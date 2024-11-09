İrfan Can Kahveci İçin Transfer İddiası Geldi: Arda Güler'e Rakip Olacak

İrfan Can Kahveci geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde iyi bir performans sergilemişti. O performansın ardından bu sezon daha fazla rol alması bekleniyordu ancak olmadı. Mourinho'nun bir türlü ilk tercihi olmayan İrfan'ın sözleşmesi de sona eriyor. Fenerbahçe sözleşme yenilemek istiyor ancak İrfan Can şu ana dek olumlu bir yanıt vermedi. İrfan Can'a yurt dışından teklifler olduğu söylenirken tercihini La Liga ekibinden yana kullanacağı iddia edildi.