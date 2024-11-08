Tartışmalı İsim Atakan Karazor Bu Kez Milli Takıma Çağrılmadı, Peki Ne Değişti?
Tartışmalı İsim Atakan Karazor Bu Kez Milli Takıma Çağrılmadı, Peki Ne Değişti?
Karadağ ve İzlanda ile oynanan maçlardaki aday kadroda şüphesiz en tartışmalı isim Atakan Karazor'du. Ibiza tatili esnasında bir kadına cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Atakan'ın davet edilmesi tepki çekmişti. Bunun yanında gündemde vahşice işlenen kadın cinayetlerinin olması da tepkileri artırırken TFF oyuncuya sahip çıkmıştı. Atakan, Karadağ maçında hastalığı sebebiyle kadroya giremedi, İzlanda'da ise kadroya alınsa da sahaya giremedi. Atakan Karazor, bu kez de aday kadroyaya dahil edilmedi.
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Atakan Karazor bir önceki milli takım kampının en tartışmalı ismiydi. Ibiza'daki cinsel saldırı suçlamasından hala aklanamamış olan Atakan, tüm kadın cinayetleri gündeminin ortasına bomba gibi düştü.
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Stuttgart'taki takım kaptanlığı ile savunulan Atakan'ı milli takım yetkilileri de "aklanacağına inanıyoruz, kesin bir suç yok" diyerek savunmuştu.
14 Ekim'de oynanan İzlanda maçının ardından Atakan, takımı Stuttgart'ın oynadığı üç maçta da forma giydi. İkisinde doksan dakika ve kaptan olarak forma giyen Atakan bir maçta da 20 dakika forma giydi.
Bir sakatlığı bulunmamasına rağmen Atakan'ın neden kadroya dahil edilmediği ya da o dönem neden ısrarla takım içinde tutulduğu ise bilinmiyor.
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