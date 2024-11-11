Türk Futbol Tarihinde Hafızalara Kazınmış 11 Unutulmaz Olay

Türk futbol tarihi ilginç ve absürt olaylarla dolu. Eskilere baktığımızda ''Neler yaşamışız'' demek işten bile değil. Zira bugüne kadar teknik direktöründen futbolcusuna, taraftarından hakemlerine birçok tuhaf tanıklık şahitlik ettik.

Biz de bugünkü yazımızda Türk futbolunda hafızalara kazınmış birbirinden ilginç olayları derledik. İşte, Türk futbol tarihine geçmiş unutulmaz olaylar...