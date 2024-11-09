İrfan Can Kahveci İçin Transfer İddiası Geldi: Arda Güler'e Rakip Olacak
İrfan Can Kahveci İçin Transfer İddiası Geldi: Arda Güler'e Rakip Olacak
İrfan Can Kahveci geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde iyi bir performans sergilemişti. O performansın ardından bu sezon daha fazla rol alması bekleniyordu ancak olmadı. Mourinho'nun bir türlü ilk tercihi olmayan İrfan'ın sözleşmesi de sona eriyor. Fenerbahçe sözleşme yenilemek istiyor ancak İrfan Can şu ana dek olumlu bir yanıt vermedi. İrfan Can'a yurt dışından teklifler olduğu söylenirken tercihini La Liga ekibinden yana kullanacağı iddia edildi.
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İsmail Kartal, Fenerbahçe'sinin en etkili silahı İrfan Can Kahveci'ydi. İrfan performansıyla adeta yeniden doğarken bu sezon için de olumlu sinyaller vermişti.
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Ancak Jose Mourinho'nun gelişiyle İrfan yeniden "alternatif" olarak görülmeye başlandı. Süre almakta zorlanan İrfan oyuna sonradan girerek etkili olmaya çalışıyor.
Bunun yanında sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe sözleşme yenilemek istiyor ancak milli oyuncudan henüz yanıt alabilmiş değil.
İspanya basını, Suudi Arabistan'dan teklifler alan İrfan Can Kahveci için Sevilla'nın devrede olduğunu yazdı. Sevilla'nın bonservissiz olarak Ocak'ta İrfan Can Kahveci ile sözleşme imzalayarak üç yıllık anlaşmaya varacağı iddia edildi.
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