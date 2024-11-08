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İsrailli Futbolcu Eran Zahavi, Hakim Ziyech'i UEFA'ya Şikayet Etti!

İsrailli Futbolcu Eran Zahavi, Hakim Ziyech'i UEFA'ya Şikayet Etti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 17:28

Maccabi Tel Aviv'de forma giyen İsrailli futbolcu Eran Zahavi, Galatasaraylı Hakim Ziyech'i yaptığı paylaşımdan ötürü UEFA'ya şikayet etti. Hakim Ziyech, hikaye paylaşımında ''Özgür Filistin'' demiş ve Hollanda sokaklarında Filistin bayrağını indiren İsraillilere tepki göstermişti. Ziyech'in hikayesine cevap veren Zahavi, Faslı oyuncuya hakaret etmekle birlikte UEFA'yı etiketledi.  Ziyech'e ''terör destekçisi'' diyen Zahavi'nin yaptığı paylaşım tepki topladı.

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Galatasaray'da forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech için bugün bir gelişme yaşandı. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de top koşturan Eran Zahavi, yaptığı sosyal medya paylaşımını gerekçe göstererek Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti.

Galatasaray'da forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech için bugün bir gelişme yaşandı. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de top koşturan Eran Zahavi, yaptığı sosyal medya paylaşımını gerekçe göstererek Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti.

Neler Olmuştu?

Neler Olmuştu?

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesi Amsterdam sokaklarında büyük gerginlik yaşandı. Maccabi Tel Aviv taraftarları, Hollanda'da bulunan bir binada Filistin bayrağının asılı olduğunu görünce bayrağı indirdi. Bunu gören bölgedeki kişiler Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarlara saldırdı ve nehre atarak 'Özgür Filistin' dedirtti.

Bu olaylar üzerine Hakim Ziyech, Instagram hesabından ''Eğer karşılarında kadın ve çocuk yoksa kaçıyorlar. ÖZGÜR FİLİSTİN'' notuyla bir hikaye paylaştı👇

Bu olaylar üzerine Hakim Ziyech, Instagram hesabından ''Eğer karşılarında kadın ve çocuk yoksa kaçıyorlar. ÖZGÜR FİLİSTİN'' notuyla bir hikaye paylaştı👇

Ziyech'in paylaşımına cevap veren İsrailli futbolcu Eran Zahavi, UEFA'yı etiketleyerek ''Aptal terör destekçisi. Umarım bunu görür ve ceza verirsiniz'' yazdı.

Ziyech'in paylaşımına cevap veren İsrailli futbolcu Eran Zahavi, UEFA'yı etiketleyerek ''Aptal terör destekçisi. Umarım bunu görür ve ceza verirsiniz'' yazdı.

Zahavi'nin yaptığı paylaşım tepki topladı👇

Zahavi'nin yaptığı paylaşım tepki topladı👇
twitter.com
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