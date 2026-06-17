A Milli Takım Basın Toplantısında Futbolculara Yöneltilen Soru Gündem Oldu

'Yok abi, çok güzel. İşine saygısı olan, çok çalışan birisiniz. Ben bu sorudan bunu anladım. Çok güzel şeylere değindiniz. Biz sizin kadar hakim değildik aslında. Geldiğimizde bir zaman farkı, işte sıcaklık farkı oldu. Bu dediğinizle bağdaştırmaya çalışıyorum. Yani, 10 gün geçti galiba. 10 gün geçtikçe daha buraya adapte olma, yani yeni yeni uyanabiliyorum. Ben mesela ilk buraya geldiğimizde ilk bir hafta sabahın 6'sında uyanıyordum çünkü alışamamıştım. Şu an o uyku zamanlarım da oturmaya başladı. İnşallah Paraguay maçında bunları göreceğiz. Çok güzel şeylerden bahsettiniz şimdi biraz uzun olduğu için onlara girmeyeyim. İnşallah Paraguay maçında bunu göstermek istiyoruz. Avustralya maçı, binde 3 dediniz galiba, binde 3'lük bir orandı. Nasip böyleymiş, biz bazen nasibe de inanırız ülkece. Nasip böyleymiş, inşallah Paraguay maçında istediklerimizi yapmak istiyoruz.'

Samet Akaydın ise soruyu şu şekilde yanıtladı:

'Nefes olarak dediğiniz doğru. Ben mesela Kanada'da kendimi daha rahat hissettim açıkçası nefes açısından. Çünkü burada gerçekten çok farklı bir hava var. Ben Adana Demirspor'da oynadım ve Adana havası alıyorum burada açıkçası biraz ondan dolayı şeyim. Ama idmanlarda gerçekten nefes alamıyorduk burada ilk geldiğimiz zamanda. Ama şu anda o şeyi attığımızı düşünüyorum. Uğurcan'ın dediği gibi sabah 6'da uyanıyorduk. Herkes saat 6'da kahvaltı yapıyordu belki de yani. Herkes diyordu ki 'Yani herkes uyandı mı acaba?' diye bakıyordu ki hepimiz beraber uyanıyorduk 6'da. Şimdi 9-10'da falan uyanabiliyoruz artık, rahat rahat uyuyabiliyoruz. Ona alıştık. Dediğim gibi hava koşulları biraz az da olsa etkiledi ama onun uyumunu sağladığımızı düşünüyorum şu anda. Paraguay maçında inşallah dediğiniz gibi 60'tan sonra devreye daha fazla girer.'