Bilim İnsanları Kızıl Saçlı Olmanın İlginç Bir Faydasını Keşfetti

Sarı, siyah, kumral, kızıl... Saç renklerinin yalnızca görünümle ilgili olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Saç rengi, saç köklerinde üretilen melanin pigmentinin miktarına ve türüne bağlıdır. Bu pigmentlerin oranları ise yüzlerce gen tarafından belirlenir.

Yapılan yeni bir araştırma, turuncu-kızıl saç rengi geni taşıyan insanların ilginç bir yönünü ortaya çıkardı. Araştırmaya göre bu gen, kızıl pigmenti üreten hücreleri koruyarak bazı sağlık avantajları da sağlayabiliyor.

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