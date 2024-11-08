A Milli Takımın Galler ve Karadağ Maçlarının Aday Kadrosu Açıklandı

Uluslar Ligi'nde milli takım başarıyla yoluna devam ediyor. Galler ve Karadağ ile kritik maçlara çıkacak olan milli takımımızın kadrosu açıklandı. Montella yönetimindeki aday kadroda sürpriz iki isim var. Milli takımı seçmesi beklenen isimlerden Deniz Gül kadroya dahil edildi. Doğucan Haspolat da ilk kez kadroda yer alıyor.