Milli Takım Tarihine Damga Vuran Gurbetçi Oyuncular
Milli Takım Tarihine Damga Vuran Gurbetçi Oyuncular
Milli takımın başarılı jenerasyonlarında hep 'gurbetçi' etkisi oldu. Gurbetçi oyunculardan kurulu iskeletlerle başarı geldi. Almanya gibi ülkelerde kısıtlı sayıda Türk topluluğundan çok fazla oyuncu çıkması içerisi için eleştiri konusu oldu. Şimdi de benzer eleştiriler olsa da yıldızların varlığıyla keyif çıkarılıyor. Yakın döneme damga vuran gurbetçi oyuncuların bazılarını derledik.
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Nuri Şahin önünde Mesut Özil gibi bir örnek varken gözünü kapatıp hislerine güvenerek milli takımı seçti. Dortmund, Real Madrid, Liverpool gibi takımlarda forma giyen Nuri milli takım için de önemli figürdü.
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Hamit Altıntop son dönemdeki tuhaf açıklamalarıyla kredisini tüketse de futbolculuğu döneminde hep değer verilen Bayern ve Madrid'de forma giymiş önemli bir milli takım figürüydü.
2002 Dünya Kupası'nda saç şekliyle gündeme gelen Ümit Davala milli takıma da uzun yıllar hizmet eden "gurbetçi" futbolculardan oldu.
Diğer üç ismin aksine futbol kariyeri devam eden Ferdi, Hollanda'yı değil Türkiye'yi seçti. Fenerbahçe'nin ardından Brighton'a giden yıldız oyuncu uzun yıllar forma giyeceğe benziyor.
Kaptan... Almanya'da başlayan futbol hayatı İtalya'nın iki devini karşı karşıya getirdi. Bugünlerde Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Montella'nın en önemli kozlarından olmayı başardı.
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Kulüp performansı aksine milli takımda pek varlık gösteremedi ancak Hollanda maçı başlı başına onu hatırlamak için yeterli.
"Saman alevi" deyimi tam olarak Emre Mor için söylenmiş. Kısa sürede milli takım ve Dortmund'un dikkatini çekebilen Emre artık eski günlerini özlese de kısa sürede büyük bir etki yaratmıştı.
Kısa süreli milli takım kariyerine Senegal'e atılan altın gol, Roberto Carlos'a atılan çalımı sığdıran İlhan Mansız da unutulmaz gurbetçiler arasına adını yazdırdı.
En farklı gurbetçi profili şüphesiz Colin Kazım Richards'a aitti. Kazım, hem Fenerbahçe hem de milli takım günlerinde başarı ve mücadelesi ile hafızalarda kaldı.
En başarılı gurbetçiler arasına rahatlıkla adını yazdırabilir. Mütevazi kişiliği ve başarılı performansıyla Leverkusen tarihine de adını yazdıran Yıldıray halen milli takımımız söz konusu olduğunda hafızalarımızda önemli bir konumda.
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Gaziantep performansıyla Beşikaş, Beşiktaş performansıyla da milli takım kapısını araladı. Son aday kadroya dahil edilmese de halen Montella ile görüşmelerini sürdüren golcü, Fenerbahçe'de istediği süreyi alıp milli takıma dönme planları yapıyor.
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