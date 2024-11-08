Milli Takımın Aday Kadrosunun Sürpriz İsmi Deniz Gül Oldu

Mesut Özil'in Almanya'ya kaptırılmasının ardından 'gurbetçi futbolcular' federasyonun özel olarak ilgilendiği bir alan oluyor. Yeni biz Özil vakası yaşamamak için yurt dışındaki Türk oyuncularla ilgili yoğun bir mesai var. Yeni federasyonun en büyük hedefi de bu doğrultuda Deniz Gül'dü. Deniz, Porto'da forma giyiyor. Zlatan'a benzetilen genç oyuncu adeta İsveç'in elinden alındı.