Tolga Zengin Maç Sonu Yayınına Katılmamıştı, Yaşananları Anlattı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı devre arasında Tolga Zengin'in yorumu gündem olmuştu. Tolga Zengin, hakemi eleştirmiş 'iyi niyetli olmamakla' suçlamıştı. Devre arasındaki bu yorumların ardından Tolga Zengin'in maç sonunda yerini almadığı görüldü. Zengin'in yayını terk ettiği iddialarının yanında yayına çıkarılmadığı da yazılmıştı. Tolga Zengin günler sonra konuyu açıklığa kavuşturdu.