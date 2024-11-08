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Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella İçin Sürpriz Bir Transfer İddiası Gündeme Geldi

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella İçin Sürpriz Bir Transfer İddiası Gündeme Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.11.2024 - 17:58 Son Güncelleme: 08.11.2024 - 18:51

Milli takım ile aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Montella ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan teknik direktörün sezon sonu ayrılacağı iddia edildi. İtalya'dan teklif alan Montella'nın yeniden Serie A'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. En büyük adaylardan biri de Roma oldu. Roma, İtalyan teknik direktörle yakından ilgileniyor.

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Vincenzo Montella, A Milli Takım ile başarılı sonuçlar alıyor. Milli takımdaki futbolcularla da önemli bir uyum yakalayan İtalyan için transfer iddiaları konuşulmaya başlandı.

Vincenzo Montella, A Milli Takım ile başarılı sonuçlar alıyor. Milli takımdaki futbolcularla da önemli bir uyum yakalayan İtalyan için transfer iddiaları konuşulmaya başlandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 50 yaşındaki İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın, sezon sonunda Roma'nın teknik direktörlüğüne geçebileceği iddia edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 50 yaşındaki İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın, sezon sonunda Roma'nın teknik direktörlüğüne geçebileceği iddia edildi.

İtalya basınında yer alan habere göre yeni yapılanmaya gitmek isteyen Roma'nın ilk hedefi eski kulüp efsaneleri Vincenzo Montella olacak.

İtalya basınında yer alan habere göre yeni yapılanmaya gitmek isteyen Roma'nın ilk hedefi eski kulüp efsaneleri Vincenzo Montella olacak.

Roma'nın efsanesi olan Montella'nın da bu teklife sıcak baktığı, yaz aylarında Roma'ya transfer olabileceği iddia edildi.

Roma'nın efsanesi olan Montella'nın da bu teklife sıcak baktığı, yaz aylarında Roma'ya transfer olabileceği iddia edildi.

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