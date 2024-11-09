Fenerbahçe'de Forma Giymiş En İyi 5 Brezilyalı Futbolcu
Fenerbahçe'de Forma Giymiş En İyi 5 Brezilyalı Futbolcu
Fenerbahçe tarihi birçok Brezilyalı futbolcu gördü. Bazıları güzel anılarla, bazıları saç baş yoldurduğu anlarla hatırlandı. Ancak bazı futbolcular performansıyla öyle bir iz bıraktı ki Fenerbahçe taraftarı hep o performansı arar oldu.
Biz de bugünkü yazımızda Fenerbahçe'de forma giymiş en iyi Brezilyalıları sıralıyoruz. Hazırsanız başlayalım👇
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5. André Santos
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4. Roberto Carlos
3. Mehmet Aurelio
2. Fabio Luciano
1. Alex de Souza
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