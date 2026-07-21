Bilim İnsanları Kızıl Saçlı Olmanın İlginç Bir Faydasını Keşfetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sarı, siyah, kumral, kızıl... Saç renklerinin yalnızca görünümle ilgili olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Saç rengi, saç köklerinde üretilen melanin pigmentinin miktarına ve türüne bağlıdır. Bu pigmentlerin oranları ise yüzlerce gen tarafından belirlenir.
Yapılan yeni bir araştırma, turuncu-kızıl saç rengi geni taşıyan insanların ilginç bir yönünü ortaya çıkardı. Araştırmaya göre bu gen, kızıl pigmenti üreten hücreleri koruyarak bazı sağlık avantajları da sağlayabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızıl saçlı olmak, sizi toksisiteden koruyabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saçınıza renk veren pigment, hücrelerinizdeki fazla sisteini tüketiyor. Bu da oldukça iyi bir şey!
Tabii bu durum sonradan kızıl olmayı tercih edenler için geçerli değil :)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın