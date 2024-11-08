Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella İçin Sürpriz Bir Transfer İddiası Gündeme Geldi

Milli takım ile aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Montella ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan teknik direktörün sezon sonu ayrılacağı iddia edildi. İtalya'dan teklif alan Montella'nın yeniden Serie A'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. En büyük adaylardan biri de Roma oldu. Roma, İtalyan teknik direktörle yakından ilgileniyor.