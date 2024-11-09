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Galatasaray'da Tartışma Yaratan İddia: Mauro Icardi'nin Sözleşmesi Askıya Alınacak!

Galatasaray'da Tartışma Yaratan İddia: Mauro Icardi'nin Sözleşmesi Askıya Alınacak!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 11:25

Galatasaray'da sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro Icardi'nin sakatlığı camiada şok etkisi yarattı. Arjantinli futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Icardi'nin sakatlığı hala konuşulurken Milliyet'ten önemli bir haber servis edildi. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın yaptığı haberde Galatasaray'ın, Mauro Icardi'nin sözleşmesini donduracağı iddia edildi. 

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Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, Tottenham'la oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanmış ve sedyeyle kenara gelmişti.

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, Tottenham'la oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanmış ve sedyeyle kenara gelmişti.

Sakatlığın detayları için sizi şöyle alalım👇

Yaklaşık 8 ay kadar sahalardan uzak kalacağı belirtilen Mauro Icardi için karar verildi.

Yaklaşık 8 ay kadar sahalardan uzak kalacağı belirtilen Mauro Icardi için karar verildi.

Milliyet'in aktardığı haberde, Arjantinli yıldızın ağır sakatlığı sonrası planlama değişikliğine gidecek olan Galatasaray Yönetimi ile teknik heyetin, ilk etapta oyuncunun sözleşmesini askıya alacağı ifade edildi.

Milliyet'in aktardığı haberde, Arjantinli yıldızın ağır sakatlığı sonrası planlama değişikliğine gidecek olan Galatasaray Yönetimi ile teknik heyetin, ilk etapta oyuncunun sözleşmesini askıya alacağı ifade edildi.

Ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk'un, Icardi'nin sakatlığı sonrası tek forvetli sisteme döneceği ve Osimhen'i tek santrfor olarak kullanacağı belirtildi.

Ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk'un, Icardi'nin sakatlığı sonrası tek forvetli sisteme döneceği ve Osimhen'i tek santrfor olarak kullanacağı belirtildi.

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