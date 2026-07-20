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Bugün İndirimde Neler Var? 20 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 20 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 12:36
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Temmuz ayının bu kavurucu pazartesi gününde yaz kombinlerinizi renklendirecek pareo ve tişört paketlerinden şık spor ayakkabılara, cildinizi ve sağlığınızı koruyacak bitkisel spreyler ile güneş kremlerinden şarjlı ev aletleri ve lezzetli sporcu atıştırmalıklarına kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 20.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Tudors 5'li pamuk tişört paketi Premium üyelerine özel 1.999,90 TL yerine net 1.099,94 TL sepet fiyatıyla!

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Bolder karışık çiçekli desenli pareo iç göstermez kaliteli kumaşıyla sepete özel net 377,91 TL!

Rengarenk canlı desenleri ve plaj kombinlerine anında zarafet katan dökümlü yapısıyla, deniz kenarında ve havuz başında kadınların en çok sipariş verdiği model.

Bolder Karışık Çiçekli Desenli Pareo

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Animal Joy, protein ice cream çikolatalı dondurma tozu ''onedio15'' koduyla ekstra indirimle kapıda!

899,00 TL yerine 699,00 TL'ye düşen çikolata aromasıyla, yaz sıcaklarında diyetini bozmadan buz gibi yüksek proteinli tatlılar hazırlamak isteyen sporcuların favorisi.

Animal Joy Protein Ice Cream Çikolata Aromalı

PAEN basic unisex oversize tişörtler ''onedio45'' koduyla 739,00 TL yerine net 364,50 TL!

PAEN basic unisex oversize tişörtler ''onedio45'' koduyla 739,00 TL yerine net 364,50 TL!

Dökümlü rahat kesimi, kaliteli pamuk dokusu ve sokak tarzına tam uyum sağlayan unisex yapısıyla bu hafta gardırobuna adetli eklediği kurtarıcı tişört.

PAEN Basic Unisex Oversize T-shirt

Fıstrık Antep fıstıklı ve yer fıstıklı kuruyemiş bar paketi ''ONEDİO350'' koduyla ekstra 350 TL indirimle!

Fıstrık Antep fıstıklı ve yer fıstıklı kuruyemiş bar paketi ''ONEDİO350'' koduyla ekstra 350 TL indirimle!

1.596,00 TL yerine 1.200,00 TLye inen 12'li karma kutusuyla gün içinde enerji depolamak isteyenlere katkısız ve lezzetli bir atıştırmalık alternatifi sunuyor.

Fıstrık Antep Fıstıklı ve Yer Fıstıklı Kuruyemiş Bar Seti

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Dermoten Suncare+ SPF50 güneş kremi ''onedio40'' koda özel indirimle 639,92 TL yerine net 383,95 TL!

Dermoten Suncare+ SPF50 güneş kremi ''onedio40'' koda özel indirimle 639,92 TL yerine net 383,95 TL!

Normal cilt tiplerine özel yüksek korumalı formülüyle güneş lekelerine karşı cildi korurken nem dengesini sağlayan, yaz aylarının en temel çanta stoğu.

Dermoten Suncare+ Spf50 Güneş Kremi Normal Ciltler İçin

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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