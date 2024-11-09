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Mauro Icardi'nin Yaşadığı Ağır Sakatlıktan Ötürü Efkarlanan Galatasaraylı Taraftarlar

Mauro Icardi'nin Yaşadığı Ağır Sakatlıktan Ötürü Efkarlanan Galatasaraylı Taraftarlar

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 12:13

Tottenham maçında ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mauro Icardi için taraftarlar adeta yas tutuyor. Galatasaray taraftarının büyük hayranlık duyduğu Arjantinli yıldızın sakatlığı hala aşılamamış gibi duruyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı yaptığı paylaşımlarla üzüntüsünü dile getiriyor. 

Biz de Icardi'nin sakatlığıyla efkarlanan Galatasaraylı taraftarları derledik. Dilerseniz, girizgâhı daha fazla uzatmadan taraftarların neler söylediğine birlikte bakalım!

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Icardi'nin hikayelerine bakıp efkarlanan bir taraftarla başlayalım👇

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Icardi'nin sakatlığına üzülen minik taraftar da yürekleri dağladı👇

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twitter.com

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twitter.com

Onca üzüntünün arasında Wanda Nara'ya sitem edenler de oldu👇

Onca üzüntünün arasında Wanda Nara'ya sitem edenler de oldu👇
twitter.com
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