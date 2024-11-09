Süper Lig'de 100'ler Kulübüne Giren Dört "Yabancı" Var
Süper Lig'de 100'ler Kulübüne Giren Dört "Yabancı" Var
Süper Lig için önemli istatistiklerden biri de 100'ler kulübüne girmek... Birçok golcü takımlarına büyük başarılar kazandırsa da bu başarıya ulaşamadan futbolu bırakıyor. Ancak ülkemize gelmiş ve 'bizden biri' olarak kariyerini sürdüren isimlerden bu listeye giren isimler de yok değil. Edin Visca'nın 100'ler kulübüne girmesiyle yeniden bu isimler hatırlandı. Sizin için 100'ler kulübünün 'bizden biri' olan yabancılarını derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
100'ler kulübünde en çok gol atan yabancı oyuncu listesinin tepesinde Alex de Souza var. Alex sadece Fenerbahçe forması giyerek bu başarıya ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
136 gol atan Alex de Souza kolay kolay da geçilemeyecek bir istatistiğin sahibi oldu. Alex şu günlerde Antalyaspor teknik direktörlüğü yapıyor.
100'ler kulübü yabancılarından Alex'i takip eden isim 128 golle Elvir Boliç oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray formaları altında isim yapan Boliç, Anadolu'da da forma giydi.
Boliç, Galatasaray'la başladığı Süper Lig kariyerine Gaziantepspor, Fenerbahçe, İstanbulspor, Gençlerbirliği ve Malatyaspor'la devam etti.
Bu ikiliyi takip eden de Mert Nobre adını alan ülkemize Marcio Nobre olarak giren gerçekten "bizden biri" olan Nobre! Nobre'nin 109 golü var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemize Fenerbahçe formasıyla giren Nobre sırasıyla Beşiktaş, Mersin İY ve Kayserispor forması giydi. Süper Lig'de. 1.Lig'de de Erzurumspor ve Gençlerbirliği forması giyerek kariyerini noktaladı.
100'ler kulübünün son üyesi ise Elvir Boliç gibi Bosna Hersek milli takımının yıldızı Edin Visca oldu. Visca, Başakşehir ile başladığı Süper Lig kariyerine Trabzonspor ile devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın