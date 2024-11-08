Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho İçin İngiltere İddiası Artıyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho İçin İngiltere İddiası Artıyor
Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Mourinho'nun imza töreninden anlar hala hafızalardaki yerini koruyor. Portekizli çalıştırıcının getirdiği rüzgar Fenerbahçe'yi bir anda dünya basınının gündemine oturtmuştu. Ancak sezon içinde hem lig hem de Avrupa'da alınan sonuçlar Fenerbahçe taraftarını üzmeye başladı. Mou'nun da lige dair sert görüşleri giderek arttı. Şimdi ise bu çetrefilli ilişkiye İngiltere'den bir haber damgasını vurdu.
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Yaz aylarında en çok konuştuğumuz konu Jose Mourinho'nun ülkeye gelerek Süper Lig'e adım atmasıydı.
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Ancak hem ligde Galatasaray'ın gerisine düşen hem de Avrupa'da bir türlü ritim tutturamayan Fenerbahçe'de taraftarlar arasında Portekizli teknik direktör için homurdanmalar başladı.
Portekizli de Fenerbahçe yönetimi için "Bana eksik anlatmışlar, tamamını anlatsalar gelmezdim" diyerek içine düştüğü durumu eleştirmişti.
Tüm bunlar olurken İngiltere'den bir iddia gündeme geldi. Guardian, Mourinho'nun yeniden Premier Lig'e dönme ihtimali olduğunu yazdı.
The Guardian’ın haberine göre, Jose Mourinho, Eddie Howe'un görevden ayrılması durumunda Newcastle United'ın başına geçmeye olumlu bakıyor.
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Haberde, deneyimli teknik direktör Jose Mourinho'nun, Newcastle United Başkanı Yasir Al-Rumayyan ile Mart ayında Suudi Arabistan'daki Formula 1 Grand Prix'sinde tanıştığı ve o zamandan beri kulüpteki gelişmeleri yakından izlediği iddia edildi.
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