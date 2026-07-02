Karanlıkta Uçuyor Diye Kör Sandılar: Gerçek Başka Çıktı

Yarasalarla ilgili yanılgının en büyük nedeni ekolokasyon yetenekleridir. Birçok yarasa türü, çevresindeki nesnelerin yerini belirlemek için yüksek frekanslı sesler çıkarır ve bu seslerin yankılarını dinler. Bu sistem sayesinde karanlıkta avlanabilir, engellerden kaçabilir ve yönünü bulabilir.

Ancak ekolokasyon kullanmak körlük anlamına gelmez. Bu sistem, görmenin yerine geçen tek duyusal araç değil; yarasanın karanlıkta daha etkili hareket etmesini sağlayan ek bir mekanizmadır. Yani yarasalar hem gözlerini hem de sesle yön bulma yeteneklerini kullanabilir.

Özellikle küçük böcekçil yarasalar, gece avlanırken ekolokasyondan yoğun biçimde yararlanır. Meyve yarasaları gibi bazı türler ise daha büyük gözlere sahiptir ve yiyecek bulurken görme ile koku duyusunu daha fazla kullanır.