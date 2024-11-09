Süper Lig'de 100'ler Kulübüne Giren Dört "Yabancı" Var

Süper Lig için önemli istatistiklerden biri de 100'ler kulübüne girmek... Birçok golcü takımlarına büyük başarılar kazandırsa da bu başarıya ulaşamadan futbolu bırakıyor. Ancak ülkemize gelmiş ve 'bizden biri' olarak kariyerini sürdüren isimlerden bu listeye giren isimler de yok değil. Edin Visca'nın 100'ler kulübüne girmesiyle yeniden bu isimler hatırlandı. Sizin için 100'ler kulübünün 'bizden biri' olan yabancılarını derledik.