İsrailli Futbolcu Eran Zahavi, Hakim Ziyech'i UEFA'ya Şikayet Etti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesi Amsterdam sokaklarında büyük gerginlik yaşandı. Maccabi Tel Aviv taraftarları, Hollanda'da bulunan bir binada Filistin bayrağının asılı olduğunu görünce bayrağı indirdi. Bunu gören bölgedeki kişiler Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarlara saldırdı ve nehre atarak 'Özgür Filistin' dedirtti.