Galatasaray'da Tartışma Yaratan İddia: Mauro Icardi'nin Sözleşmesi Askıya Alınacak!

Galatasaray'da sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro Icardi'nin sakatlığı camiada şok etkisi yarattı. Arjantinli futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Icardi'nin sakatlığı hala konuşulurken Milliyet'ten önemli bir haber servis edildi. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın yaptığı haberde Galatasaray'ın, Mauro Icardi'nin sözleşmesini donduracağı iddia edildi.

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