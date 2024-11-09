100'ler Kulübünün Yeni Üyesi Edin Visca Oldu
100'ler Kulübünün Yeni Üyesi Edin Visca Oldu
Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında zorlu bir müsabakaya çıktı. Edin Visca ise bu maçta farklı bir heyecan yaşadı. Visca, 99 golle maça çıkarken bu maçta attığı golle 100.golünü atmış oldu. Edin Visca, Süper Lig'de Başakşehir ve Trabzonspor formaları giyerek bu sayıya ulaştı. Visca, bu başarıya Alex, Nobre ve Elvir Bolic'in ardından dördüncü yabancı oldu.
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Başakşehir'deki başarılı performansının ardından Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Visca kariyerine yeni bir başarı ekledi.
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Edin Visca, Rizespor deplasmanında takımını 1-0 öne geçiren golü atarken kendisinin de 100. golüne imza attı.
Visca, 15 golü Trabzonspor formasıyla atarken 85 gol sevincini de Başakşehir ile yaşadı.
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