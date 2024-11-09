Milli Takım Tarihine Damga Vuran Gurbetçi Oyuncular

Milli takımın başarılı jenerasyonlarında hep 'gurbetçi' etkisi oldu. Gurbetçi oyunculardan kurulu iskeletlerle başarı geldi. Almanya gibi ülkelerde kısıtlı sayıda Türk topluluğundan çok fazla oyuncu çıkması içerisi için eleştiri konusu oldu. Şimdi de benzer eleştiriler olsa da yıldızların varlığıyla keyif çıkarılıyor. Yakın döneme damga vuran gurbetçi oyuncuların bazılarını derledik.