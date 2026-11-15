"Kelimenin Tam Anlamıyla Güzel Bir Yurt": Washington Post'tan Aksaray'daki Kasabaya Övgü
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ABD’li seyahat yazarı Rick Steves, Washington Post’taki yazısında Aksaray’ın Güzelyurt ilçesini anlattı. Ihlara Vadisi’nin yanı başındaki kasabayı kitle turizminden uzak kalmış bir yer olarak tarif etti. 385 yılında yapılan ve bugün cami olarak kullanılan kilise, yazının en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Steves yazısını kasabanın adına gönderme yapan bir cümleyle bağladı.
Rick Steves, Ihlara Vadisi'nin hemen yanındaki Güzelyurt'u kitle turizminin henüz keşfetmediği bir yer olarak anlattı.
385 yılında yapılan kilise bugün cami olarak kullanılıyor.
Rick Steves'e göre kasabayı değerli kılan, orada yaşayan insanlar.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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