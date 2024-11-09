Türk Futbol Tarihinde Bugüne Kadar Yapılmış En Fiyasko 15 Transfer
Türk Futbol Tarihinde Bugüne Kadar Yapılmış En Fiyasko 15 Transfer
Türk futbol tarihinde bugüne kadar birçok kötü transfer yapıldı. Büyük umutlarla transfer edilen pek çok futbolcu hayal kırıklığı yaratmaktan öteye gidemedi. Bazıları yüksek bonservisle gelip parasının hakkını veremedi, bazıları düşük ücretlerle gelmesine rağmen gösterdiği kötü performansla hafızalarda yer edindi.
Biz de bugünkü yazımızda Türk futbol tarihinin en fiyasko 15 transferini derledik. Hazırsanız, birbirinden kötü transferleri sıralamaya başlayabiliriz!
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15. Marko Marin
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14. Mbwana Ally Samatta
13. Rodrigo Tabata
12. Claudio Maldonado
11. Zvjezdan Misimovic
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10. Lamine Diatta
9. Dani Guiza
8. Kemal Ademi
7. Henri Bienvenu
6. Matteo Ferrari
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5. Jeremain Lens
4. Serdar Kesimal
3. Tobias Linderoth
2. Tarık Çamdal
1. Milos Krasic
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