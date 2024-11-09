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Türk Futbol Tarihinde Bugüne Kadar Yapılmış En Fiyasko 15 Transfer

Türk Futbol Tarihinde Bugüne Kadar Yapılmış En Fiyasko 15 Transfer

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 17:49

Türk futbol tarihinde bugüne kadar birçok kötü transfer yapıldı. Büyük umutlarla transfer edilen pek çok futbolcu hayal kırıklığı yaratmaktan öteye gidemedi. Bazıları yüksek bonservisle gelip parasının hakkını veremedi, bazıları düşük ücretlerle gelmesine rağmen gösterdiği kötü performansla hafızalarda yer edindi. 

Biz de bugünkü yazımızda Türk futbol tarihinin en fiyasko 15 transferini derledik. Hazırsanız, birbirinden kötü transferleri sıralamaya başlayabiliriz!

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15. Marko Marin

15. Marko Marin

Werder Bremen, Sevilla ve Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyen Marin, Trabzonspor'a kiralık olarak gelmişti. Kendisi için hatırı sayılır seviyede bir maaş da ödendi. Ancak bir türlü istenen performansı veremedi.

14. Mbwana Ally Samatta

14. Mbwana Ally Samatta

Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Samatta, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan forvetler arasında yerini aldı.

13. Rodrigo Tabata

13. Rodrigo Tabata

Beşiktaş'ın Gazientepspor'dan 8 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Tabata, Beşiktaş'ta forma giydiği 48 maçta sadece 2 gol atabilmişti. Gaziantepspor'da oynarken ligde fark yaratan oyuncu, Beşiktaş'ta bir türlü isteneni veremedi.

12. Claudio Maldonado

12. Claudio Maldonado

Ön libero oynayıp doğru düzgün ikili mücadeleye girmeyen, top kapmayan, ısırgan olmayan ve risk almayan bir futbolcu hayal edin. İşte, Maldonado öyle bir futbolcuydu. Sadece al gülüm, ver gülüm yapardı. Yüksek pas isabetinin arkasında yatan illüzyon da bundan ibaretti. Zira hep yana veya geriye pas verirdi.

11. Zvjezdan Misimovic

11. Zvjezdan Misimovic

Galatasaray'ın Wolfsburg'dan 8.5 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Misimovic, Sarı-Kırmızılı ekipte sadece 9 maça çıkmış ve sadece 1 asist yapabilmişti. 1 sezon sonra Dinamo Moskova'nın yolunu tuttu.

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10. Lamine Diatta

10. Lamine Diatta

Beşiktaş'ın Saint-Etienne'den transfer ettiği Diatta, Türkiye'de çok kötü bir performans göstermiş ve Beşiktaş taraftarının hafızalarına olumsuz anlamda kazınan futbolculardan biri olmuştu.

9. Dani Guiza

9. Dani Guiza

Okçu. 14 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Mallorca'dan transfer edilmişti. LaLiga gol kralı olarak geldiği Fenerbahçe'de kaçırdığı gollerle adından söz ettirdi.

8. Kemal Ademi

8. Kemal Ademi

Ali Koç döneminin en kötü transferleri listesinde başa oynayacak futbolculardan biriydi Ademi. Kariyeri boyunca bonservis ödenmeyen birine Fenerbahçe yaklaşık 1.5 milyon Euro bonservis ödemiş ve Ademi'nin ne kadar kötü bir futbolcu olduğu daha çıktığı ilk maçta anlaşılmıştı.

7. Henri Bienvenu

7. Henri Bienvenu

Aykut Kocaman'ın Young Boys'dan büyük umutlarla transfer ettirdiği Bienvenu, Fenerbahçe'de çok kötü bir performans sergilemişti. Kendisini transfer etmek için ödenen 4 milyon Euro da transferin ne kadar başarısız olduğunun ayrı bir göstergesiydi.

6. Matteo Ferrari

6. Matteo Ferrari

Beşiktaş'ın 5 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Ferrari, bekleneni bir türlü verememiş ve takımdan ayrılırken de Beşiktaş'ın başını bir hayli ağrıtmıştı.

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5. Jeremain Lens

5. Jeremain Lens

Kiralık oynadığı Fenerbahçe'de harikalar yaratan Lens, Beşiktaş'a bonservisiyle transfer olunca kendi potansiyelinin oldukça altında kalmıştı. Yüksek maaş almasına rağmen katkı vermeyen Lens'in kulüpten ayrılması da bir hayli sancılı olmuştu.

4. Serdar Kesimal

4. Serdar Kesimal

Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon Euro ödeyerek Kayserispor'dan transfer ettiği Serdar Kesimal, oynadığı maçlarda son derece kötü bir performans gösterdi. Sürekli sakatlanan oyuncu kulüpten zar zor gönderilebildi. Aldığı yüksek maaştan ötürü kulübün mali durumunu da bir hayli zorlamıştı.

3. Tobias Linderoth

3. Tobias Linderoth

Galatasaray'ın 2007 yılında 3.5 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Linderoth, 3 sene kaldığı Galatasaray'da sadece 25 maça çıkıp 1 gol atabildi. Galatasaray'dan ayrılınca kulüpsüz kalarak futbol kariyerini noktaladı.

2. Tarık Çamdal

2. Tarık Çamdal

Galatasaray'ın yaklaşık 5 milyon Euro bonservis ödediği ve ciddi miktarda maaş bağladığı Tarık, sakatlıklardan bir türlü kurtulamamış ve kulüpten parasını almaya devam etmişti. Bu yüzden Galatasaray taraftarının adını kötü bir şekilde andığı isimlerden biri haline gelmişti.

1. Milos Krasic

1. Milos Krasic

Gelelim listenin zirvesine... Fenerbahçe, Milos Krasic'i transfer etmek için Juventus'a 7 milyon Euro gibi büyük bir bonservis bedeli ödemişti. Yeteneği, potansiyeli, ödenen bonservis ve maaşı düşünüldüğünde Milos Krasic Türk futbol tarihinin en kötü transferlerinden biri hiç şüphesiz.

Kendisinden çok şey beklenmesine rağmen Sırp futbolcu Fenerbahçe'ye hiçbir şey veremedi. Fenerbahçe'de sadece 27 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağlayabildi.

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