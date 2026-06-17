Zidane'ın Messi'den 3 Gol Yiyen Oğluna Attığı Bakış Dünya Çapında Viral Oldu
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Fransa Milli Takımı, Juventus ve Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane geçtiğimiz gün oynanan Arjantin Cezayir maçını izleyenler arasındaydı. Bunun sebebi de efsane futbolcunun oğlu Luca Zidane'ın Cezayir kalesini korumasıydı. Messi'nin attığı 3 gol sonrası oğul Zidane yıkılırken baba Zidane'ın tribünlerden verdiği tepki olay oldu.
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2026 Dünya Kupası bir anlamda babalar ve oğulların turnuvası oluyor.
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Maçı takip edenler arasında Cezayir'in kalecisi Luca Zidane'ı izlemek üzere baba Zidane da bulunuyordu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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