Gençlere Şans Vermediği İçin Eleştirilen Carlo Ancelotti'den Arda Güler ve Endrick Açıklaması

Evinde önce Barcelona'ya sonra da Milan'a kaybeden Real Madrid'de gündem Carlo Ancelotti. Alınan kötü sonuçların ardından eleştiri okları İtalyan teknik adama yöneldi. Real Madrid'in oynadığı yetersiz futbol, El Clasico'da alınan farklı mağlubiyet ve gençlere şans vermemesi nedeniyle Ancelotti'nin üzerinde büyük baskı var.

Genç yeteneklere şans vermediği için eleştirilen Ancelotti'ye Arda Güler ve Endrick'in durumu soruldu. İtalyan teknik direktörün verdiği cevap, forma bekleyen gençleri biraz üzecek nitelikteydi.

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