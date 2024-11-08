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Ekonomist Mahfi Eğilmez'in Efkarlı Fenerbahçe Tweetine Yaptığı Açıklama Daha da Efkarlandırdı

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in Efkarlı Fenerbahçe Tweetine Yaptığı Açıklama Daha da Efkarlandırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.11.2024 - 23:58 Son Güncelleme: 09.11.2024 - 00:40

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in Fenerbahçe taraftarlığı hepimizin malumu. Mahfi Hoca zaman zaman ekonomiyi Fenerbahçe üzerinden yorumluyor. Dün de benzer bir süreci yaşadık. Fenerbahçe, Alkmaar deplasmanından mağlup dönünce Mahfi Eğilmez de gündemi boş geçmedi. Eğilmez'in Fenerbahçe-Türkiye kıyası adeta viral oldu.

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Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olunca eleştiri okları bir kez daha sert bir şekilde tüm takıma yöneldi.

Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olunca eleştiri okları bir kez daha sert bir şekilde tüm takıma yöneldi.

Mourinho'dan futbolculara, futbolculardan yönetime kadar herkes eleştirilmeye başlanmışken bir ince sitem de Mahfi Eğilmez'den geldi.

Mourinho'dan futbolculara, futbolculardan yönetime kadar herkes eleştirilmeye başlanmışken bir ince sitem de Mahfi Eğilmez'den geldi.

Mahfi Eğilmez, Fenerbahçe'nin durumunu "Her geçen yıl daha fazla para harcayıp daha da geriye giden bir takım Fenerbahçe" diyerek özetledi.

Mahfi Eğilmez, Fenerbahçe'nin durumunu "Her geçen yıl daha fazla para harcayıp daha da geriye giden bir takım Fenerbahçe" diyerek özetledi.

Bu futbol yorumunun ardından bir takipçisi de "Ekonomide adı var mı bu durumun hocam?" diyerek adeta Mahfi Eğilmez'e gollü bir orta açtı.

Bu futbol yorumunun ardından bir takipçisi de "Ekonomide adı var mı bu durumun hocam?" diyerek adeta Mahfi Eğilmez'e gollü bir orta açtı.

Mahfi Eğilmez bu ortayı iyi değerlendirerek gole çeviren cevabı da takipçisine yanıt olarak yazdı.

Mahfi Eğilmez bu ortayı iyi değerlendirerek gole çeviren cevabı da takipçisine yanıt olarak yazdı.
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Mahfi Eğilmez'in takipçisiyle yaşadığı ilginç diyalog:

Mahfi Eğilmez'in takipçisiyle yaşadığı ilginç diyalog:

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