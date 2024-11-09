Osimhen Maskeli Kedi ''İncir'' Sosyal Medyada Beğenileri Topladı!

Victor Osimhen hayranlığı sosyal medyada artarak devam ediyor. Nijeryalı yıldız gollerini sıraladıkça Türkiye'deki hayran kitlesi de doğal olarak büyüyor. Galatasaraylı Osimhen'in son hayranı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

@pisimhen_incir kullanıcı adıyla Instagram'da içerikler paylaşan bir kullanıcı, kedisine Osimhen maskesi ve Galatasaray forması giydirdi. Osimhen maskeli kedi İncir'e sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi!