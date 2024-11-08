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Sosyal Medya Yorumlarıyla Zengin Olan Hakemlere Yargı Paketinden Kötü Haber

Sosyal Medya Yorumlarıyla Zengin Olan Hakemlere Yargı Paketinden Kötü Haber

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.11.2024 - 17:30

Kötü maç yöneten hakemlerin maç sonu sosyal medyada kendileriyle ilgili yapılan yorumlardan para kazandığı uzun süredir var olan bir iddia. İddiaya göre hakemler kötü maç yönetiyorlar bilerek ya da bilmeyerek ve soluğu sosyal medyada alıyorlar. Avukat ordularıyla ya da avukat olan eş ya da akrabaları aracılığıyla haklarında yapılan yorumları filtreliyorlar. Çıkan sonuçlar ise yorum yapanların başına bela oluyor. Kimi zaman 'uzlaşma' kimi zaman da yargı yoluyla tazminat kazanıyorlar. Bu konuyla ilgili mecliste adım atıldı.

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17 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme içeren 9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile birlikte hakemler, sosyal medyada kendilerine edilen küfürler için tazminat talebinde bulunamayacak.

17 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme içeren 9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile birlikte hakemler, sosyal medyada kendilerine edilen küfürler için tazminat talebinde bulunamayacak.

Son günlerde, hakemlerin kendilerine sosyal medyadan edilen küfürler nedeniyle ciddi miktarda tazminat kazandıkları ve avukatlarla yüksek ücretler karşılığında anlaşmalar yaptıkları konusu gündeme gelmişti.

Son günlerde, hakemlerin kendilerine sosyal medyadan edilen küfürler nedeniyle ciddi miktarda tazminat kazandıkları ve avukatlarla yüksek ücretler karşılığında anlaşmalar yaptıkları konusu gündeme gelmişti.

9. Yargı Paketi kapsamında yer alan “Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak” düzenlemesi, tazminat talebinin önünü kapadı.

9. Yargı Paketi kapsamında yer alan “Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak” düzenlemesi, tazminat talebinin önünü kapadı.

Hakaret davaları değişen bu yargı paketi ile birlikte uzlaştırma kapsamından ön ödeme kapsamında yer alacak.

Hakaret davaları değişen bu yargı paketi ile birlikte uzlaştırma kapsamından ön ödeme kapsamında yer alacak.

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