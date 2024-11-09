Pep Guardiola, City ile Kontrat Yenilemiyor: Milli Takım Çalıştırabilir

Pep Guardiola, Barcelona ve Bayern Münih ile kendisini kanıtladı. Ardından dünyanın belki de en geniş bütçeli takımına teknik direktör yapıldı. Pep, City'deki başarı dolu yılların ardından doygunluğa ulaşmış gibi görünüyor. City'nin sözleşme teklifine yanaşmayan Pep Guardiola için milli takım iddiası ortaya atıldı. Pep Guardiola'nın geleceği Mayıs ayına kadar belirsizliğini koruyacak gibi görünüyor.