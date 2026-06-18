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Yaz Sıcaklarında Kurtarıcınız Olacak: Dreo Turbopoly Uzaktan Kumandalı Ayaklı Vantilatör İndirimde!

etiket Yaz Sıcaklarında Kurtarıcınız Olacak: Dreo Turbopoly Uzaktan Kumandalı Ayaklı Vantilatör İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.06.2026 - 12:02
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Klimanın o doğrudan çarpan ve insanı çarpan havasından hoşlanmıyor, ama klasik vantilatörlerin de hem gürültüsünden hem de estetikten uzak görüntüsünden sıkılıyorsanız harika bir haberimiz var! Amazon’da günün fırsatlarında öne çıkan ve özellikle yatak odaları için bir devrim niteliğinde olan Dreo TurboPoly 502 Ayaklı Fan, gelişmiş akıllı özellikleri, minimalist şık tasarımı ve adeta yokmuş gibi çalışan sessiz motoruyla kaçırmamamız gereken bir fırsat. Evinizin konforunu zirveye taşıyacak bu akıllı cihazın özelliklerine gelin yakından bakalım.

Bu içerik 18.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yatak odasında fan çalıştırmanın en büyük dertlerinden biri olan o kafa şişiren gürültü bu cihazla tarih oluyor.

Yatak odasında fan çalıştırmanın en büyük dertlerinden biri olan o kafa şişiren gürültü bu cihazla tarih oluyor.

Sadece 23 dB ses seviyesiyle çalışan ultra sessiz motoru, kütüphane sessizliğinden bile daha az ses çıkararak uykunuzu asla bölmüyor.

Hafif bir gece esintisinden güçlü bir serinletmeye kadar 8 farklı hız kademesi ve ihtiyacınıza göre şekillenen 6 benzersiz çalışma modu bulunuyor.

Hafif bir gece esintisinden güçlü bir serinletmeye kadar 8 farklı hız kademesi ve ihtiyacınıza göre şekillenen 6 benzersiz çalışma modu bulunuyor.

Esinti tercihiniz ne olursa olsun, Dreo’da kendinize uygun bir mod mutlaka var.

Sadece tek bir noktaya üfleyip sizi hasta etmez.

Sadece tek bir noktaya üfleyip sizi hasta etmez.

120 derecelik hem yatay hem de dikey salınım özelliği sayesinde odadaki havayı homojen bir şekilde dağıtır, tüm odayı saniyeler içinde ferahlatıyor. 

Gelişmiş TurboPoly teknolojisi sayesinde ürettiği güçlü ve yumuşak hava akımını tam 26 metre uzağa kadar ulaştırabiliyor. Bu sayede odanın neresinde olursanız olun serinliği hissedersiniz.

Gece yatarken fanı açık unutma derdine son!

Gece yatarken fanı açık unutma derdine son!

Zamanlayıcı ayarı ve yatağınızdan hiç kalkmadan tüm modları, hızları ve salınımı yönetmenizi sağlayan pratik uzaktan kumandasıyla tam bir konfor odaklı kullanıcı deneyimi sunuyor.

Klasik vantilatörlerin aksine havayı parça parça ve kesik kesik değil; çok yüksek hızlı, pürüzsüz ve tek bir hat halinde üfleyen Dreo Ayaklı Fan, günün indirimleri arasında sizi bekliyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu: 

  • Tereddüt etmiştim alırken, küçük ve güçlü. Odanın içindeki hava akışını güzel sağlıyor. Tavana kadar da baktığı için her yönden hava akışı sağlıyor.

  • Ertesi gün ürün elime ulaştı. Gayet kaliteli ve inanılmaz sessiz. Tam yatak odanıza göre.

  • Yarattığı Hava dolaşımı açısından standart pervanelere göre daha başarılı. Tasarımı harika ve kumandası ile birlikte kullanım kolaylığı 5 yıldız. Biraz daha ucuz olabilirdi.

  • Tasarımı çok şık boyutları küçük diğer vantilatörler gibi yer kaplamıyor uzaktan kumandası üzerinde ve cihazda ahsap detaylar çok kaliteli gösteriyor soğutmasına gelirsem normal vantilatörden cok daha sessiz ve küçük boyutuna göre muhtesem gücü var sayın yetkili bu markanın S li modelleri de var onlardan da getirin :)

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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