet aşamasındaki 399 TL'lik fiyatına ek olarak uygulayacağınız özel kodla %20 indirim fırsatıyla sunuluyor.

Buratti Pamuklu Regular Fit Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt

Dökülen ve zayıflayan kaş ile kirpikleri besleyen Dermoten serum size özel onedio40 koduyla indirimde!

Dökülen ve zayıflayan kaş ile kirpikleri besleyen Dermoten serum size özel onedio40 koduyla indirimde!

Zengin vitamin içerikli formülüyle öne çıkan 20 ml'lik bu popüler kaş kirpik bakım serumu, sepet aşamasında uygulayacağınız kupon kodu sayesinde %40 net indirim avantajıyla karşımıza çıkıyor.

Dermoten Kaş Kirpik Serumu 20 ml

Sporcuların amino asit ihtiyacını karşılayan Protein Ocean yeni nesil BCAA kat kat sepet fırsatıyla!

Sporcuların amino asit ihtiyacını karşılayan Protein Ocean yeni nesil BCAA kat kat sepet fırsatıyla!

Lansmana özel olarak doğrudan %33 indirimle sunulan bu takviye edici sporcu gıdası ürünü, sepet aşamasındaki ekstra %10 indirime ek olarak uygulayacağınız onedio koduyla birlikte bütçe dostu fiyata geriliyor.

Protein Ocean BCAA Gıda Takviyesi

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Tasarım detaylarıyla öne çıkan el işçiliği örgü kadın yazlık şapka modeli avantajlı fiyatıyla!

Tasarım detaylarıyla öne çıkan el işçiliği örgü kadın yazlık şapka modeli avantajlı fiyatıyla!

Marina Shell krem renk tasarımı ve deniz kabuklu bohem detaylarıyla dikkat çeken bu el işçiliği örgü bere şapka modeli ve birçok pinterest tarzı ürünler indirimde!

The Champ Clothing Kadın El İşçiliği Örgü Bere Şapka Marina Shell Krem

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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