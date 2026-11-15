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"Kelimenin Tam Anlamıyla Güzel Bir Yurt": Washington Post'tan Aksaray'daki Kasabaya Övgü

"Kelimenin Tam Anlamıyla Güzel Bir Yurt": Washington Post'tan Aksaray'daki Kasabaya Övgü

Aksaray
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 12:45
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ABD’li seyahat yazarı Rick Steves, Washington Post’taki yazısında Aksaray’ın Güzelyurt ilçesini anlattı. Ihlara Vadisi’nin yanı başındaki kasabayı kitle turizminden uzak kalmış bir yer olarak tarif etti. 385 yılında yapılan ve bugün cami olarak kullanılan kilise, yazının en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Steves yazısını kasabanın adına gönderme yapan bir cümleyle bağladı.

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Rick Steves, Ihlara Vadisi'nin hemen yanındaki Güzelyurt'u kitle turizminin henüz keşfetmediği bir yer olarak anlattı.

Rick Steves, Ihlara Vadisi'nin hemen yanındaki Güzelyurt'u kitle turizminin henüz keşfetmediği bir yer olarak anlattı.

Melendiz Çayı'nın oyduğu Ihlara Vadisi, Kapadokya'nın yürüyüş rotalarıyla bilinen en ünlü duraklarından biri. Eski adı Gelveri olan Güzelyurt ise vadinin girişinde, çoğu ziyaretçinin hızla geçip gittiği sakin bir ilçe.

ABD'li yazar, Kapadokya'nın kırsal kesiminde kalan kasabayı adım adım gezdi. Sokaklarda dolaştı, vadiye indi, ardından karşı yamaca tırmandı.

Ufukta karlı Hasan Dağı yükselirken yamaçta beyaz taşlarla harf harf dizilmiş 'Güzelyurt' yazısı da yazarın gözünden kaçmadı.

Steves, kasabanın merkezindeki küçük pazar yerini de ayrıntılı biçimde aktardı. Kasabanın gündelik ritmi en çok burada hissediliyor. Meydanda bir Atatürk büstü bulunuyor, kasaba halkı da burada çayını yudumlayıp tavla oynuyor.

Yazara göre tavla, yerel halkla kaynaşmanın en kolay yollarından biri. Üstelik oyunu bilmemek de sorun değil; Steves'in ifadesiyle duraksadığınızda büyük ihtimalle biri sizin yerinize hamle yapıyor.

385 yılında yapılan kilise bugün cami olarak kullanılıyor.

385 yılında yapılan kilise bugün cami olarak kullanılıyor.

Yazının en dikkat çekici bölümü ise kasabanın katman katman tarihi oldu. Güzelyurt, geçmişte Rum nüfusun yoğun yaşadığı bir yerleşimdi. 1920'lerde Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinin ardından kasabanın yüzü değişti. Rumların ayrıldığı evlere yeni aileler yerleşti, ibadethaneler yeni sahiplerine geçti.

385 yılında inşa edilen St. Gregorius Kilisesi, bugün tek minareli Büyük Kilise Camii olarak hizmet veriyor. Vadinin karşı yamacında ise keşişlerin yaklaşık 16 asır önce kayalara oyduğu manastırlar duruyor.

Peki bu tablo neden bu kadar etkileyici? Steves, mağara evlerin, Selçuklu kemerlerinin, Osmanlı cephelerinin ve 20. yüzyıldan kalma çifte minareli cami kubbelerinin aynı manzarada buluşmasına özellikle dikkat çekti.

Rick Steves'e göre kasabayı değerli kılan, orada yaşayan insanlar.

Rick Steves'e göre kasabayı değerli kılan, orada yaşayan insanlar.

Ancak yazar, Güzelyurt'u özel kılanın yalnızca mimari olmadığının altını çizdi. Steves'e göre asıl değer, bu topraklarda yaşamaya ve geleneklerini sürdürmeye devam eden insanlarda.

Yazısını da bu düşünceyle bağlayan Steves, kasabanın adına gönderme yaparak orası için 'kelimenin tam anlamıyla bir Güzel Yurt' ifadesini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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