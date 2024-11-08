A Milli Takımın Galler ve Karadağ Maçlarının Aday Kadrosu Açıklandı
A Milli Takımın Galler ve Karadağ Maçlarının Aday Kadrosu Açıklandı
Uluslar Ligi'nde milli takım başarıyla yoluna devam ediyor. Galler ve Karadağ ile kritik maçlara çıkacak olan milli takımımızın kadrosu açıklandı. Montella yönetimindeki aday kadroda sürpriz iki isim var. Milli takımı seçmesi beklenen isimlerden Deniz Gül kadroya dahil edildi. Doğucan Haspolat da ilk kez kadroda yer alıyor.
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Milli takımın Galler ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
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Montella'nın açıkladığı aday kadroda iki yeni isim bulunuyor. İstikrarlı kadro seçimleriyle dikkat çeken Montella'nın iki yeni yıldız adayına şans vermesi dikkat çekti.
Milli takımlar soumlusu Ceyhun Kazancı da "Deniz Gül'ü kadromuza katacağız, ufak pürüzler kaldı" açıklaması yapmıştı.
Montella hem Deniz Gül'ü hem de Doğucan Haspolat'ı ilk kez kadroya dahil etti.
İşte milli takımın aday kadrosu:
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