Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük Yapan Inter Efsanesi Giuseppe Meazza'nın İlginç Kariyeri
Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük Yapan Inter Efsanesi Giuseppe Meazza'nın İlginç Kariyeri
San Siro ve Giuseppe Meazza... Bu iki isim de Milano'da aynı stadı işaret ediyor. AC Milan, San Siro'yu kullanırken şehrin diğer takımı Internazionale Guiuseppe Meazza'yı kullanıyor. Meazza şüphesiz bir Inter efsanesi. Ancak onu bizim için farklı kılan şey ise yolunun İstanbul'a da düşmüş olması. Kısa süreli Beşiktaş dönemi bunca zaman sonra bile akıllardaki yerini koruyor.
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İtalya futbolunun değil belki de dünya futboluna ilk "yıldız" kavramını getiren isim Giuseppe Meazza oldu. İtalyan yıldız futbolculuğuyla dünyaya bambaşka bir figür izletmeyi başardı.
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Giuseppe Meazza, Inter efsanesi olarak henüz Serie A bile kurulmadan önce gollerini sıralamaya başladı ve Serie A'nın ilk sezonunda takımını şampiyon yaptı.
Milli takımın da vazgeçilmezlerinden olan Giuseppe Meazza'nın teknik direktörlük kariyeri ise bizi hikayeye bağlayan başka bir nokta oluyor.
Giuseppe Meazza, İtalya dışında çalışan ilk İtalyan teknik direktör olurken, bu unvanı aldığı takım Beşiktaş olmuştu.
1948-49 sezonunda siyah beyazlılarla yolu kesişen Giuseppe Meazza'nın kısa sürede bıraktığı iz bugün bile hatırlanıyor.
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2. Dünya Savaşı'nın etkisi ve Mussolini dönemiyle bozulmaya başlayan ülkedeki artan baskıları sonucu ülkesinde yaşamak istemeyen Giuseppe Meazza'nın geldiği Beşiktaş takımı da bir yıldızlar geçidiydi.
Şükrü Gülesin, Bülent Esel ve Süleyman Seba'lı kadroya hocalık yapan İtalyan, kendisinden önceki bir mağlubiyet ve kendi dönemindeki Galatasaray mağlubiyeti ile iki puan farkla şampiyonluğu kaçırdı.
Yerini Baba Hakkı'ya (Yeten) bırakan İtalyan çalıştırıcı hoş bir seda bırakarak tekrar İtalya'nın yolunu tuttu. İtalya dışında çalıştırdığı tek takım da zaten Beşiktaş olmuştu.
1980 yılından beri Interliler maçlarını oynadıkları San Siro'ya Giuseppe Meazza Stadı diyor. İtalyan efsaneyi böyle onurlandıran Interliler onu hiç unutmuyor.
Maçlara beş dakika kala gelen, sigara içerek soyunma odalarında maçın başlamasını bekleyen Giuseppe Meazza, Türkiye'de de bıraktığı güzel izlerle yaşama veda etti.
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