article/comments
article/share
Haberler
Spor
Zidane'ın Messi'den 3 Gol Yiyen Oğluna Attığı Bakış Dünya Çapında Viral Oldu

etiket Zidane'ın Messi'den 3 Gol Yiyen Oğluna Attığı Bakış Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.06.2026 - 17:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fransa Milli Takımı, Juventus ve Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane geçtiğimiz gün oynanan Arjantin Cezayir maçını izleyenler arasındaydı. Bunun sebebi de efsane futbolcunun oğlu Luca Zidane'ın Cezayir kalesini korumasıydı. Messi'nin attığı 3 gol sonrası oğul Zidane yıkılırken baba Zidane'ın tribünlerden verdiği tepki olay oldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
32 Gün
:
04 Saat
:
25 Dakika
:
49 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 Dünya Kupası bir anlamda babalar ve oğulların turnuvası oluyor.

2026 Dünya Kupası bir anlamda babalar ve oğulların turnuvası oluyor.

Geçtiğimiz gün oynanan Norveç Irak maçında Erling Haaland'ın babası eski futbolcu Alf-Inge Haaland oğluyla her ne kadar gurur duysa da tam tersi bir olay Messi'nin üç golle şov yaptığı Arjantin Cezayir maçında yaşandı.

Maçı takip edenler arasında Cezayir'in kalecisi Luca Zidane'ı izlemek üzere baba Zidane da bulunuyordu.

Oğlu Luca Zidane'ın Messi'den üç gol yemesine tepki veren Zinedine Zidane'ın bu bakışları olay oldu.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın