Fenerbahçe'de Forma Giymiş En İyi 5 Brezilyalı Futbolcu

Fenerbahçe tarihi birçok Brezilyalı futbolcu gördü. Bazıları güzel anılarla, bazıları saç baş yoldurduğu anlarla hatırlandı. Ancak bazı futbolcular performansıyla öyle bir iz bıraktı ki Fenerbahçe taraftarı hep o performansı arar oldu.

Biz de bugünkü yazımızda Fenerbahçe'de forma giymiş en iyi Brezilyalıları sıralıyoruz. Hazırsanız başlayalım👇