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Uğur Karakullukçu: Icardi'nin Sakatlığının Nedeni Zemin Sorumlusu

Uğur Karakullukçu: Icardi'nin Sakatlığının Nedeni Zemin Sorumlusu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.11.2024 - 14:50

Galatasaray taraftarı iyi oyununu 3 golle süslediği Tottenham galibiyetinin keyfini çıkaracakken şok bir haberle sarsıldı. Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda direkt etkisi bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi maçın son dakikalarında bir sakatlık geçirdi ve sahadan sedyeyle ayrıldı. Kimi taraftar bu durumu Icardi'nin özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle kendine iyi bakmamasına bağlasa da spor yorumcusu Uğur Karakullukçu ortaya yeni bir iddia attı. Ünlü yorumcuya göre Arjantinli yıldız zemin kurbanı.

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Victor Osimhen'in son dakika transferi Galatasaray taraftarını tatlı bir telaşa sokmuştu. Osimhen gibi bir yıldızın Icardi'yle birlikte oynayıp oynamayacağı çokça yazıldı çizildi. Okan Buruk'un tercihleri merak edildi.

Victor Osimhen'in son dakika transferi Galatasaray taraftarını tatlı bir telaşa sokmuştu. Osimhen gibi bir yıldızın Icardi'yle birlikte oynayıp oynamayacağı çokça yazıldı çizildi. Okan Buruk'un tercihleri merak edildi.

Dün Rams Park'ta oynanan maçta iki yıldız oyuna beraber başladı.

Dün Rams Park'ta oynanan maçta iki yıldız oyuna beraber başladı.

Osimhen maçın sonlarında yedek kulübesine geçerken Icardi ise rakip kaleciyle girdiği bir mücadele sonucu sahadan sedyeyle ayrıldı. Kimileri Okan Buruk'un geç değişiklik yapması nedeniyle Icardi'nin kendini zorladığını iddia etse de Arjantinli yıldızın özel hayatı nedeniyle 90 dakikalık bir tempo için hazır olmadığını düşünenler de vardı.

Çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Arjantinlinin ameliyat olacağı belirtildi. Tahminlere göre sezonu kapadığı öne sürüldü.

Galatasaray taraftarı da olan Uğur Karakullukçu'ya göre bu sakatlığın sorumlusu zemin görevlileri. Karakullukçu'nun paylaşımı şöyle;

Galatasaray taraftarı da olan Uğur Karakullukçu'ya göre bu sakatlığın sorumlusu zemin görevlileri. Karakullukçu'nun paylaşımı şöyle;

'Zemini tarlaya çevirdi diye açık seçik şampiyonluktan eden zemin görevlisi sırf bağlantıları iyi diye bir daha göreve gelip bu kez Icardi'nin Galatasaray kariyerini bitiriyor.

Zeminci beyefendi Galatasaray için şampiyonluklardan, ikon oyuncularından önemli.'

Saha sorumlusunun Mustafa Cengiz döneminde görevden alınıp geçtiğimiz sene kulübe dönen Murat Ersoy olduğu belirtiliyor.

Saha sorumlusunun Mustafa Cengiz döneminde görevden alınıp geçtiğimiz sene kulübe dönen Murat Ersoy olduğu belirtiliyor.
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