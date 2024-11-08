Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük Yapan Inter Efsanesi Giuseppe Meazza'nın İlginç Kariyeri

Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük Yapan Inter Efsanesi Giuseppe Meazza'nın İlginç Kariyeri

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.11.2024 - 22:10

San Siro ve Giuseppe Meazza... Bu iki isim de Milano'da aynı stadı işaret ediyor. AC Milan, San Siro'yu kullanırken şehrin diğer takımı Internazionale Guiuseppe Meazza'yı kullanıyor. Meazza şüphesiz bir Inter efsanesi. Ancak onu bizim için farklı kılan şey ise yolunun İstanbul'a da düşmüş olması. Kısa süreli Beşiktaş dönemi bunca zaman sonra bile akıllardaki yerini koruyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İtalya futbolunun değil belki de dünya futboluna ilk "yıldız" kavramını getiren isim Giuseppe Meazza oldu. İtalyan yıldız futbolculuğuyla dünyaya bambaşka bir figür izletmeyi başardı.

İtalya futbolunun değil belki de dünya futboluna ilk "yıldız" kavramını getiren isim Giuseppe Meazza oldu. İtalyan yıldız futbolculuğuyla dünyaya bambaşka bir figür izletmeyi başardı.

Giuseppe Meazza, Inter efsanesi olarak henüz Serie A bile kurulmadan önce gollerini sıralamaya başladı ve Serie A'nın ilk sezonunda takımını şampiyon yaptı.

Giuseppe Meazza, Inter efsanesi olarak henüz Serie A bile kurulmadan önce gollerini sıralamaya başladı ve Serie A'nın ilk sezonunda takımını şampiyon yaptı.

Milli takımın da vazgeçilmezlerinden olan Giuseppe Meazza'nın teknik direktörlük kariyeri ise bizi hikayeye bağlayan başka bir nokta oluyor.

Milli takımın da vazgeçilmezlerinden olan Giuseppe Meazza'nın teknik direktörlük kariyeri ise bizi hikayeye bağlayan başka bir nokta oluyor.

Giuseppe Meazza, İtalya dışında çalışan ilk İtalyan teknik direktör olurken, bu unvanı aldığı takım Beşiktaş olmuştu.

Giuseppe Meazza, İtalya dışında çalışan ilk İtalyan teknik direktör olurken, bu unvanı aldığı takım Beşiktaş olmuştu.

1948-49 sezonunda siyah beyazlılarla yolu kesişen Giuseppe Meazza'nın kısa sürede bıraktığı iz bugün bile hatırlanıyor.

1948-49 sezonunda siyah beyazlılarla yolu kesişen Giuseppe Meazza'nın kısa sürede bıraktığı iz bugün bile hatırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2. Dünya Savaşı'nın etkisi ve Mussolini dönemiyle bozulmaya başlayan ülkedeki artan baskıları sonucu ülkesinde yaşamak istemeyen Giuseppe Meazza'nın geldiği Beşiktaş takımı da bir yıldızlar geçidiydi.

2. Dünya Savaşı'nın etkisi ve Mussolini dönemiyle bozulmaya başlayan ülkedeki artan baskıları sonucu ülkesinde yaşamak istemeyen Giuseppe Meazza'nın geldiği Beşiktaş takımı da bir yıldızlar geçidiydi.

Şükrü Gülesin, Bülent Esel ve Süleyman Seba'lı kadroya hocalık yapan İtalyan, kendisinden önceki bir mağlubiyet ve kendi dönemindeki Galatasaray mağlubiyeti ile iki puan farkla şampiyonluğu kaçırdı.

Şükrü Gülesin, Bülent Esel ve Süleyman Seba'lı kadroya hocalık yapan İtalyan, kendisinden önceki bir mağlubiyet ve kendi dönemindeki Galatasaray mağlubiyeti ile iki puan farkla şampiyonluğu kaçırdı.

Yerini Baba Hakkı'ya (Yeten) bırakan İtalyan çalıştırıcı hoş bir seda bırakarak tekrar İtalya'nın yolunu tuttu. İtalya dışında çalıştırdığı tek takım da zaten Beşiktaş olmuştu.

Yerini Baba Hakkı'ya (Yeten) bırakan İtalyan çalıştırıcı hoş bir seda bırakarak tekrar İtalya'nın yolunu tuttu. İtalya dışında çalıştırdığı tek takım da zaten Beşiktaş olmuştu.

1980 yılından beri Interliler maçlarını oynadıkları San Siro'ya Giuseppe Meazza Stadı diyor. İtalyan efsaneyi böyle onurlandıran Interliler onu hiç unutmuyor.

1980 yılından beri Interliler maçlarını oynadıkları San Siro'ya Giuseppe Meazza Stadı diyor. İtalyan efsaneyi böyle onurlandıran Interliler onu hiç unutmuyor.

Maçlara beş dakika kala gelen, sigara içerek soyunma odalarında maçın başlamasını bekleyen Giuseppe Meazza, Türkiye'de de bıraktığı güzel izlerle yaşama veda etti.

Maçlara beş dakika kala gelen, sigara içerek soyunma odalarında maçın başlamasını bekleyen Giuseppe Meazza, Türkiye'de de bıraktığı güzel izlerle yaşama veda etti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın