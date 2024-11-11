Türk Futbol Tarihinde Hafızalara Kazınmış 11 Unutulmaz Olay
Türk Futbol Tarihinde Hafızalara Kazınmış 11 Unutulmaz Olay
Türk futbol tarihi ilginç ve absürt olaylarla dolu. Eskilere baktığımızda ''Neler yaşamışız'' demek işten bile değil. Zira bugüne kadar teknik direktöründen futbolcusuna, taraftarından hakemlerine birçok tuhaf tanıklık şahitlik ettik.
Biz de bugünkü yazımızda Türk futbolunda hafızalara kazınmış birbirinden ilginç olayları derledik. İşte, Türk futbol tarihine geçmiş unutulmaz olaylar...
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11. Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Robin van Persie'nin devlet hastanesinde sıra alması
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10. Ertem Şener'in iki takımı kıyasladığı sözlerle unutulmazlar arasına giren Manchester United - Bursaspor maçının tanıtımı
9. Amigo Orhan'ın Belçika mağlubiyeti sonrası Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Denizli'ye uçan kafa atması
8. Şota'nın Türkçeden Türkçeye çeviri yapan efsane tercümanı
7. Tazameta'nın Diyarbakırspor taraftarına seslenmesi
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6. Leonard Kweuke'nin Hikmet Karaman'la kavgası ve son dakika golüyle takımına 3 puanı getirip gözyaşlarına hakim olamaması
5. Sivassporlu Eneramo'nun attığı golden sonra iki akrabasının sahaya girip gol sevinci yaşaması
4. Kasımpaşalı Ryan Donk'un elindeki topla Beşiktaş hücumunu kesmesi
3. Ayhan Akman'a yapılan faule devam kararı çıkması
2. Kadıköy'de yanlış anons sonrası Fenerbahçe taraftarlarının sahaya girip şampiyonluk kutlaması
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1. Trabzonsporlu Salih Dursun'un Hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesi
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