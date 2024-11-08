Tolga Zengin Maç Sonu Yayınına Katılmamıştı, Yaşananları Anlattı
Tolga Zengin Maç Sonu Yayınına Katılmamıştı, Yaşananları Anlattı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı devre arasında Tolga Zengin'in yorumu gündem olmuştu. Tolga Zengin, hakemi eleştirmiş 'iyi niyetli olmamakla' suçlamıştı. Devre arasındaki bu yorumların ardından Tolga Zengin'in maç sonunda yerini almadığı görüldü. Zengin'in yayını terk ettiği iddialarının yanında yayına çıkarılmadığı da yazılmıştı. Tolga Zengin günler sonra konuyu açıklığa kavuşturdu.
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beIN Sports'ta yorumculuk yapan Tolga Zengin, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ı hedef almıştı.
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Zengin, ""Bu artık hata değil. Yarım saniye daha beklemiyorsun. Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil. Çok net bir şey artık. Devamlı olan bir şey. Ben bunda iyi niyet aramıyorum." demişti.
Bu yorumun ardından maç sonu yayınına katılmayan Tolga Zengin yaşananları bugün kamuoyu ile paylaştı.
Tolga Zengin, "Bazı pozisyonlarda hakemin rolünü dikkate almadan değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını ve bu konuda yeterince deneyimli olduğumu düşünüyorum. Programdan sonra bir yönetici, sınırları aşan bir şekilde, "Burada hakem hatası konuşmuyoruz!" diyerek beni uyardı" dedi.
Tolga Zengin, "Bu davranışı kabul edilemez buldum ve maç sonunda yayına devam etmeme kararı aldım. Hayatım boyunca asla talimatla veya etki altında hareket etmedim" dedi.
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Yayıncı kuruluştan ayrıldığını açıklayan Tolga Zengin, "Hayatım boyunca duruşumdan ve prensiplerimden ödün vermedim, vermeyeceğim. Farklı bir hikayede yeniden görüşmek dileğiyle" açıklaması yaptı.
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