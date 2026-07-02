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Karanlıkta Uçuyor Diye Kör Sandılar: Gerçek Başka Çıktı

Karanlıkta Uçuyor Diye Kör Sandılar: Gerçek Başka Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 15:20
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“Yarasa gibi kör” sözü yıllardır kullanılan en yaygın hayvan benzetmelerinden biri. Bu yüzden pek çok kişi yarasaların gerçekten göremediğini sanıyor. Ancak bu inanış doğru değil. Yarasalar kör değildir; tüm türlerin işlevsel gözleri vardır. Bazı yarasalar karanlıkta yön bulmak için ekolokasyon kullansa da bu, gözlerinin işe yaramadığı anlamına gelmez.

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“Yarasa gibi kör” sözü, hayvanlar hakkında en çok inanılan yanlış bilgilerden biri haline geldi

“Yarasa gibi kör” sözü, hayvanlar hakkında en çok inanılan yanlış bilgilerden biri haline geldi

Geceleri ortaya çıkmaları, karanlık mağaralarda yaşamaları ve hızlı uçuşları nedeniyle yarasaların göremediği düşünülüyor.

Oysa gerçek bunun tam tersi. Yarasalar kör değildir. Dünyada 1.500’den fazla yarasa türü bulunur ve bu türlerin tamamında işlevsel gözler vardır. Bazılarının görme yetisi daha sınırlı olabilir, bazıları ise özellikle meyveyle beslenen büyük türlerde olduğu gibi görme duyusunu oldukça aktif kullanır.

Karanlıkta yön bulmaları kör oldukları anlamına gelmiyor

Karanlıkta yön bulmaları kör oldukları anlamına gelmiyor

Yarasalarla ilgili yanılgının en büyük nedeni ekolokasyon yetenekleridir. Birçok yarasa türü, çevresindeki nesnelerin yerini belirlemek için yüksek frekanslı sesler çıkarır ve bu seslerin yankılarını dinler. Bu sistem sayesinde karanlıkta avlanabilir, engellerden kaçabilir ve yönünü bulabilir.

Ancak ekolokasyon kullanmak körlük anlamına gelmez. Bu sistem, görmenin yerine geçen tek duyusal araç değil; yarasanın karanlıkta daha etkili hareket etmesini sağlayan ek bir mekanizmadır. Yani yarasalar hem gözlerini hem de sesle yön bulma yeteneklerini kullanabilir.

Özellikle küçük böcekçil yarasalar, gece avlanırken ekolokasyondan yoğun biçimde yararlanır. Meyve yarasaları gibi bazı türler ise daha büyük gözlere sahiptir ve yiyecek bulurken görme ile koku duyusunu daha fazla kullanır.

“Yarasa gibi kör” sözü nereden çıktı?

“Yarasa gibi kör” sözü nereden çıktı?

Bu yanlış inanışın kökeni büyük ihtimalle yarasaların yaşam biçiminden geliyor. Gündüzleri pek ortalıkta görünmemeleri, karanlık yerlerde saklanmaları ve geceleri ani hareketlerle uçmaları, insanların onları “görmeden hareket eden” canlılar gibi algılamasına yol açtı.

Oysa yarasaların karanlıkta iyi hareket edebilmesi, görmediklerinden değil, çevrelerini farklı duyularla birlikte algılayabilmelerinden kaynaklanıyor. İnsan gözüyle takip edilmesi zor olan uçuşları da bu yanılgıyı güçlendirmiş olabilir.

Kısacası deyim olarak kullanılan “yarasa gibi kör” ifadesi kulağa tanıdık gelse de bilimsel olarak doğru değil. Yarasalar görür; sadece bazı durumlarda görme duyusunun yanında çok gelişmiş bir sesle yön bulma sistemi de kullanır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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