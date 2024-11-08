Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho İçin İngiltere İddiası Artıyor

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Mourinho'nun imza töreninden anlar hala hafızalardaki yerini koruyor. Portekizli çalıştırıcının getirdiği rüzgar Fenerbahçe'yi bir anda dünya basınının gündemine oturtmuştu. Ancak sezon içinde hem lig hem de Avrupa'da alınan sonuçlar Fenerbahçe taraftarını üzmeye başladı. Mou'nun da lige dair sert görüşleri giderek arttı. Şimdi ise bu çetrefilli ilişkiye İngiltere'den bir haber damgasını vurdu.