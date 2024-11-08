Tartışmalı İsim Atakan Karazor Bu Kez Milli Takıma Çağrılmadı, Peki Ne Değişti?

Karadağ ve İzlanda ile oynanan maçlardaki aday kadroda şüphesiz en tartışmalı isim Atakan Karazor'du. Ibiza tatili esnasında bir kadına cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Atakan'ın davet edilmesi tepki çekmişti. Bunun yanında gündemde vahşice işlenen kadın cinayetlerinin olması da tepkileri artırırken TFF oyuncuya sahip çıkmıştı. Atakan, Karadağ maçında hastalığı sebebiyle kadroya giremedi, İzlanda'da ise kadroya alınsa da sahaya giremedi. Atakan Karazor, bu kez de aday kadroyaya dahil edilmedi.