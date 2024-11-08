Uğur Karakullukçu: Icardi'nin Sakatlığının Nedeni Zemin Sorumlusu
Uğur Karakullukçu: Icardi'nin Sakatlığının Nedeni Zemin Sorumlusu
Galatasaray taraftarı iyi oyununu 3 golle süslediği Tottenham galibiyetinin keyfini çıkaracakken şok bir haberle sarsıldı. Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda direkt etkisi bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi maçın son dakikalarında bir sakatlık geçirdi ve sahadan sedyeyle ayrıldı. Kimi taraftar bu durumu Icardi'nin özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle kendine iyi bakmamasına bağlasa da spor yorumcusu Uğur Karakullukçu ortaya yeni bir iddia attı. Ünlü yorumcuya göre Arjantinli yıldız zemin kurbanı.
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Victor Osimhen'in son dakika transferi Galatasaray taraftarını tatlı bir telaşa sokmuştu. Osimhen gibi bir yıldızın Icardi'yle birlikte oynayıp oynamayacağı çokça yazıldı çizildi. Okan Buruk'un tercihleri merak edildi.
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Dün Rams Park'ta oynanan maçta iki yıldız oyuna beraber başladı.
Galatasaray taraftarı da olan Uğur Karakullukçu'ya göre bu sakatlığın sorumlusu zemin görevlileri. Karakullukçu'nun paylaşımı şöyle;
Saha sorumlusunun Mustafa Cengiz döneminde görevden alınıp geçtiğimiz sene kulübe dönen Murat Ersoy olduğu belirtiliyor.
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