Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük Yapan Inter Efsanesi Giuseppe Meazza'nın İlginç Kariyeri

San Siro ve Giuseppe Meazza... Bu iki isim de Milano'da aynı stadı işaret ediyor. AC Milan, San Siro'yu kullanırken şehrin diğer takımı Internazionale Guiuseppe Meazza'yı kullanıyor. Meazza şüphesiz bir Inter efsanesi. Ancak onu bizim için farklı kılan şey ise yolunun İstanbul'a da düşmüş olması. Kısa süreli Beşiktaş dönemi bunca zaman sonra bile akıllardaki yerini koruyor.