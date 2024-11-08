İsrailli Futbolcu Eran Zahavi, Hakim Ziyech'i UEFA'ya Şikayet Etti!
İsrailli Futbolcu Eran Zahavi, Hakim Ziyech'i UEFA'ya Şikayet Etti!
Maccabi Tel Aviv'de forma giyen İsrailli futbolcu Eran Zahavi, Galatasaraylı Hakim Ziyech'i yaptığı paylaşımdan ötürü UEFA'ya şikayet etti. Hakim Ziyech, hikaye paylaşımında ''Özgür Filistin'' demiş ve Hollanda sokaklarında Filistin bayrağını indiren İsraillilere tepki göstermişti. Ziyech'in hikayesine cevap veren Zahavi, Faslı oyuncuya hakaret etmekle birlikte UEFA'yı etiketledi. Ziyech'e ''terör destekçisi'' diyen Zahavi'nin yaptığı paylaşım tepki topladı.
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Galatasaray'da forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech için bugün bir gelişme yaşandı. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de top koşturan Eran Zahavi, yaptığı sosyal medya paylaşımını gerekçe göstererek Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti.
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Neler Olmuştu?
Bu olaylar üzerine Hakim Ziyech, Instagram hesabından ''Eğer karşılarında kadın ve çocuk yoksa kaçıyorlar. ÖZGÜR FİLİSTİN'' notuyla bir hikaye paylaştı👇
Ziyech'in paylaşımına cevap veren İsrailli futbolcu Eran Zahavi, UEFA'yı etiketleyerek ''Aptal terör destekçisi. Umarım bunu görür ve ceza verirsiniz'' yazdı.
Zahavi'nin yaptığı paylaşım tepki topladı👇
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