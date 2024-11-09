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Ancelotti'nin Gözüne Giremeyen Arda Güler'e Kopa Trophy'de Bir Darbe de Messi'den Geldi

Ancelotti'nin Gözüne Giremeyen Arda Güler'e Kopa Trophy'de Bir Darbe de Messi'den Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.11.2024 - 17:35

Arda Güler'in Real Madrid günleri tartışılmaya devam ediyor. Ancelotti'nin bir türlü gözüne giremeyen Arda Güler'in neden oynamadığı ise bilinmiyor. Arda Güler'le ilgili transfer haberleri de çıkmaya başladı. Transfer haberlerinin yanı sıra Arda'yla ilgili bir haber de Messi'den geldi. Kopa Trophy'de oylar ortaya çıkarken Messi'nin de tercihleri gündem oldu. Messi'nin ilk üçündeki isimler Arda Güler için puanlamada şok etkisi yarattı.

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Real Madrid'de istediği süreyi almakta zorlanan Arda Güler, Kopa Trophy'de Lamine Yamal'ın ardından ikinci seçildi.

Real Madrid'de istediği süreyi almakta zorlanan Arda Güler, Kopa Trophy'de Lamine Yamal'ın ardından ikinci seçildi.

Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremeyen milli yıldıza bir şok da Lionel Messi'den geldi. Kopa Trophy için oy kullanan yıldızların oyları ortaya çıktı.

Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremeyen milli yıldıza bir şok da Lionel Messi'den geldi. Kopa Trophy için oy kullanan yıldızların oyları ortaya çıktı.

Arda Güler'in Messi'nin ilk üçüne giremediği öğrenilirken Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen Benzema'nın listesinde de ikinci sırada yer aldı. Benzema'nın listesinde birinci ise Yamal oldu.

Arda Güler'in Messi'nin ilk üçüne giremediği öğrenilirken Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen Benzema'nın listesinde de ikinci sırada yer aldı. Benzema'nın listesinde birinci ise Yamal oldu.

Lionel Messi'nin ilk sırasında yer alan isim Barcelona'dan Lamine Yamal oldu. İkinci sırada ise yine Barça'dan Cubarsi yer alırken üçüncü sırayı Garnacho aldı.

Lionel Messi'nin ilk sırasında yer alan isim Barcelona'dan Lamine Yamal oldu. İkinci sırada ise yine Barça'dan Cubarsi yer alırken üçüncü sırayı Garnacho aldı.

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