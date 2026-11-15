"Kelimenin Tam Anlamıyla Güzel Bir Yurt": Washington Post'tan Aksaray'daki Kasabaya Övgü

Melendiz Çayı'nın oyduğu Ihlara Vadisi, Kapadokya'nın yürüyüş rotalarıyla bilinen en ünlü duraklarından biri. Eski adı Gelveri olan Güzelyurt ise vadinin girişinde, çoğu ziyaretçinin hızla geçip gittiği sakin bir ilçe.

ABD'li yazar, Kapadokya'nın kırsal kesiminde kalan kasabayı adım adım gezdi. Sokaklarda dolaştı, vadiye indi, ardından karşı yamaca tırmandı.

Ufukta karlı Hasan Dağı yükselirken yamaçta beyaz taşlarla harf harf dizilmiş 'Güzelyurt' yazısı da yazarın gözünden kaçmadı.

Steves, kasabanın merkezindeki küçük pazar yerini de ayrıntılı biçimde aktardı. Kasabanın gündelik ritmi en çok burada hissediliyor. Meydanda bir Atatürk büstü bulunuyor, kasaba halkı da burada çayını yudumlayıp tavla oynuyor.

Yazara göre tavla, yerel halkla kaynaşmanın en kolay yollarından biri. Üstelik oyunu bilmemek de sorun değil; Steves'in ifadesiyle duraksadığınızda büyük ihtimalle biri sizin yerinize hamle yapıyor.