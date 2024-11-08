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Gençlere Şans Vermediği İçin Eleştirilen Carlo Ancelotti'den Arda Güler ve Endrick Açıklaması

Gençlere Şans Vermediği İçin Eleştirilen Carlo Ancelotti'den Arda Güler ve Endrick Açıklaması

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 16:47 Son Güncelleme: 08.11.2024 - 16:59

Evinde önce Barcelona'ya sonra da Milan'a kaybeden Real Madrid'de gündem Carlo Ancelotti. Alınan kötü sonuçların ardından eleştiri okları İtalyan teknik adama yöneldi. Real Madrid'in oynadığı yetersiz futbol, El Clasico'da alınan farklı mağlubiyet ve gençlere şans vermemesi nedeniyle Ancelotti'nin üzerinde büyük baskı var. 

Genç yeteneklere şans vermediği için eleştirilen Ancelotti'ye Arda Güler ve Endrick'in durumu soruldu. İtalyan teknik direktörün verdiği cevap, forma bekleyen gençleri biraz üzecek nitelikteydi.

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Evinde ezeli rakibi Barcelona'ya 4-0 mağlup olan Real Madrid, oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyor. El Clasico'da alınan şok sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a da 3-1 kaybedince Teknik Direktör Carlo Ancelotti adeta topa tutuldu.

Evinde ezeli rakibi Barcelona'ya 4-0 mağlup olan Real Madrid, oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyor. El Clasico'da alınan şok sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a da 3-1 kaybedince Teknik Direktör Carlo Ancelotti adeta topa tutuldu.

İtalyan teknik adamın gençlere şans vermemesi, son dönemlerde en çok eleştiri aldığı konulardan biriydi.

İtalyan teknik adamın gençlere şans vermemesi, son dönemlerde en çok eleştiri aldığı konulardan biriydi.

Arda Güler ve Endrick gibi genç yeteneklere yeterince forma şansı vermeyen Ancelotti'ye bu konu soruldu.

Arda Güler ve Endrick gibi genç yeteneklere yeterince forma şansı vermeyen Ancelotti'ye bu konu soruldu.

Arda Güler ve Endrick'in antrenmanlarda iyi performans sergilediğini ifade eden Ancelotti, öncelikli amaçlarının içinde bulundukları düzeltmek olduğunu söyledi.

Arda Güler ve Endrick'in antrenmanlarda iyi performans sergilediğini ifade eden Ancelotti, öncelikli amaçlarının içinde bulundukları düzeltmek olduğunu söyledi.

Genç oyuncuların ne zaman daha fazla şans bulacağıyla ilgili soruya cevap veren İtalyan teknik direktör, ''Endrick oynamaya hazır. Durumunda değişen bir şey yok, iyi antrenman yapıyor. Aynı durum Arda Güler için de geçerli. Genç, iyi ve yetenekli oyuncular. Hem Arda Güler'i hem de Endrick'i yardımcı olmaları için kullanabiliriz. Ancak şimdilik amacımız durumu düzeltmek, gençlere süre dağıtmak değil'' cevabını verdi.

Genç oyuncuların ne zaman daha fazla şans bulacağıyla ilgili soruya cevap veren İtalyan teknik direktör, ''Endrick oynamaya hazır. Durumunda değişen bir şey yok, iyi antrenman yapıyor. Aynı durum Arda Güler için de geçerli. Genç, iyi ve yetenekli oyuncular. Hem Arda Güler'i hem de Endrick'i yardımcı olmaları için kullanabiliriz. Ancak şimdilik amacımız durumu düzeltmek, gençlere süre dağıtmak değil'' cevabını verdi.

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