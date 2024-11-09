Pep Guardiola, City ile Kontrat Yenilemiyor: Milli Takım Çalıştırabilir
Pep Guardiola, City ile Kontrat Yenilemiyor: Milli Takım Çalıştırabilir
Pep Guardiola, Barcelona ve Bayern Münih ile kendisini kanıtladı. Ardından dünyanın belki de en geniş bütçeli takımına teknik direktör yapıldı. Pep, City'deki başarı dolu yılların ardından doygunluğa ulaşmış gibi görünüyor. City'nin sözleşme teklifine yanaşmayan Pep Guardiola için milli takım iddiası ortaya atıldı. Pep Guardiola'nın geleceği Mayıs ayına kadar belirsizliğini koruyacak gibi görünüyor.
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Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pep Guardiola'nın henüz yeni bir anlaşma yapmadığı ve takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
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Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste mağlubiyetler alan Pep Guardiola'nın kulüp içinde de geleceğinin olmadığı konuşulmaya başlandı.
Manchester City'deki 9 yıllık kariyerini bitirebileceği konuşulan Pep Guardiola'nın Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenebileceği iddia edildi.
The Athletic'in haberine göre, Brezilya Futbol Federasyonu, Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pep Guardiola ile temasa geçti. Federasyon, sezon sonunda yapılacak transfer görüşmeleri için Guardiola'dan olumlu yanıt aldı.
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