Yeni Akit Ülkemizi Avrupa Ligi'nde Temsil Edecek Beşiktaş'a Hakaret Etti

İsrail'in Gazze saldırılarının etkisi kendini sporda da gösterdi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'le gerçekleştirileceği maçın İstanbul'da oynanması bekleniyordu. Ancak provokatif eylemler olacağı korkusuyla Beşiktaş'ın gerekli izinleri alması gerekiyordu. Beşiktaş kulübü gerekli izinleri alsa da güvenlik bürokrasisi tarafından İstanbul'da oynanması gereken maçın tarafsız bir sahaya alınmasına karar verildi. Yeni Akit ise Beşiktaş kulübüne bu yüzden hakaret dolu bir tweet attı.