Karanlıkta Uçuyor Diye Kör Sandılar: Gerçek Başka Çıktı
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“Yarasa gibi kör” sözü yıllardır kullanılan en yaygın hayvan benzetmelerinden biri. Bu yüzden pek çok kişi yarasaların gerçekten göremediğini sanıyor. Ancak bu inanış doğru değil. Yarasalar kör değildir; tüm türlerin işlevsel gözleri vardır. Bazı yarasalar karanlıkta yön bulmak için ekolokasyon kullansa da bu, gözlerinin işe yaramadığı anlamına gelmez.
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“Yarasa gibi kör” sözü, hayvanlar hakkında en çok inanılan yanlış bilgilerden biri haline geldi
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Karanlıkta yön bulmaları kör oldukları anlamına gelmiyor
“Yarasa gibi kör” sözü nereden çıktı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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