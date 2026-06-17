A Milli Takım Basın Toplantısında Futbolculara Yöneltilen Soru Gündem Oldu
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Arizona’da 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp yapan A Milli Futbol Takımı, Paraguay maçına hazırlık sürecinde basın toplantısı düzenledi. Kaleci Uğurcan Çakır ve stoper Samet Akaydın’ın katıldığı toplantıda, spor yorumcusu ve tıp kökenli gazeteci Dr. Gürkan Kubilay’ın yönelttiği uzun ve detaylı soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Gürkan Kubilay'ın sorusu şu şekildeydi:
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Uğurcan Çakır soruya şu şekilde cevap verdi.
Soru sosyal medyada da gündem oldu.
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Takdir edenler kadar eleştirenler de oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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