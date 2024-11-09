100'ler Kulübünün Yeni Üyesi Edin Visca Oldu

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında zorlu bir müsabakaya çıktı. Edin Visca ise bu maçta farklı bir heyecan yaşadı. Visca, 99 golle maça çıkarken bu maçta attığı golle 100.golünü atmış oldu. Edin Visca, Süper Lig'de Başakşehir ve Trabzonspor formaları giyerek bu sayıya ulaştı. Visca, bu başarıya Alex, Nobre ve Elvir Bolic'in ardından dördüncü yabancı oldu.