Uğur Karakullukçu: Icardi'nin Sakatlığının Nedeni Zemin Sorumlusu

Galatasaray taraftarı iyi oyununu 3 golle süslediği Tottenham galibiyetinin keyfini çıkaracakken şok bir haberle sarsıldı. Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda direkt etkisi bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi maçın son dakikalarında bir sakatlık geçirdi ve sahadan sedyeyle ayrıldı. Kimi taraftar bu durumu Icardi'nin özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle kendine iyi bakmamasına bağlasa da spor yorumcusu Uğur Karakullukçu ortaya yeni bir iddia attı. Ünlü yorumcuya göre Arjantinli yıldız zemin kurbanı.