Osimhen Maskeli Kedi ''İncir'' Sosyal Medyada Beğenileri Topladı!

Victor Osimhen hayranlığı sosyal medyada artarak devam ediyor. Nijeryalı yıldız gollerini sıraladıkça Türkiye'deki hayran kitlesi de doğal olarak büyüyor. Galatasaraylı Osimhen'in son hayranı ise sosyal medyada çok konuşuldu.
@pisimhen_incir kullanıcı adıyla Instagram'da içerikler paylaşan bir kullanıcı, kedisine Osimhen maskesi ve Galatasaray forması giydirdi. Osimhen maskeli kedi İncir'e sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi!
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@pisimhen_incir kullanıcı adıyla Instagram'da paylaşımlar yapan kullanıcı, Osimhen maskesi ve Galatasaray forması giydirdiği kedisinin fotoğraf ve videolarını paylaştı.
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Tatlılığıyla kalpleri eriten o kedinin videoları binlerce beğeni aldı.
Milyonlarca takipçisi bulunan Troll Football sayfası da ''Galatasaray-Tottenham karşılaşmasında maçın adamı'' notuyla o kediyi paylaşmıştı👇
O tatlı kedinin Instagram'da 150 binden fazla beğeni alan videosunu buradan izleyebilirsiniz👇
İşte, Osimhen hayranı kediye gelen yorumlardan birkaçı👇
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