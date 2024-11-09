Ancelotti'nin Gözüne Giremeyen Arda Güler'e Kopa Trophy'de Bir Darbe de Messi'den Geldi

Arda Güler'in Real Madrid günleri tartışılmaya devam ediyor. Ancelotti'nin bir türlü gözüne giremeyen Arda Güler'in neden oynamadığı ise bilinmiyor. Arda Güler'le ilgili transfer haberleri de çıkmaya başladı. Transfer haberlerinin yanı sıra Arda'yla ilgili bir haber de Messi'den geldi. Kopa Trophy'de oylar ortaya çıkarken Messi'nin de tercihleri gündem oldu. Messi'nin ilk üçündeki isimler Arda Güler için puanlamada şok etkisi yarattı.