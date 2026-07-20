Bugün İndirimde Neler Var? 20 Temmuz 2026 Günün Fırsatları
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Temmuz ayının bu kavurucu pazartesi gününde yaz kombinlerinizi renklendirecek pareo ve tişört paketlerinden şık spor ayakkabılara, cildinizi ve sağlığınızı koruyacak bitkisel spreyler ile güneş kremlerinden şarjlı ev aletleri ve lezzetli sporcu atıştırmalıklarına kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.
Bu içerik 20.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Black + Decker şarjlı matkap güçlü yapısı ve günün öne çıkan fırsatıyla net 2.098,69 TL!
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Belkin Boost Charge örgülü Type-C şarj kablosu %40 indirim fırsatıyla 249,00 TL yerine son 90 günün en ucuz fiyatı net 149,00 TL!
Camper Andratx erkek spor ayakkabı %29 yaz indirimiyle 5.599,00 TL yerine 3.999,50 TL!
Siveno bitkisel sinek ve kene kovucu sprey seyahat boyu sepet indirimiyle 339,30 TL yerine 288,40 TL!
OLYNN kare yaka beyaz body sepet aşamasında %6 indirim avantajıyla 328,91 TL!
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Tudors 5'li pamuk tişört paketi Premium üyelerine özel 1.999,90 TL yerine net 1.099,94 TL sepet fiyatıyla!
Bolder karışık çiçekli desenli pareo iç göstermez kaliteli kumaşıyla sepete özel net 377,91 TL!
Animal Joy, protein ice cream çikolatalı dondurma tozu ''onedio15'' koduyla ekstra indirimle kapıda!
PAEN basic unisex oversize tişörtler ''onedio45'' koduyla 739,00 TL yerine net 364,50 TL!
Fıstrık Antep fıstıklı ve yer fıstıklı kuruyemiş bar paketi ''ONEDİO350'' koduyla ekstra 350 TL indirimle!
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Dermoten Suncare+ SPF50 güneş kremi ''onedio40'' koda özel indirimle 639,92 TL yerine net 383,95 TL!
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