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Yeni Akit Ülkemizi Avrupa Ligi'nde Temsil Edecek Beşiktaş'a Hakaret Etti

Yeni Akit Ülkemizi Avrupa Ligi'nde Temsil Edecek Beşiktaş'a Hakaret Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.11.2024 - 16:34

İsrail'in Gazze saldırılarının etkisi kendini sporda da gösterdi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'le gerçekleştirileceği maçın İstanbul'da oynanması bekleniyordu. Ancak provokatif eylemler olacağı korkusuyla Beşiktaş'ın gerekli izinleri alması gerekiyordu. Beşiktaş kulübü gerekli izinleri alsa da güvenlik bürokrasisi tarafından İstanbul'da oynanması gereken maçın tarafsız bir sahaya alınmasına karar verildi. Yeni Akit ise Beşiktaş kulübüne bu yüzden hakaret dolu bir tweet attı.

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Beşiktaş JK yaptığı açıklamada UEFA'dan izin aldıklarını ancak devletin güvenlik bürokrasisine takıldığını, provokatif bir eylem olmaması için maçın tarafsız bir ülkede oynanacağını belirtmişti.

Beşiktaş JK yaptığı açıklamada UEFA'dan izin aldıklarını ancak devletin güvenlik bürokrasisine takıldığını, provokatif bir eylem olmaması için maçın tarafsız bir ülkede oynanacağını belirtmişti.

Provokatif başlıklarıyla bilinen Yeni Akit ise bu duruma rağmen Beşiktaş'a ağır hakaretlerde bulundu.

Provokatif başlıklarıyla bilinen Yeni Akit ise bu duruma rağmen Beşiktaş'a ağır hakaretlerde bulundu.

Taraftarın buraya taşıyabildiğimiz tepkileri şöyle;

Taraftarın buraya taşıyabildiğimiz tepkileri şöyle;
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