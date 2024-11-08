Milli Takımın Aday Kadrosunun Sürpriz İsmi Deniz Gül Oldu
Milli Takımın Aday Kadrosunun Sürpriz İsmi Deniz Gül Oldu
Mesut Özil'in Almanya'ya kaptırılmasının ardından 'gurbetçi futbolcular' federasyonun özel olarak ilgilendiği bir alan oluyor. Yeni biz Özil vakası yaşamamak için yurt dışındaki Türk oyuncularla ilgili yoğun bir mesai var. Yeni federasyonun en büyük hedefi de bu doğrultuda Deniz Gül'dü. Deniz, Porto'da forma giyiyor. Zlatan'a benzetilen genç oyuncu adeta İsveç'in elinden alındı.
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A Milli Takımın Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yeni bir isim yer aldı. Bu isim Porto forması giyen Deniz Gül!
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Türk bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olan Gül, futbol kariyerine yerel kulüp Stuvsta IF'te başladıktan sonra Segeltorps IF'e transfer oldu. Gençlik yıllarında Brommapojkarna, AIK ve FC Djursholm gibi kulüplerde forma giydi.
Daha sonra Hammarby'ye transfer olan oyuncu buradan 24 Ağustos 2024'te 4.5 Milyon Dolar'a Porto'ya transfer oldu.
İsveç U19 ve İsveç U21 milli takımlarının formasını giyen oyuncu 6 Kasım 2024'te Türkiye milli takımını seçtiğini duyurdu.
Vincenzo Montella'nın Türkiye Millî Takımı’nın aday kadrosuna davet ettiği 1.90 boyundaki oyuncu, santrfor mevkisinde görev yapıyor. İsveçliler ona Yeni Zlatan diyor.
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