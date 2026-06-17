article/comments
article/share
Haberler
Spor
A Milli Takım Basın Toplantısında Futbolculara Yöneltilen Soru Gündem Oldu

A Milli Takım Basın Toplantısında Futbolculara Yöneltilen Soru Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.06.2026 - 16:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arizona’da 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp yapan A Milli Futbol Takımı, Paraguay maçına hazırlık sürecinde basın toplantısı düzenledi. Kaleci Uğurcan Çakır ve stoper Samet Akaydın’ın katıldığı toplantıda, spor yorumcusu ve tıp kökenli gazeteci Dr. Gürkan Kubilay’ın yönelttiği uzun ve detaylı soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gürkan Kubilay'ın sorusu şu şekildeydi:

Şimdi 26 yıldır ben ve ekibim on binlerce maçı analiz ediyoruz. Orada şunu söyleyeceğim. Mesela siz az önce konuşurken şunu fark ediyorum; ikiniz de 'Ya biz her şeyi çok iyi çalıştık ama bu nasıl olduğunun hala kafanızda şeyini oturtamamışsınız.' Şimdi ben söyleyeyim size, bir tablo çıkaracağım. Size gol atan Irankunda 40 maçta Watford'da 4 tane golü olan bir adamdı. 26 maç üst üste hiç golü yoktu. Size gol atan Metcalfe, St. Pauli'yi çıldırtan, 39 maçta hiç gol atamamış ve sadece 2 asist yapmış bir adamdı. Bir şey daha; Avustralya takımı size gelene kadar maçlarda 'conversion rate' dediğimiz şutların gole dönme oranı %7'lerde, 8'lerde olan biriyken size %25'le attı. Döndük geriye, yaklaşık 22.000 maçı analiz ettirdim bütün ekibime. Sorunuza gelebiliriz, buyurun. Çok... Onun için geleceğim şimdi. Sadece bu şekilde binde 3 maç var. Yani, bu üç faktörün birden bir arada olduğu binde 3 maç var. Bu kadar bir yerde talihsiz ve tesadüf bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldınız. Bunu bir kenara koymazsak eğer siz de çok haksızlığa uğrayacaksınız. Sorum şu; çok sıcak koşullarda yaptığınız antrenmanlardan sonra daha soğuk koşullarda maç yapıyorsunuz. Oregon Üniversitesi'nden Lorenzo'nun çalışmasına göre bu aslında bir avantaj. Sizin vücudunuzdaki plazma düzeyi artıyor. Bu sizin kalbinizin çok yüksek nabızlara çıkmadan performansınızın artmasını sağlıyor ancak bu 6 ile 10. günlerde oluyor. Yani Paraguay maçında biz bambaşka bir milli takım görme şansına sahibiz fizyolojik olarak. Siz mental olarak ve fizik olarak bunu antrenmanlarda hissediyor musunuz? Sadece mental değil, fizik olarak antrenmanlarda hissediyor musunuz? Son düşüncem; 60. dakikadan sonra Paraguay maçında bambaşka çocuklarımızı izleyeceğimizi düşünüyorum, onu da söylemiş olayım. Biraz uzattım kusura bakmayın.

Uğurcan Çakır soruya şu şekilde cevap verdi.

Uğurcan Çakır soruya şu şekilde cevap verdi.

'Yok abi, çok güzel. İşine saygısı olan, çok çalışan birisiniz. Ben bu sorudan bunu anladım. Çok güzel şeylere değindiniz. Biz sizin kadar hakim değildik aslında. Geldiğimizde bir zaman farkı, işte sıcaklık farkı oldu. Bu dediğinizle bağdaştırmaya çalışıyorum. Yani, 10 gün geçti galiba. 10 gün geçtikçe daha buraya adapte olma, yani yeni yeni uyanabiliyorum. Ben mesela ilk buraya geldiğimizde ilk bir hafta sabahın 6'sında uyanıyordum çünkü alışamamıştım. Şu an o uyku zamanlarım da oturmaya başladı. İnşallah Paraguay maçında bunları göreceğiz. Çok güzel şeylerden bahsettiniz şimdi biraz uzun olduğu için onlara girmeyeyim. İnşallah Paraguay maçında bunu göstermek istiyoruz. Avustralya maçı, binde 3 dediniz galiba, binde 3'lük bir orandı. Nasip böyleymiş, biz bazen nasibe de inanırız ülkece. Nasip böyleymiş, inşallah Paraguay maçında istediklerimizi yapmak istiyoruz.'

Samet Akaydın ise soruyu şu şekilde yanıtladı:

'Nefes olarak dediğiniz doğru. Ben mesela Kanada'da kendimi daha rahat hissettim açıkçası nefes açısından. Çünkü burada gerçekten çok farklı bir hava var. Ben Adana Demirspor'da oynadım ve Adana havası alıyorum burada açıkçası biraz ondan dolayı şeyim. Ama idmanlarda gerçekten nefes alamıyorduk burada ilk geldiğimiz zamanda. Ama şu anda o şeyi attığımızı düşünüyorum. Uğurcan'ın dediği gibi sabah 6'da uyanıyorduk. Herkes saat 6'da kahvaltı yapıyordu belki de yani. Herkes diyordu ki 'Yani herkes uyandı mı acaba?' diye bakıyordu ki hepimiz beraber uyanıyorduk 6'da. Şimdi 9-10'da falan uyanabiliyoruz artık, rahat rahat uyuyabiliyoruz. Ona alıştık. Dediğim gibi hava koşulları biraz az da olsa etkiledi ama onun uyumunu sağladığımızı düşünüyorum şu anda. Paraguay maçında inşallah dediğiniz gibi 60'tan sonra devreye daha fazla girer.'

Soru sosyal medyada da gündem oldu.

Soru sosyal medyada da gündem oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Takdir edenler kadar eleştirenler de oldu.

Takdir edenler kadar eleştirenler de oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın