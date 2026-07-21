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Bilim İnsanları Kızıl Saçlı Olmanın İlginç Bir Faydasını Keşfetti

Bilim İnsanları Kızıl Saçlı Olmanın İlginç Bir Faydasını Keşfetti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 12:57
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Sarı, siyah, kumral, kızıl... Saç renklerinin yalnızca görünümle ilgili olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Saç rengi, saç köklerinde üretilen melanin pigmentinin miktarına ve türüne bağlıdır. Bu pigmentlerin oranları ise yüzlerce gen tarafından belirlenir.

Yapılan yeni bir araştırma, turuncu-kızıl saç rengi geni taşıyan insanların ilginç bir yönünü ortaya çıkardı. Araştırmaya göre bu gen, kızıl pigmenti üreten hücreleri koruyarak bazı sağlık avantajları da sağlayabiliyor.

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Kızıl saçlı olmak, sizi toksisiteden koruyabilir.

Kızıl saçlı olmak, sizi toksisiteden koruyabilir.

Independent'ın aktardığına göre, kimi insanlarda görülen turuncu-kızıl saçın arkasındaki gen, bu pigmenti üreten hücreleri koruyarak bazı sağlık avantajları da sağlayabilir. Proteinlerin yapıtaşlarından biri olan sistein, vücudun protein üretmesi için elzemdir. Sistein, saç ve tırnak sağlığını destekleyen, vücutta güçlü bir antioksidan olan glutatyonun üretimine yardımcı, kükürt içerikli yarı esansiyel bir amino asittir. 

Fakat hücrelerdeki seviyelerinin toksisite eşiğinin altında, düşük tutulması gerekir. Hücrelerde aşırı sistein birikiminin bir tür hücre ölümüne neden olabilir. İnsanlarda görülen kızıl saçta bulunan 'feomelanin' adlı turuncu-kırmızı pigment ise sistein kullanılarak üretilir.

Saçınıza renk veren pigment, hücrelerinizdeki fazla sisteini tüketiyor. Bu da oldukça iyi bir şey!

Saçınıza renk veren pigment, hücrelerinizdeki fazla sisteini tüketiyor. Bu da oldukça iyi bir şey!

Araştırmacılar, bu pigmentin üretilmesinin aslında hücrelerdeki fazla sisteini tükettiğini keşfetti. Bu da, moleküllerin herhangi bir hasara yol açmasını engelleyerek insan sağlığını koruyabilir.

PNAS Nexus adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada araştırmacılar, 'Bu bulgular, feomelaninin fizyolojik rolünün ilk deneysel kanıtı' açıklamasında bulunuyorlar. 

Bilim insanları çalışmada turuncu gagalarında feomelanin bulunan 65 yetişkin zebra ispinozunu inceledi. 65 kuş, bir tedavi grubu ve bir kontrol grubuna ayrıldı.

Tedavi grubunda, erkek zebra ispinozlarına beslenme yoluyla sistein ve feomelanin sentezini engelleyen ML349 ilacı verildi.

Hem sistein hem de ML349 alan erkek kuşlarda, sadece sistein alan erkeklere göre daha ciddi hücre hasarı görüldü. Sonuç olarak, feomelanin üretiminin hücrelerin sistein seviyelerini dengede tutmasına yardımcı olduğu keşfedildi.

Sadece sistein verilen dişi kuşlarda ise kontrol grubuna göre daha fazla hücre hasarı görüldü.

Tabii bu durum sonradan kızıl olmayı tercih edenler için geçerli değil :)

Tabii bu durum sonradan kızıl olmayı tercih edenler için geçerli değil :)

Kızıl - turuncu saç pigmenti, uzun zamandır evrimsel bir bilmeceydi. Bu konudaki araştırmalar genellikle bu pigmentin olumsuz olduğu yönündeydi. Hatta önceki araştırmalarda bu pigment, UV radyasyonuna maruz kalmadan bile cilt kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendirmişti. Son yapılan araştırma ise ilk kez kızıl saçlı olmanın faydalarını kanıtlamış oldu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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