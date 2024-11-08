Milli Takımımızın Tarihinde Yer Alan Yabancı Teknik Direktörler Dikkat Çekiyor

A Milli Takımda bugünlerde görev Vincenzo Montella'da ancak Montella bu konudaki ilk 'yabancı' isim değil. Aksine milli takımın tarihi birçok yabancı teknik direktörle dolu. Son dönemde Lucescu ya da Hiddink ismi ile aşılan tabunun çok daha geniş bir tarihi var. Montella'nın başarıları şimdilik itirazları durdurmuş görünüyor. Ancak en ufak başarısızlıkta bu isimlerin kimliği hedef haline geliyor. Milli takım tarihimizde hangi yabancılar rol almış hep birlikte bakalım.