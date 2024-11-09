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Fenerbahçe'de Forma Giymiş En İyi 5 Brezilyalı Futbolcu

Fenerbahçe'de Forma Giymiş En İyi 5 Brezilyalı Futbolcu

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 13:44

Fenerbahçe tarihi birçok Brezilyalı futbolcu gördü. Bazıları güzel anılarla, bazıları saç baş yoldurduğu anlarla hatırlandı. Ancak bazı futbolcular performansıyla öyle bir iz bıraktı ki Fenerbahçe taraftarı hep o performansı arar oldu. 

Biz de bugünkü yazımızda Fenerbahçe'de forma giymiş en iyi Brezilyalıları sıralıyoruz. Hazırsanız başlayalım👇

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5. André Santos

5. André Santos

Fenerbahçe'ye sol kanat olarak geldi ancak asıl katkısını sol bek olarak yaptı. 2010-11 şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Andre Santos, sonraki sezon 7 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Arsenal'e transfer oldu. Fenerbahçe'de çıktığı 78 maçta 17 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

4. Roberto Carlos

4. Roberto Carlos

Sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk futboluna gelmiş en büyük futbolculardan bir tanesi. Kimilerine göre futbol tarihinin en iyi sol beki... Raket gibi ayağı ve hızıyla tanınan Roberto Carlos, kariyer olarak açık ara bu listedeki en büyük isim. Ancak Fenerbahçe'ye yaptığı katkıyı göz önünde bulundurarak kendisini 4. sıraya aldık.

2007 yılında Sarı-Lacivertlilere transfer olan Roberto Carlos, Fenerbahçe'de forma giydiği 119 maçta 17 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

3. Mehmet Aurelio

3. Mehmet Aurelio

Önceki adıyla Marco Aurélio Brito dos Prazeres. Orta sahanın bel kemiği, ön liberoda yaptığı işlerle takımı rahatlatan isimdi. Akıllıca oynar, çok iyi top dağıtırdı.

Fenerbahçe'ye 2003 yılında transfer olan ve gösterdiği performansla kulübün unutulmazları arasında yer alan Aurelio, Sarı-Lacivertli kulüpte forma giydiği 222 maçta 20 gol ve 34 asistlik katkı yaptı.

2. Fabio Luciano

2. Fabio Luciano

Türkiye'de golcü stoper dendiğinde akla gelen ilk futbolculardan bir tanesiydi Fabio Luciano... Duran top olduğunda Fenerbahçe'nin rakipleri oldukça çekinirdi. Zira içeride gol atmak için bekleyen bir Luciano olurdu. 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Fabio Luciano, Sarı-Lacivertli kulüpte forma giydiği 119 maçta 17 gol ve 5 asistlik katkı yapmıştı.

1. Alex de Souza

1. Alex de Souza

Onu anlatmaya gerek var mı bilmiyorum... Alex de Souza, Fenerbahçe'de heykeli dikilmiş iki futbolcudan biri. Lefter ile birlikte kulüp tarihinin en unutulmaz futbolcusu. Fenerbahçe'de öyle bir iz bıraktı ki, kendisinden sonra kim gelse ''Bir Alex değil!'' yorumu yapıldı.

Fenerbahçe'de geçirdiği 8 yılda sayısız başarıya imza atarak taraftarın gönlünde taht kurdu. Fenerbahçe kariyerinde oynadığı 344 maçta 171 gol ve 144 asistlik katkı sağladı. Futbolculuğu ve karakteriyle sadece Fenerbahçelilerin değil, rakip takım taraftarlarının da saygısını kazanarak Türk futbolunun efsane isimleri arasında yerini aldı.

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