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Kerem Aktürkoğlu'nun Lizbon'dan Paylaştığı Bank Pozu Arda Turan'a Benzetildi!

Kerem Aktürkoğlu'nun Lizbon'dan Paylaştığı Bank Pozu Arda Turan'a Benzetildi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 12:59

Benfica'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da çok konuşuluyor. 26 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından yaptığı son hikaye paylaşımı gündem oldu. Lizbon'da bir bankta otururken çektiği fotoğrafı paylaşan Kerem'in pozu, Arda Turan'ın meşhur bank pozuna benzetildi.

Kerem'in yaptığı paylaşım ve gelen yorumlar için sizi aşağıya alalım👇

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Benfica'da bu sezon harika bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu.

Benfica'da bu sezon harika bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu.

Hatırlarsanız, Arda Turan'ın Barcelona şehrinde bir bankta otururken çekilmiş fotoğrafı vardı. Bu fotoğrafla birlikte o bank, Türklerin de ziyaret ettiği turistik bir yer haline gelmiş ve ''Tarihi Arda Turan Bankı'' olarak anılmaya başlamıştı.

Hatırlarsanız, Arda Turan'ın Barcelona şehrinde bir bankta otururken çekilmiş fotoğrafı vardı. Bu fotoğrafla birlikte o bank, Türklerin de ziyaret ettiği turistik bir yer haline gelmiş ve ''Tarihi Arda Turan Bankı'' olarak anılmaya başlamıştı.

Millî futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Lizbon şehrinde bir bankta otururken çektirdiği fotoğraf da Arda Turan'ı hatırlattı. İşte Kerem'in paylaşımı👇

Millî futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Lizbon şehrinde bir bankta otururken çektirdiği fotoğraf da Arda Turan'ı hatırlattı. İşte Kerem'in paylaşımı👇

Kerem'in paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi👇

Kerem'in paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi👇
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