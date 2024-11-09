Türk Futbol Tarihinde Bugüne Kadar Yapılmış En Fiyasko 15 Transfer

Ön libero oynayıp doğru düzgün ikili mücadeleye girmeyen, top kapmayan, ısırgan olmayan ve risk almayan bir futbolcu hayal edin. İşte, Maldonado öyle bir futbolcuydu. Sadece al gülüm, ver gülüm yapardı. Yüksek pas isabetinin arkasında yatan illüzyon da bundan ibaretti. Zira hep yana veya geriye pas verirdi.