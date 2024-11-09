Kerem Aktürkoğlu'nun Lizbon'dan Paylaştığı Bank Pozu Arda Turan'a Benzetildi!

Benfica'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da çok konuşuluyor. 26 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından yaptığı son hikaye paylaşımı gündem oldu. Lizbon'da bir bankta otururken çektiği fotoğrafı paylaşan Kerem'in pozu, Arda Turan'ın meşhur bank pozuna benzetildi.

Kerem'in yaptığı paylaşım ve gelen yorumlar için sizi aşağıya alalım👇