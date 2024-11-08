Sosyal Medya Yorumlarıyla Zengin Olan Hakemlere Yargı Paketinden Kötü Haber

Kötü maç yöneten hakemlerin maç sonu sosyal medyada kendileriyle ilgili yapılan yorumlardan para kazandığı uzun süredir var olan bir iddia. İddiaya göre hakemler kötü maç yönetiyorlar bilerek ya da bilmeyerek ve soluğu sosyal medyada alıyorlar. Avukat ordularıyla ya da avukat olan eş ya da akrabaları aracılığıyla haklarında yapılan yorumları filtreliyorlar. Çıkan sonuçlar ise yorum yapanların başına bela oluyor. Kimi zaman 'uzlaşma' kimi zaman da yargı yoluyla tazminat kazanıyorlar. Bu konuyla ilgili mecliste adım atıldı.