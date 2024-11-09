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Osimhen Maskeli Kedi ''İncir'' Sosyal Medyada Beğenileri Topladı!

Osimhen Maskeli Kedi ''İncir'' Sosyal Medyada Beğenileri Topladı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 15:20

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Victor Osimhen hayranlığı sosyal medyada artarak devam ediyor. Nijeryalı yıldız gollerini sıraladıkça Türkiye'deki hayran kitlesi de doğal olarak büyüyor. Galatasaraylı Osimhen'in son hayranı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

@pisimhen_incir kullanıcı adıyla Instagram'da içerikler paylaşan bir kullanıcı, kedisine Osimhen maskesi ve Galatasaray forması giydirdi. Osimhen maskeli kedi İncir'e sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi!

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@pisimhen_incir kullanıcı adıyla Instagram'da paylaşımlar yapan kullanıcı, Osimhen maskesi ve Galatasaray forması giydirdiği kedisinin fotoğraf ve videolarını paylaştı.

@pisimhen_incir kullanıcı adıyla Instagram'da paylaşımlar yapan kullanıcı, Osimhen maskesi ve Galatasaray forması giydirdiği kedisinin fotoğraf ve videolarını paylaştı.

Tatlılığıyla kalpleri eriten o kedinin videoları binlerce beğeni aldı.

Tatlılığıyla kalpleri eriten o kedinin videoları binlerce beğeni aldı.

Milyonlarca takipçisi bulunan Troll Football sayfası da ''Galatasaray-Tottenham karşılaşmasında maçın adamı'' notuyla o kediyi paylaşmıştı👇

Milyonlarca takipçisi bulunan Troll Football sayfası da ''Galatasaray-Tottenham karşılaşmasında maçın adamı'' notuyla o kediyi paylaşmıştı👇
twitter.com

O tatlı kedinin Instagram'da 150 binden fazla beğeni alan videosunu buradan izleyebilirsiniz👇

İşte, Osimhen hayranı kediye gelen yorumlardan birkaçı👇

İşte, Osimhen hayranı kediye gelen yorumlardan birkaçı👇
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